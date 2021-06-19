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Портреты современников. Фоторепортаж

Портреты современников. Фоторепортаж (19 фото)

Автор:
19 июня 2021 16:12
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Ленин   СССР   комсомол   лидеры   партия   фото   
457
19

1930-е. Фотограф Иван Шагин.

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Метки: Ленин   СССР   комсомол   лидеры   партия   фото   
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5  комментариев
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11k
Bill 2 часа назад
Увидел Чойбалсана, вспомнил анекдот.
Скачет всадник по Монголии. Сухэ-Батор. Пыть столбом. Залетает в село, прыгает в юрту - изнасиловал какую-то тетку. Прыгает в соседнюю юрту - трахнул еще тетку. Прыг в третью - там старейшины заседают. Он - одному в морду, другому - в морду. Вскочил на коня и снова поскакал. Пыть столбом! Селяне ни черта не понимают, кричат ему вслед:
- Сухэ-Батор! А, Сухэ-Батор! Дак что случилось то?
- Я Ленина видел!
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31k
KiploksAKS 4 часа назад
"Серго Орджоникидзе, К.Е. Ворошилов и В.М. Молотов на совещании жен командиров в Кремле"
А кто из них загримирован под Валерия Павловича Чкалова?
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Комментарий удален. Причина: флуд
14k
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