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Красная шапочка не подвела - она пошла против тусовки

Красная шапочка не подвела - она пошла против тусовки (1 фото)

Автор:
19 июня 2021 13:45
Метки: люди   мнение   общество   
7883
1

Известная актриса и телеведущая Яна Поплавская написала в соцсети пост «о лживой социально-толерантной мерзости».

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Метки: люди   мнение   общество   
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2k
boom 23 часа назад
Надеюсь, что рано или поздно вот такое вот мнение станет "модным", вместо текущей педерастии
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318
3,14здун-фантаст Час назад
В России -все хорошо и замечательно)))
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318
3,14здун-фантаст Час назад
тю, вы зайдите в антифишки и там хоть слово критики - петушня бутылочная сразу заминусит.
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2k
Владлен Николаев Час назад
Грустно мне от подобных постов.
С одной стороны, хорошо, конечно, что хоть кто-то об этом говорит, но с другой стороны... Ребята, вы серьёзно полагаете, что причина всему вот эта: "Собираются человеческие существа, неважно, какого они пола, и думают: как бы нам привлечь к себе внимание"???
Неужели за 30 лет настолько атрофировался интеллект, способность делать выводы из совокупности фактов и находить первопричину любых явлений?

1. Семья. Семья не есть нечто раз и навсегда данное (природой, эволюцией, Богом - нужное подчеркнуть). Семья есть прежде всего общественно-экономическое явление и она меняется вместе с общественно-экономическим укладом. Никакие Законы, указы Президента и постановления Правительства, а тем более стенания отдельных личностей, не могут остановить процесс распада семьи. Это феодал (через законы, религию и мораль) способствовал стабильности института семьи, ибо именно семья (домохозяйство) была... м-м-м... "налогооблагаемой единицей". В феодальной семье социальные роли мужчин, женщин, детей кардинально отличались. А капиталист наживается не на семье, а на конкретном человеке. Семья капиталу только мешает, ибо выключает кого-то (чаще, женщину) из процесса производства прибавочной стоимости. Поэтому современное индустриально-капиталистическое общество поддерживает, как минимум, эгалитарную гетеросексуальную семью. И совершенно не против аномальных (с точки зрения феодализма) гомосексуальных, полигамных и прочих форм сожития.

2. Культура (в т.ч. театр). "Творческая интеллигенция" - это лакейская обслуга господствующего класса, живущая на плату, получаемую от этого класса и выполняющая его социальный заказ. Когда господствовал пролетариат, "творцы" делали одно (обличали эксплуататоров и творили высокое), для капитала они делают прямо противоположное (обличают совок и тушат пуканьем свечи). И то, и другое - с одинаковым рвением.

3. Мораль и право. С развитием капитализма в Европе, США (а теперь и у нас) законодательно утвердилось "римское право". Защита частной собственности (Jus privatum) является краеугольным камнем этого права - "главным признаком свободы и уважения к личности". Право "неприкосновенности частной собственности" превратилось в новую религию - религию денег. Примат денег над совестью - это и стало основой нынешней гуманитарно-экологической катастрофы человечества.

Я к чему это всё...
Бессмысленно протестовать против отдельных проявлений глобальных процессов - даже плевать против ветра и то более конструктивно. Изменять нужно не семью, театр или общественную мораль. Изменять нужно экономическую основу современного общества.
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5k
Серега 3 часа назад
А уверены что так?

Данная тема уже поднималась неоднократно. Тема избитая, и всплывала даже тут уже неоднократно.

Красная Шапочка высказалось об ужасах толерантности
Красная Шапочка высказалось об ужасах толерантностиИзвестная российская и телеведущая написала в соцсетях пост в поддержку общечеловеческих ценностей:


