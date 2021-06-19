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Очаровательный ребенок родился с шокирующей пышной шевелюрой

Очаровательный ребенок родился с шокирующей пышной шевелюрой (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 июня 2021 12:10
Метки: Новорожденный ребёнок   волосы   дети   младенец   прическа   
209
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Новорожденный ребёнок стал невероятно популярен в Сети после того, как семья поделилась его снимками, на которых он изображён с весьма впечатляющей шевелюрой на голове.

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Метки: Новорожденный ребёнок   волосы   дети   младенец   прическа   
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804
Электрик Час назад
Красавчик!
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819
Татьяна Юсова 43 минуты назад
Тут не только ребенок болен, но и мамаша больная на голову!
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33k
Alex 57 минут назад
Классный
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