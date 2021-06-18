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Сильный пожар охватил металлобазу в Москве

Сильный пожар охватил металлобазу в Москве (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 июня 2021 12:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Некрасовка   интересное   московский район   огонь   пожар   фото   
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В московском районе Некрасовка 17 июня вечером загорелась территория здания, где находился склад со вторчерметом. Информации о пострадавших пока не поступало, на месте возгорания работают пожарные.

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Метки: Некрасовка   интересное   московский район   огонь   пожар   фото   
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5  комментариев
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4k
Vladimir Час назад
Расскажите мне, как поджечь металлолом? Про магний и алюминий не надо, сам умею.
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−7
baihuna 22 минуты назад
накрылась путлеровская вакцинация . трупы сжигают ковидные ...
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3k
lexa Полчаса назад
это по документам вторчермет ,а по факту вторцветмет , провода обжигают))
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17k
Robin Hood 48 минут назад
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