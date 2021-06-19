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Американец разгромил магазин в Камбодже: его отказались обслуживать, потому что он белый

Американец разгромил магазин в Камбодже: его отказались обслуживать, потому что он белый (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 июня 2021 08:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   камбоджа   новости   расизм   
2283
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В сети появился ролик, в котором американец громит лавку в городе Кампот в Камбодже. Мужчина утверждает, что ему отказались продать воду из-за того, что он белый.

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Метки: видео   камбоджа   новости   расизм   
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25  комментариев
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773
Стас 4 часа назад
Новая развлекательная программа для американцев от жителей Камбоджи "Почувствуй себя негром в США 1950-х"
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2k
O.Bender1 14 минут назад
Воды то хоть взял?
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146k
anthrax 21 минуту назад
Скитаясь по миру не раз. Я насмотрелся всяких рас.
Настырных, бля, забитых, оголтелых.
Расизма в сердце не держу, но за кого я - вам скажу:
За белых, бля, за белых, бля, за белых!
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799
Электрик 23 минуты назад
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106
Slava Dzhugashvili Полчаса назад
Белым (и) наркоманам вход запрещен!
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391
Bastard Fat 58 минут назад
теперь ему близки наши чувства
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1k
anatolis Час назад
он не белый, он коричневый...
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2k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Разгромил это слишком громко сказано для данного инцидента
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4k
Алексей 2 часа назад
Ну это не расизм. Расизм - это когда белый человек высокомерно относится к представителям темной кожи. Тут другое, понимать надо!
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99
vijilante 2 часа назад
Надо было вообще не связываться, а пойти прямо в полицию и сообщить что негритянка "под наркотой" - отказалась обслужить белого. Её по закону должны были высечь кнутом и посадить в подвал без еды на месяц.
А теперь сам платить будет,уже её хозяину.
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2k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Это вот он на фото "на заднем сидении полицейского мотоцикла"?
А на полицейском мотоцикле уже можно ехать без шлема и маски???? :)
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3k
Джордж. Вашингтон. 2 часа назад
Не потому, что белый, а потому, что американец. Да и не белые вы давно
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392
Graf Otodrakula Джордж. Вашингтон. 24 минуты назад
По твоей логике и россияне давно не белые и очень давно немного узкоглазые
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222
Vadim 2 часа назад
Повёл себя не так и видать оскорбительно. В Камбодже не встречали никогда негатива от местных.
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766
Егор Таракановский 2 часа назад
Бывал я в Кампоте. Маленький город, где все друг друга знают. Наверняка где то пинлос накосячил, вот и не стали обслуживать.
Вообще кхмеры тихий и гостеприимный народ.
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423
Советский Оккупант Алексей Час назад
Скажите, пожалуйста, какой народ в те или иные времена не творил геноцид по отношению к своим же представителям или другим народам? Такие вообще есть? Чем душка Пол Пот в этом отношении отличается от других, кто был до него во время его и после его? Просто по-чесноку.
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3k
Equilibrium 2 часа назад
нет, ему отказали в обслуживании потому что он без маски и без майки. Помимо этого он уже до етого накосячил, так что хмеры его знали.
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6k
ваня панкин 3 часа назад
исключительная нация... пистанул бы такое у нас - карма случилась бы мгновенно... ушлепок по жизни...
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1k
Евгений Кондратьев 3 часа назад
Кампот пришелся не повкусу
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19
Дядя Витя 3 часа назад
Пиндосам верить НЕЛЬЗЯ!
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22k
Батончик с маком 4 часа назад
Пиндосы думают что им все должны жопы целовать за демократизацию. Жаль что этого уёпка не вздёрнули на месте
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32k
Опаньки 4 часа назад
А могли и толпой с мачете налететь
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