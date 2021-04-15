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Герои советских мультфильмов: взгляд по-новому

Герои советских мультфильмов: взгляд по-новому (15 фото)

Автор:
15 апреля 2021 09:21
Сообщество : Искусство
Метки: Евгений Швенк   искусство   мультик   рисуноки   таланты   фото   художники   
523
15
Евгений Швенк - художник из Томска и автор серии работ, которую он описывает следующими словами: "как выглядят герои советских мультфильмов у меня в голове".
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Метки: Евгений Швенк   искусство   мультик   рисуноки   таланты   фото   художники   
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5  комментариев
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4k
insaider 2 часа назад
Фильмы советские пересняли,так хоть от мультиков отстаньте!
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1k
★Lucifer★ 15 минут назад
НЕ ТРОГАЙТЕ СОВЕТСКИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ!!!!!!
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328
Инеса Гедуш 21 минуту назад
НЕ трогайте святое! Руки прочь!
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1k
мангуст Час назад
с какого перепуга Лунтик стал героем советского мультфильма?
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3k
Тамара 2 часа назад
Был милый домовенок, а переделали в жуткий ужастик.
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