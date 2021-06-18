Сильный пожар охватил металлобазу в Москве

В московском районе Некрасовка 17 июня вечером загорелась территория здания, где находился склад со вторчерметом. Информации о пострадавших пока не поступало, на месте возгорания работают пожарные.
В соцсетях появились кадры с места происшествия. На кадрах видно, как чёрный дым поднимается в ночное небо. Яркий огонь бушевал несколько часов, пока пожарные его не потушили.
Источник:
Площадь пожара составила примерно 1000 квадратных метров. Сотрудники МЧС тушили горящий металлолом, разгребая завалы с помощью экскаватора. Для тушения огня был привлечен пожарный поезд.
"Благодаря слаженным действиям московских пожарных пожар был потушен в кратчайшие сроки. Информация о пострадавших не поступала", - указано в сообщении ведомства.
Источник:
Источник:
- Из-за БДСМ-игрушки в Подмосковье загорелся притон
- В Москве, во время движения, загорелся пассажирский автобус
- Погоня и эпичное задержание байкера на набережной в Екатеринбурге попали на видео
- Мошенники придумали новую схему с полицейскими и ОПГ
- В Омской области пожар уничтожил целую деревню
Понравилось12