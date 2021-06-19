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Обращение к админам и модераторам

Обращение к админам и модераторам (1 фото)

Автор:
19 июня 2021 22:36
Метки: вопрос   модераторам   пользователи   
1758
1

Прошу вашего объяснения, на каком основании был скрыт мой пост «Красная шапочка не подвела - она пошла против тусовки».

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46  комментариев
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1k
vit34 2 часа назад
Да давно понятно ,что сайт перестал быть Фишками.
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8k
Михаил 6 минут назад
про Навального написал бы, тебя бы в топы вывели )
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2k
DNK 10 минут назад
Да просто красная шапочка - доверенное лицо собянина на выборах - это жестче, чем германская красная порношапочка...
Очередная плядь у власти учит народ нравственности... Ильич - вернись - я тебя умоляю... народ за 70 лет никуя не понял...
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4k
tamin 12 минут назад
Интересно. Если реально такая хня происходит, то делать на нем вообще нечего больше
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19k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Меня ещё бесит что даже если в настройках стоит не показывать политически к посты, посты про Путина, Навального, митинги, происходящее в Белоруссии, Байдена и т.д. все равно показываются. То ли настройка сломана, то ли специально это все показывают без возможности скрытия.
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6k
Serjio 42 минуты назад
Начальство с нами не общается. Не достойны.
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2k
Дмитрий 49 минут назад
А я говорил....Надо было про Навального что то вставить. Теперь вот...обиделся!
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14k
speaktr-st 58 минут назад
Автору поста: фишки, довольно таки либеральный ресурс, поддерживающий всё самое "прогрессивное". Однако современный либерализм очень близок к фашизму.
"Ах, ты не либерал? Ты не достоин жить и выражать своё мнение."
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14k
speaktr-st Час назад
Даже Рея Бредбери бомбануло еще в далёком 1979-м году.
Ссылка coub.com
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5k
Ruk Час назад
Фишки уже не те...
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3k
★Lucifer★ Час назад
Фишки стали сайтом "ЗА ТОЛЕРАСТИЮ"?????
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Димон а Ви правда думаете что Вам админ здес ответит и скажет что у его задача такая, уклонят все пости которие имеют связ с анти ЛГБТ пропагандой ?
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5k
banga911 2 часа назад
Известная актриса и телеведущая Яна Поплавская написала в соцсети пост «о лживой социально-толерантной мерзости».

Яна Поплавская:
«Меня тошнит от голых задниц и женоподобных мужиков, которых мне впихивают под видом высокого искусства. Слово, которое очень часто сегодня используется, толерантность я не то что не люблю, я ненавижу его! Именно с помощью этого слова играют в грязные игры с общественным сознанием и меняют действительность.
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5k
schmubu 2 часа назад
пост не удалили, а скрыли. т.е. его нет в ленте, но он доступен по прямой ссылке.
так поступают тут некоторые модераторы, когда удалять вроде и не за что, никаких правил не нарушено, а оставлять "нельзя".
мне вот тоже было бы интересно, какими они при этом соображениями пользуются...
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7k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Ещё одно доказательство её правоты
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
А по мне один хрен - хотите, пойдем модераторов резать, хотите, хоть завтра разбежимся (с)
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81k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Поплавская в свое время довольно бурно зажигала, щас к старости что-то ханжой стала

[мат]ов не перевариваю, так к слову говоря
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27k
Игорь 2 часа назад
Димон! Ты сам читал что копипастнул автоматически?!
На твой вопрос:
=======
Чем это пост вас так напугал или может он противоречит правилам сайта?
=======

Имеется в тексте ответ:
=======
Дело в том, что страх меняет сознание. Если «это» показывают на столичных сценах, если то, что было не нормой, подсовывают нам под видом нормы, люди начинают бояться, они говорят друг другу: молчи, тебе что, нужны проблемы? Бог с ним, они сами разберутся, чего тебе, больше всех надо? Если это показывают, то, может быть, это мы с тобой ничего не понимаем?
=======

Так что включай мозг. Или ты тупо беспокоишься что плюсиков лишили?! Тогда ты сам работаешь на:
=======
Есть такая теория, «Окно Овертона»: это концепция, с помощью которой даже высокоморальному обществу можно насадить любую идею за очень короткое время, полностью изменив социальное сознание.
=======
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67k
Фома 2 часа назад
Всё, по ссылке зашёл и прочитал, полностью её поддерживаю
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32k
Опаньки 2 часа назад
пост удалили Ростовские хакеры с битами из соседнего поста
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Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Сайт давно откровенно кремлеботный
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Димон

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