Но и сегодня есть в Голливуде актеры, которые чтут заветы старших и при любом удобном случае идут к алтарю. Вот, например, актер и музыкант Билли Боб Торнтон успел сделать это уже шесть раз. Есть куда расти!



Первый раз он женился в 1978 году, на Мелиссе Ли Гатлин, и они были вместе три года. Шесть лет спустя он женился на Тони Лоуренс, но этот двухлетний брак закончился в 1988 году. Актриса Синда Уильямс была его третьей женой, но снова брак продержался всего два года - какое-то двухлетнее проклятие.



В 1993 году Билли Боб сделал своей пятой женой Пьетру Доун Черняк, но и этому пришел конец в 1997 году. Однако он все еще на что-то надеялся, так как с 2000 по 2002 год опять находился в браке - на этот раз с Анджелиной Джоли. Они были неразлучны и даже носили на шее пузырьки с кровью друг друга. После этого странного брака Торнтон заявил что больше никогда не женится, но нарушил свое слово и в 2014 году женился на Конни Англанд.