Понятно дело,. каждый коллекционер любит похвастаться новым приобретением. Тут также выложены фото, куча восторженных комментариев и ...цены с кучей нулей!

Не поверив прочитанному, прошелся по аукционам-оказывается, все так и есть.

Давайте посмотрим на ассортимент и цены сегодняшнего дня.

Неказистые, на первый взгляд, игрушки из ваты, сделанные в кустарных артелях 30-40х годов, просто заветная мечта коллекционера!

Простенькая девушка с обручем стоит всего 18000 рублей