Прошу вашего объяснения, на каком основании был скрыт мой пост «Красная шапочка не подвела - она пошла против тусовки».
Обращение к админам и модераторам Фишек.
Чем это пост вас так напугал или может он противоречит правилам сайта? Мнение Поплавской поддержало большое количество пользователей сайта. Его поддержали люди, которым не безразлично то, что происходит у нас в обществе, это касается всех нас.
Но почему то он не угодил вам, возможно, он противоречит убеждениям некоторых модераторов, но это не повод вести себя таким образом.
Вы удалили пост без всяких объяснений, что это трусость, страх или это новая политика сайта?
Я думаю, многим пользователям, для которых традиционная семья это отношения между мужчиной и женщиной, для кого мужик это мужик, а женщина это женщина будет интересно услышать ваше объяснение причин удаления этого поста.
Авторский пост
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Очередная плядь у власти учит народ нравственности... Ильич - вернись - я тебя умоляю... народ за 70 лет никуя не понял...
"Ах, ты не либерал? Ты не достоин жить и выражать своё мнение."
Яна Поплавская:
«Меня тошнит от голых задниц и женоподобных мужиков, которых мне впихивают под видом высокого искусства. Слово, которое очень часто сегодня используется, толерантность я не то что не люблю, я ненавижу его! Именно с помощью этого слова играют в грязные игры с общественным сознанием и меняют действительность.
так поступают тут некоторые модераторы, когда удалять вроде и не за что, никаких правил не нарушено, а оставлять "нельзя".
мне вот тоже было бы интересно, какими они при этом соображениями пользуются...
[мат]ов не перевариваю, так к слову говоря
На твой вопрос:
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Чем это пост вас так напугал или может он противоречит правилам сайта?
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Имеется в тексте ответ:
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Дело в том, что страх меняет сознание. Если «это» показывают на столичных сценах, если то, что было не нормой, подсовывают нам под видом нормы, люди начинают бояться, они говорят друг другу: молчи, тебе что, нужны проблемы? Бог с ним, они сами разберутся, чего тебе, больше всех надо? Если это показывают, то, может быть, это мы с тобой ничего не понимаем?
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Так что включай мозг. Или ты тупо беспокоишься что плюсиков лишили?! Тогда ты сам работаешь на:
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Есть такая теория, «Окно Овертона»: это концепция, с помощью которой даже высокоморальному обществу можно насадить любую идею за очень короткое время, полностью изменив социальное сознание.
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на этом сайте укроботов и либерастов в разы больше, чем кремлеботов. но при чём тут это?
у Поплавской речь идёт об насильственном изменении общественного сознания и подмене ценностей. какое отношение к этому имеет кремлеботный или нет?
по сути сказать нечего, но везде пытаетесь только одну тему пропихнуть?