Утверждение, что поют соловьи в начале весны, не совсем верно, поскольку пик концертов этих птах приходится на конец весеннего сезона и начало лета. Почему птицы отличаются такой избирательностью?
Наверняка многим приходилось хотя бы иногда просыпаться ранним утром под изумительной красоты заливистые трели. Они не сравнятся ни с одной мелодией, поскольку отражают саму суть и душу живой природы.
Почему соловьиными песнями можно наслаждаться только ограниченное количество времени – в конце весны и начале лета? Дело в том, что в это время у птиц начинается брачный сезон. И самцы таким способом привлекают самок на занятый ими под гнездование участок.
После того, как сложится пернатая пара, интенсивность концертов постепенно снижается, а затем и вовсе сходит на нет. И это понятно, поскольку к концу июня птичкам становится уже не до песен: надо заботиться о выводящемся потомстве и кормить птенчиков.
У соловьев самец тоже принимает участие в выкармливании выводка, поэтому времени на песни уже попросту не остается. К тому же трели могут привлечь к гнезду ненужное внимание со стороны людей и хищников. Конечно, пение прекращается не в один момент, поскольку откладывание яиц и выведение птенцов у разных пар происходит в разное время.
А вы любите слушать соловьиное пение?
Источник:
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