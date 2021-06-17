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Пой, соловушка: почему наслаждаться соловьиными трелями можно только в конце весны и начале лета?

Пой, соловушка: почему наслаждаться соловьиными трелями можно только в конце весны и начале лета? (2 фото)

Автор:
17 июня 2021 12:49
Сообщество : Животные
Метки: весна   начало   пение   почемучка   привлечение   птенец   самка   соловей   
286
2

Утверждение, что поют соловьи в начале весны, не совсем верно, поскольку пик концертов этих птах приходится на конец весеннего сезона и начало лета. Почему птицы отличаются такой избирательностью?

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Метки: весна   начало   пение   почемучка   привлечение   птенец   самка   соловей   
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7k
Natrogrii 2 часа назад
Это и дураку понятно....
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vova old 15 минут назад
А соловей пацак? Он в клетке сидит... Власть захватили пацаки, как твой друг соловей..(C)
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362
WadDad 23 минуты назад
И поют они в основном ночью. Бывает засидишься допоздна, выйдешь на балкон часа в 2-3 ночи, а там такая трель красивая. Не зря говорят "ночи соловьиные".
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7k
Фobosgrunt 59 минут назад
еще все бы соловьи смолкали к лету)
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57k
Александр Ломовицкий Час назад
Ссылка coub.com
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Фигня вопрос! В современных кинофильмах (киноподелках) соловьи, равно как и все остальные певчие птицы, поют надрываясь практически круглый год - лишь бы в кадре был намёк на "природу". :)
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754
Александр 2 часа назад
Помимо красоты пения соловья, всегда забавно слышать ответное пение где-то в далеке ...
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