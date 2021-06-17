Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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«Венера-7» была запущена с космодрома Байконур 17 августа 1970 года.
15 декабря 1970 года состоялась первая в истории мягкая посадка космического аппарата на поверхность Венеры. Станция «Венера-7» навсегда вошла в историю космонавтики, как первый полностью рабочий космический аппарат, успешно севший на другой планете Солнечной системы.
15 декабря 1970 года состоялась первая в истории мягкая посадка космического аппарата на поверхность Венеры. Станция «Венера-7» навсегда вошла в историю космонавтики, как первый полностью рабочий космический аппарат, успешно севший на другой планете Солнечной системы.
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