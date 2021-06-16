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Голливудские звезды, которые имели привычку жениться и делали это много раз

Голливудские звезды, которые имели привычку жениться и делали это много раз (11 фото)

Автор:
16 июня 2021 14:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: брак   браки   голливуд   голливудские звезды   пары   привычка жениться   семья   
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Голливудские знаменитости крутят романы и меняют партнеров так часто, что до свадьбы дело доходит далеко не всегда. Но есть и среди них уникумы - причем в основном это звезды того, старого поколения Голливуда, - которые обожали жениться и выходить замуж. И делали это в своей жизни столько раз, что просто удивительно - как им это не надоедало?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: брак   браки   голливуд   голливудские звезды   пары   привычка жениться   семья   
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Злобный Члегр Полчаса назад
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