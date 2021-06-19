Очаровательный ребенок родился с шокирующей пышной шевелюрой

«Люди всегда удивляются, когда видят то, какое у него количество волос. Некоторые люди шутят, что его скоро надо будет подстригать.»



«Я начала публиковать его в социальных сетях сразу же после того, как он родился. Я себя чувствую так же, как любой другой родитель, у которого недавно родился ребёнок, я горжусь и хочу показывать его миру.»



«Я действительно не ожидала, что мой контент станет вирусным, но да, всё дело в его волосах, которые сильно удивили людей.»