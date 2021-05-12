Ну кто мог такое предвидеть: игрушки-безделушки СССР, которых каждый Новый Год мы разбивали десятками, теперь стоят бешеных денег!
Ну-ка вспомните, в каком углу дачного чердака попадалась пыльная коробка с неказистыми старыми ёлочными игрушками...,если вспомните-Вы миллионер!
Объявления о продаже ёлочных игрушек СССР мне попадались и раньше. Я даже иногда внимательно рассматривал представленный ассортимент, в надежде разыскать знакомые игрушки детства. Как правило все эти объявления были из серии "рубль за ведро"
Понятно дело,. каждый коллекционер любит похвастаться новым приобретением. Тут также выложены фото, куча восторженных комментариев и ...цены с кучей нулей!
Не поверив прочитанному, прошелся по аукционам-оказывается, все так и есть.
Давайте посмотрим на ассортимент и цены сегодняшнего дня.
Неказистые, на первый взгляд, игрушки из ваты, сделанные в кустарных артелях 30-40х годов, просто заветная мечта коллекционера!
Простенькая девушка с обручем стоит всего 18000 рублей
Дюймовочка на страшной ласточке -18862 рубля
Символ единения с рабочим классом Африки-игрушка поварёнок за 20000рублей.
Аисты на болоте из ваты уже чуть подороже-25000 рублей
Несомненный шедевр пропаганды здорового образа жизни спортивные ёлочные игрушки-коньки! За 35000 рублей
Не отстает в цене и гном с косой. Видимо талисман грибников. 35000рублей
Ну а если ватные игрушки набором, то готовьте все 50000 рублей.
Ну какая же ёлка без гирлянды. За электрогирлянду выпуска 40х годов просят всего 78500 рублей.
За пограничника с собакой из фольгированного картона просят 100000 рублей. Продавец утверждает, что это один из лучших по сохранности экземпляров.
За непонятное насекомое так же просят заветные 100000 рублей
И среди стеклянных игрушек есть свои рекордсмены по ценности. Выпускались тематические наборы стеклянных игрушек. По многим сказкам Пушкина изготавливались комплекты: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане» и др.
Годы не щадили эти наборы и теперь приходится докупать недостающих персонажей. Продавцы только рады Вам помочь.
Винтик, из набора "Приключения Незнайки" обойдется всего 20199 рублей.
Хозяйка медной горы стоит 23900 рублей
Мышь из набора "Чиполино" оценили в 30000 рублей
Из того же набора Каштан почему то в полтора раза дороже-45000 рублей
Глядя на цену следующего персонажа невольно наворачиваются слезы на глаза: за Лук Порей хотят 45000 рублей
Собаку Держи-Хватай продают аж два продавца, но цена от этого не дешевле-60000 рублей
На две тысячи дешевле Настенька из сказки "Морозко"-58000 рублей
Укомплектовав тематический набор можно похвастаться перед собратьями по увлечению, а можно и выставить на продажу
Набор не полный, поэтому и цена скромная-"всего" 100000 рублей.
По утверждению специалистов в набор "Чиполино" входило 23 игрушки:
1.Чиполлино
2. Чиполлоне
3. Принц Лимон
4. Сапожник Виноград
5. Кавалер Помидор (Синьор Помидор)
6. Синьор Зеленый Горошек (Адвокат)
7. Профессор Груша
8. Лук Порей
9. Пес Мастино
10. Барон Апельсин
11. Девочка Редиска
12. Мальчик Вишенка
13. Синьор Мухомор
14. Девочка Земляничка
15. Доктор Каштан
16. Генерал Мышь-Долгохвост
17. Синьор Крот
18. Сыщик Моркоу
19. Собака Держи-Хватай
20. Медведь
21. Тюлень
22. Синьор Помидор под арестом
23. Фасолинка
Их раскрашивали вручную и выпустили мало.
Ежели сможете собрать всех персонажей, то станете обладателем таково вот богатства:
Впрочем, я бы не отказался и от более скромных наборов-продал и вот тебе годовая пенсия
Представляете, сколько богатства было выброшено на помойку вместе с вещами дедушек-бабушек? Не умеем мы ценить антикварные вещи....
Источник:
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