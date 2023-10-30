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Морган Фримен рассказал, почему носит золотые серьги

Морган Фримен рассказал, почему носит золотые серьги

Автор:
30 октября 2023 09:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёр   знаменитость   морган фримен   объяснение   серьги   украшение   
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Несмотря на всемирную славу и бесчисленные роли, Морган Фримен остается загадочной личностью. Уроженец Мемфиса, штат Теннесси, отличается не только непревзойденным актерским талантом и звучным голосом, но и стилем. 86-летний актёр объяснил, почему всегда носит золотые серьги.

Еще в молодости актёр стал подражать стилю своих кумиров. Однако его путь к славе был тернистым, только в 49 лет Морган добился успеха, сыграв Фаста Блэка в фильме 1987 года "Уличный парень".

Получив эту роль, Фримен сразу же закрепил за собой звание одного из самых талантливых актеров Голливуда и в 2005 году был удостоен премии "Оскар".

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По данным Celebrity Net Worth, состояние героя таких блокбастеров, как "Брюс Всемогущий", "Темный рыцарь" и "Столкновение с бездной", оценивается в 250 млн. долларов, но Морган никогда не менял свои легендарные золотые серьги.

"Я начал заниматься парусным спортом в 1967 году. Я очарован морем с тех пор, как прочитал в детстве "Моби Дика". Тем летом я поставил перед собой цель научиться управлять судном, и следющие 50 лет совершенствовал свои навыки", - рассказал Фримен.

В 2019 году актёр написал на своей странице в соцсети: "Эти серьги. Меня постоянно спрашивают о них. Они стоят достаточно, чтобы оплатить гроб, если я умру вдали от дома. Вот почему их носили моряки, и я их ношу".

По его словам, парусный спорт - эффективное средство от звездной болезни. Чаще всего он рассекает волны неподалеку от Лонг-Айленда, Кейп-Кода, островов Блок и Элизабет, а также у побережья штата Мэн и канадского Ярмута.


"Я заядлый моряк", - заявил Фримен.

В 2010 году он рассказал, что первоначально на его стиль повлиял пиратский фильм с Бертом Ланкастером, который носил серьгу.

"Я подумал, что это сексуально. Потом я узнал, что моряки носили золотые серьги, чтобы оплатить похороны на случай смерти в чужих странах. Я моряк, так что все совпало".

Рассказ Моргана не остался незамеченным, поклонники поделились своими предположениями.

"Фримен беспокоится, что его похоронят в чужой стране? Наверняка он носит серьги, потому что считает, что так выглядит круче", - написал один из пользователей Reddit.

Другой напомнил: "Еще древние греки клали на глаза умершего монеты, чтобы паромщик Харон взял плату и переправил душу через реку Стикс в царство Аида".

"Я так и знал, что он пират в душе", - уверен третий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актёр   знаменитость   морган фримен   объяснение   серьги   украшение   
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23  комментария
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36k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Актёр хороший. Человек - хз. Политические взгляды - он продукт своей страны. Русофоб, как и все они там. Просто у него есть платформа, с которой он может говорить якобы свои взгляды. Не его это взгляды, он как попугай их повторяет. Это у них там это модно.
А серьги - да насрать на его серьги.
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11k
Сергей Попов Полчаса назад
Фримен - злобный расист и русофоб.
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32k
Юрий Полчаса назад
Вызывайте ку-клукс-клан... Актёрское мастерство не делает ниггера умным.
Его тупые рассуждения о американской демократии за 241 год просто смешны. Ниггер, а про сегрегацию ни разу не слышал?
Дерьмократ, в общем...
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35k
Андрей Иванов 45 минут назад
Серьги в ухе носят цыгане, пи.дорасы и пираты. С табором не ходит, корабль под окнами не запаркован. Остаётся один вариант
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7k
Progressor 49 минут назад
Двуличный ублюдок. Раньше относился к нему безразлично, ну актер и актер. А потом это старый педрилоид выдал речь против России. Это вроде как тоже вполне пофиг, но было деталь - эта обезьяна долго и восторженно изливался какую охрененную демократию построили в США, где все прям ровнее ровного, какой он при этой демократии процветающий и свободный. И начисто "забыл" другое свое интервью, когда он проливал крокодиловы слезы по невинно убиенным неграм, по тому как он ездил в трамвайчике в уголку с надписью только для цветных, с какой завистью он смотрел в окна магазинов, ресторанов, кафе и прочих заведений с надписью "Только для белых" и каким ничтожеством он себя ощущал в этой стране рабства. А тут, сцуко, он вдруг заявил о "двухсотлетней демократии". Типичный негр, продающий свою харю кому угодно, лишь бы сумма подошла.
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208
zu4ara 53 минуты назад
Какая отвратительная рожа...
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17k
Поручик 54 минуты назад
"241 год для всего мира наша демократия была сияющим примером!" - сказал нигра Морган Фримен, как будто не знающий, что таблички "только для белых" в его стране отменили лишь в 1964-м году, да и то не везде. Знатная "демократия"!
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12k
Григорий Бабкин 59 минут назад
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480
Александр Богомолов Час назад
У него во дворе фрегат стоит.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
сказал бы что дед был из Украины..Мыкола Фрименко)
*250.000.000 бакинских хватит на золотой гроб...еще останется.
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61k
pynh 2 часа назад
Потому что цыган. И вообще пошел он накуй, нигер йопаный.

Ссылка www.youtube.com
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