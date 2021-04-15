Герои советских мультфильмов: взгляд по-новому

523
15
Евгений Швенк - художник из Томска и автор серии работ, которую он описывает следующими словами: "как выглядят герои советских мультфильмов у меня в голове".
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Японская художница превращает камни в милейших животных
- Трёхмерные рисунки Вилли Хсу, которые одновременно прекрасны и жутковаты
- Художник превращает рисунки сыновей в персонажей аниме
- Удивительная работа художника, которая передает эмоции, рисуя только глаза
- Взгляд по-новому: персонажи советских и российских мультфильмов
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...