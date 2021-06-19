Обращение к админам и модераторам Фишек.

Чем это пост вас так напугал или может он противоречит правилам сайта? Мнение Поплавской поддержало большое количество пользователей сайта. Его поддержали люди, которым не безразлично то, что происходит у нас в обществе, это касается всех нас.

Но почему то он не угодил вам, возможно, он противоречит убеждениям некоторых модераторов, но это не повод вести себя таким образом.

Вы удалили пост без всяких объяснений, что это трусость, страх или это новая политика сайта?

Я думаю, многим пользователям, для которых традиционная семья это отношения между мужчиной и женщиной, для кого мужик это мужик, а женщина это женщина будет интересно услышать ваше объяснение причин удаления этого поста.