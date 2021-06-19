Очаровательный ребенок родился с шокирующей пышной шевелюрой

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Новорожденный ребёнок стал невероятно популярен в Сети после того, как семья поделилась его снимками, на которых он изображён с весьма впечатляющей шевелюрой на голове.
Джексон-Джеймс Айерс (Jaxon-James Ayers) из Северной Ирландии родился на 8 недель раньше срока с «удивительно» восхитительными локонами.
Теперь, когда ему исполнилось 3 месяца, его волосы на голове по-прежнему продолжают расти в ускоренном темпе.
Его мать Шеннон Айерс (Shannon Ayres) говорит, что ей нравится выставлять его напоказ, но была ошеломлена масштабами реакции со стороны интернет-пользователей, когда она только стала выкладывать фотоснимки с сыном.
Его мать Шеннон Айерс (Shannon Ayres) говорит, что ей нравится выставлять его напоказ, но была ошеломлена масштабами реакции со стороны интернет-пользователей, когда она только стала выкладывать фотоснимки с сыном.
Так вышло, что вскоре после рождения Джексону-Джеймсу диагностировали редкое врождённое заболевание, называемое гиперинсулинизмом, которым страдает примерно один из 30 тысяч новорожденных.
Чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови, ему необходимо регулярно кормить и принимать такое лекарство, как Диазоксид, побочным эффектом которого является рост волос. Это и привело к тому, что Джексон стал обладателем столь обильной растительности на теле.
Чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови, ему необходимо регулярно кормить и принимать такое лекарство, как Диазоксид, побочным эффектом которого является рост волос. Это и привело к тому, что Джексон стал обладателем столь обильной растительности на теле.
«Джексон-Джеймс родился на 8 недель раньше срока, поэтому мы были очень удивлены, что у него было столько волос», — рассказала мать мальчика.
«Гиперинсулинизм поражает примерно одного ребенка из 30 тысяч. Его поджелудочная железа вырабатывает слишком много инсулина, что приводит к чрезвычайно низкому уровню сахара в крови, и для поддержания уровня сахара он регулярно принимает лекарство под названием Диазоксид.»
«Побочным эффектом диазоксида является рост волос, поэтому волосы растут очень быстро. У него имеются волосы на руках и ногах.»
«Гиперинсулинизм поражает примерно одного ребенка из 30 тысяч. Его поджелудочная железа вырабатывает слишком много инсулина, что приводит к чрезвычайно низкому уровню сахара в крови, и для поддержания уровня сахара он регулярно принимает лекарство под названием Диазоксид.»
«Побочным эффектом диазоксида является рост волос, поэтому волосы растут очень быстро. У него имеются волосы на руках и ногах.»
«Люди всегда удивляются, когда видят то, какое у него количество волос. Некоторые люди шутят, что его скоро надо будет подстригать.»
«Я начала публиковать его в социальных сетях сразу же после того, как он родился. Я себя чувствую так же, как любой другой родитель, у которого недавно родился ребёнок, я горжусь и хочу показывать его миру.»
«Я действительно не ожидала, что мой контент станет вирусным, но да, всё дело в его волосах, которые сильно удивили людей.»
«Я начала публиковать его в социальных сетях сразу же после того, как он родился. Я себя чувствую так же, как любой другой родитель, у которого недавно родился ребёнок, я горжусь и хочу показывать его миру.»
«Я действительно не ожидала, что мой контент станет вирусным, но да, всё дело в его волосах, которые сильно удивили людей.»
«Как и всё в социальных сетях, вы должны ожидать, что будет как хорошее, так и плохое. Иногда меня обвиняют в том, что я подрисовала ему брови и использовала фильтр для его волос.»
«Честно говоря, я нахожу это забавным. Но в целом реакция была прекрасной», — добавила счастливая Шеннон.
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«Честно говоря, я нахожу это забавным. Но в целом реакция была прекрасной», — добавила счастливая Шеннон.
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