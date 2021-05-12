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Ёлочные игрушки СССР за 100 тысяч!&nbsp;

Ёлочные игрушки СССР за 100 тысяч!  (25 фото)

Автор:
12 мая 2021 09:21
Сообщество : СССР
Метки: СССР   елка   елочные игрушки   игрушки   продажа   фото   
351
25

Ну кто мог такое предвидеть: игрушки-безделушки СССР, которых каждый Новый Год мы разбивали десятками, теперь стоят бешеных денег!

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Метки: СССР   елка   елочные игрушки   игрушки   продажа   фото   
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5  комментариев
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4k
RomaXz Час назад
Так это цены продажи. Но покупает ли их хоть кто то ?
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7k
Андрей А 43 минуты назад
Одно дело просить, а другое покупать)
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8k
Васильевна 55 минут назад
Никогда в жизни не видела таких игрушек ни у кого. В нашей семье были более поздние экземпляры. Покрасившей, надо сказать.
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14
tutu 56 минут назад
автор, я могу цену тоже поставить 200 т.р. а продам я ее? вряд ли, скажем, штук двадцать старых (50-60-х) годов, я продам ну максимум за 20.000 рэ., цену можно хоть в миллион поставить, а на авито я смотрю до хера "дельцов" желающих на говне разбогатеть
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