Яна Поплавская: Меня тошнит от голых жоп
Яна Поплавская: Меня тошнит от голых жоп...членов, женоподобных мужиков, патологии, гомосексуализма, выставленного напоказ , который мне впихивают под видом высокого искусства !"
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1k
Albigoec 4 часа назад
И ещё за государственный счёт....
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8k
Vlad 4 часа назад
Поддерживаю, со всем согласен.
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201
Италия Воробьёва 4 часа назад
Да это всего лишь рыночная экономика-скандалы,плохие новости,что-то НЕ нормальное-лучше продается. Оскандалилась бузова,все медийные персоны обсудили-хайпанули,все СМИ напечатали-заработали свою читаемость. Инфоповод -это деньги. Ничего личного-просто бизнес. Всё давно превратилось в хайп. Нет никакой морали,нет ничего этакого,особенного,есть контент вызывающий реакцию,а следовательно,- приносящий деньги.Деньги,замечу бузовой(надеюсь,понятно,что я использую фамилию,как имя нарицательное для всякого пустого,позорного дерьма),и деньги тем,кто осуждает бузову))). А как с этим бороться,ну хз. Мы же в глобальном инфополе живем. Можно просто посмотреть-чего с нашими небратьями-гейропейцами станет-они нас опережают на сто шагов.Там уже просто публичной дефекацией и гомосексуальностью,трансгендерством не проймешь,ни рисованием рвотой...Вот к каннибализму с педофилией подобрались,что дальше??? Фантазия то заканчивается))))Дальше что???)))
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4k
Nicole White 5 часов назад
Я не понимаю суть претензии этой оскорбившейся дамочки высокой морали и нравственности. Раз ставят спектакли, где друг другу в жопы дуют значит на них ходят и это нашло своего зрителя. Более того я уверенна, что такие эпатажные постановки единичны и делаются именно для последующего визга про оскорбленную мораль и падение нравов. Зачем же уделять им столько внимания? Почему бы не написать о классических спектаклях, отсутствии молодых лиц и уставшей игре старой гвардии за которую временами очень стыдно?
А уж про порно и мат у детей вообще за уши притянуто. Откуда она это высосала? В какой школе ее детям дают порно и разрешают материться? Что за бред?
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946
Гарик 6 часов назад
Высказала тётка мнение. Не важно с какой целью для себя, может и попиариться захотела, да хрен с ней. Высказанное совпадает с тем что обо всей этой ситуации думаю я сам, такшта мы - единомышленники.
Кстати насчёт красивая. Уже давно очень сильно на любителя.
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6k
Administrator 7 часов назад
Поплавская пошла против тусовки потому что сама там никому не упёрлась
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10k
Roy Batty 11 часов назад
Жыдовка яночка технично выепнулась и за одно лизнула властям. Хуцпа рулит.
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9k
Star Link 11 часов назад
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65k
Добрый человек. 13 часов назад
Яна красивая..
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11k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 16 часов назад
Интересно, а [мат] будут писать комментарии или будут минусить из-под тишка?
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5k
Ya 20 часов назад
Яна молодец. Евро_3,14оры и амерские недоноски с толерантностью перепутали, хотели разрушить тоталитарные государства(только по их мнению), а итоге сами оказались в жопе, подписали себе смертный приговор. Точка невозврата уже пройдена, скоро и их презики будут стоять на коленях перед 3,14... , молить и отсасывать. Яна правильно сказала "Есть мужчина и женщина, два пола: мужской и женский." А остальные 3,14..расы и моральные уроды.
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6k
sivanov1079 20 часов назад
А теперь подумайте, насколько у нас соответствуют должностям и ЕЕ МОРАЛЬНОМУ ОБЛИКУ: министр культуры, министр образования, хренпойми что социального развития? Туда мы идем с мединскими и ко?
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−56
arcush 20 часов назад
Умница, красавица!
А вот подлецы и дураки говорят:
Удивительно. Какие-то геи, которых никто никогда не видел её волнуют, а вот Моргенштерн на всех патриотичных федеральных каналах - нет...
Так Моргенштерн на порядок больший патриот, чем любой едираст! Скажу больше, тот навальный, не мой герой, но он делает больше чем любая едросня! Как патриот делает!!!
Он показывает нам, кто нас имеет...
Я не люблю, голубых, но я и не люблю воров во власти! А там этой погани 99,99 процентов!
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33k
Alex 20 часов назад
Наш человек. Всегда ее уважал
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28k
Ed 20 часов назад
Все верно. Только обьясните мне . Массовая ненависть к Бузовой - и эту пустотень тянут всюду. Она уже и футбольный Експерт - ну как же, сосала же у футболиста. Массовое неприятие педерастии и по экранам скачут голубенькие "зайки", как пропаганда правильности путЯ. Заднего. Постоянная критика этого псевдотеатра Серебренниковых и Богомоловых - пустого , бездарного, педерастического...... Так когда и кто это остановит ? Минкульт? Непохоже. Госсударство - еще и финансирует всю эту мразоту . Кто? И когда ?
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213
Vadim 21 час назад
Сумбурные слова сложённые через точки и запятые, в этом тексте. Одно понял вокруг одни пид ры. Живём дальше! )
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