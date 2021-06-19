Разгромив магазин, мужчина затем садится на свой скутер, продолжая кричать: «Кто за тобой вернется, когда тебя опять заставят плавать в е**чем океане?». Это, судя по всему, отсылка к гуманитарному кризису, который начался в 1975 году после захвата Камбоджи красными кхмерами. Сотни тысяч человек бежали из страны в 1978 году, когда Вьетнам занял Камбоджу и вытеснил красных кхмеров.

Мужчина на видео, кажется, объединил это событие с более обширным кризисом беженцев в Индокитае в конце 70-х. Сотни тысяч так называемых «лодочников» бежали из Вьетнама в 1978 году, спустя три года после прихода коммунистов к власти. Двадцать западных стран, включая США, приняли 623 800 беженцев, большинство из которых прибыли туда на лодках. «Мы единственные, кто пришел и вытащил ваши жалкие ж**ы из е****й воды», – кричит мужчина на видео.