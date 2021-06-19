Портреты современников. Фоторепортаж

457
19
1930-е. Фотограф Иван Шагин.
×
1934. Сулейман Стальский, лезгинский поэт-ашуг, на Первом Всесоюзном съезде советских писателей
1934. Жданов А.А. и М. Горький в президиуме Первого Всесоюзного съезда советских писателей
1934. О.Ю. Шмидт и первые Герои Светского Союза летчики В.С. Молоков и Н.П. Каманин на встрече челюскинцев
1934. Писатель Алексей Толстой беседует с передовой колхозницей на Первом Всесоюзном съезде советских писателей
1934. Писатель Леонид Леонов (слева) беседует с английской писательницей на Первом Всесоюзном съезде советских писателей
1935. Нарком обороны СССР К.Е. Ворошилов встречается с комсомолками, награждёнными почётным знаком «Ворошиловский стрелок» 1 ноября
1936. Знатная трактористка Прасковья Ангелина (2-я слева) в перерыве совещания в ЦК ВЛКСМ. 14 июля
1936. Серго Орджоникидзе, К.Е. Ворошилов и В.М. Молотов на совещании жен командиров в Кремле
Источник:
Ссылки по теме:
- Куклы, которыми играли в СССР
- Почему в СССР установить домашний телефон было большой проблемой?
- В чем секрет притягательности советских дач?
- Что стоило дороже всего в советском ресторане?
- Что в СССР можно было получить за собранный мусор
21
Понравилось21
Новости партнёров
Скачет всадник по Монголии. Сухэ-Батор. Пыть столбом. Залетает в село, прыгает в юрту - изнасиловал какую-то тетку. Прыгает в соседнюю юрту - трахнул еще тетку. Прыг в третью - там старейшины заседают. Он - одному в морду, другому - в морду. Вскочил на коня и снова поскакал. Пыть столбом! Селяне ни черта не понимают, кричат ему вслед:
- Сухэ-Батор! А, Сухэ-Батор! Дак что случилось то?
- Я Ленина видел!
А кто из них загримирован под Валерия Павловича Чкалова?