В сети появился ролик, в котором американец громит лавку в городе Кампот в Камбодже. Мужчина утверждает, что ему отказались продать воду из-за того, что он белый.
На видео мужчина называет владелицу магазина «расистской п***й» и громит магазин. «Мне по**й, – кричит он. – Ты должна, б***ь, продавать воду, когда к тебе приходят за водой, расистская ты п***а».
Разгромив магазин, мужчина затем садится на свой скутер, продолжая кричать: «Кто за тобой вернется, когда тебя опять заставят плавать в е**чем океане?». Это, судя по всему, отсылка к гуманитарному кризису, который начался в 1975 году после захвата Камбоджи красными кхмерами. Сотни тысяч человек бежали из страны в 1978 году, когда Вьетнам занял Камбоджу и вытеснил красных кхмеров.
Мужчина на видео, кажется, объединил это событие с более обширным кризисом беженцев в Индокитае в конце 70-х. Сотни тысяч так называемых «лодочников» бежали из Вьетнама в 1978 году, спустя три года после прихода коммунистов к власти. Двадцать западных стран, включая США, приняли 623 800 беженцев, большинство из которых прибыли туда на лодках. «Мы единственные, кто пришел и вытащил ваши жалкие ж**ы из е****й воды», – кричит мужчина на видео.
Неясно, почему мужчине отказали в обслуживании, хотя местные СМИ отметили, что на нем не было ни маски, ни шлема для скутера, на котором он прибыл, хотя по действующим законам их необходимо носить.
Полиция задержала мужчину, чье имя пока неизвестно, через несколько часов после инцидента, сообщают местные СМИ. Его также сфотографировали на заднем сиденье полицейского мотоцикла. В соцсетях призывают отправить мужчину в тюрьму и депортировать после отбытия наказания, а также возместить причиненный ущерб. Пока неясно, будет ли полиция расследовать обвинения в расизме, которые предъявил мужчина.
Источник:
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Настырных, бля, забитых, оголтелых.
Расизма в сердце не держу, но за кого я - вам скажу:
За белых, бля, за белых, бля, за белых!
А теперь сам платить будет,уже её хозяину.
А на полицейском мотоцикле уже можно ехать без шлема и маски???? :)
Вообще кхмеры тихий и гостеприимный народ.