Морган Фримен рассказал, почему носит золотые серьги

Еще в молодости актёр стал подражать стилю своих кумиров. Однако его путь к славе был тернистым, только в 49 лет Морган добился успеха, сыграв Фаста Блэка в фильме 1987 года "Уличный парень".

Получив эту роль, Фримен сразу же закрепил за собой звание одного из самых талантливых актеров Голливуда и в 2005 году был удостоен премии "Оскар".