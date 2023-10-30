Морган Фримен рассказал, почему носит золотые серьги

Несмотря на всемирную славу и бесчисленные роли, Морган Фримен остается загадочной личностью. Уроженец Мемфиса, штат Теннесси, отличается не только непревзойденным актерским талантом и звучным голосом, но и стилем. 86-летний актёр объяснил, почему всегда носит золотые серьги.
Еще в молодости актёр стал подражать стилю своих кумиров. Однако его путь к славе был тернистым, только в 49 лет Морган добился успеха, сыграв Фаста Блэка в фильме 1987 года "Уличный парень".
Получив эту роль, Фримен сразу же закрепил за собой звание одного из самых талантливых актеров Голливуда и в 2005 году был удостоен премии "Оскар".
По данным Celebrity Net Worth, состояние героя таких блокбастеров, как "Брюс Всемогущий", "Темный рыцарь" и "Столкновение с бездной", оценивается в 250 млн. долларов, но Морган никогда не менял свои легендарные золотые серьги.
"Я начал заниматься парусным спортом в 1967 году. Я очарован морем с тех пор, как прочитал в детстве "Моби Дика". Тем летом я поставил перед собой цель научиться управлять судном, и следющие 50 лет совершенствовал свои навыки", - рассказал Фримен.
В 2019 году актёр написал на своей странице в соцсети: "Эти серьги. Меня постоянно спрашивают о них. Они стоят достаточно, чтобы оплатить гроб, если я умру вдали от дома. Вот почему их носили моряки, и я их ношу".
По его словам, парусный спорт - эффективное средство от звездной болезни. Чаще всего он рассекает волны неподалеку от Лонг-Айленда, Кейп-Кода, островов Блок и Элизабет, а также у побережья штата Мэн и канадского Ярмута.
"Я заядлый моряк", - заявил Фримен.
В 2010 году он рассказал, что первоначально на его стиль повлиял пиратский фильм с Бертом Ланкастером, который носил серьгу.
"Я подумал, что это сексуально. Потом я узнал, что моряки носили золотые серьги, чтобы оплатить похороны на случай смерти в чужих странах. Я моряк, так что все совпало".
Рассказ Моргана не остался незамеченным, поклонники поделились своими предположениями.
"Фримен беспокоится, что его похоронят в чужой стране? Наверняка он носит серьги, потому что считает, что так выглядит круче", - написал один из пользователей Reddit.
Другой напомнил: "Еще древние греки клали на глаза умершего монеты, чтобы паромщик Харон взял плату и переправил душу через реку Стикс в царство Аида".
"Я так и знал, что он пират в душе", - уверен третий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А серьги - да насрать на его серьги.
Его тупые рассуждения о американской демократии за 241 год просто смешны. Ниггер, а про сегрегацию ни разу не слышал? Дерьмократ, в общем...
*250.000.000 бакинских хватит на золотой гроб...еще останется.
В ЦРУ подготовили специального шпиона для Украины. Научили его языку, обычаям и заслали в Киев. Идет, значит, он по Киеву, а навстречу ему - украинец: вислые усы, оселедец, рубаха, шаровары.
Ну, украинец и говорит:
- А шо ты здесь робишь, шпиен американский?
- Батьку, який же я шпион, я же гарний хлопец!
- Який же ты гарний хлопец, нигер губастый?
Ничего смешнее не слышал.
Потому как великой Америке можем грозить мы? Старый тупой негр. Придумал себе сценарий для фильма и пытается его на реалии натянуть. На деле надо нарисовать врага, очень могучего, но очень далеко, напугать электорат и собрать денег на "защиту" от угрозы. Деньги распределять самому и проверять эффективность тоже. Вот и весь бизнес-план. Для озвучивания берем известного актера. Если даже он поверит - то вообще зашибись!