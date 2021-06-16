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Голливудские знаменитости крутят романы и меняют партнеров так часто, что до свадьбы дело доходит далеко не всегда. Но есть и среди них уникумы - причем в основном это звезды того, старого поколения Голливуда, - которые обожали жениться и выходить замуж. И делали это в своей жизни столько раз, что просто удивительно - как им это не надоедало?
Должно быть, они пристрастились к свадебной романтике и им нравилось говорить своим возлюбленным "да". По правде сказать, они обещали жить "в болезни и здравии, пока смерть не разлучит" не два и не три раза. Четыре - это минимум. Но есть в этом списке и те, кто был женат семь, восемь и даже девять раз за свою жизнь. Это сильно, конечно.
1. Бриджит Нильсен - выходила замуж 5 раз
Датская актриса, модель, певица, легенда реалити-шоу и просто красивая женщина Бриджит Нильсен пробилась в мир модельного бизнеса только в начале 80-х, но ей не пришлось слишком долго ждать, чтобы найти себе мужа. В 1983 году она вышла замуж за музыканта Каспера Уайлдинга, но бурный роман закончился всего через год. Затем, встретившись на съемках "Рокки IV" с Сильвестром Сталлоне, она вышла за него замуж - и они стали одной из самых известных голливудских пар середины 80-х.
Расстались эти двое в 1987 году, причем развод их был довольно драматичным. Через 3 года Бриджит вступила в двухлетний брак с исследователем Себастьяном Коуплендом, а с 1993 по 2005 год была замужем за актером Раулем Мейером. С 2006 года она в браке с итальянским телепродюсером Маттиа Десси, который младше ее на 15 лет.
Расстались эти двое в 1987 году, причем развод их был довольно драматичным. Через 3 года Бриджит вступила в двухлетний брак с исследователем Себастьяном Коуплендом, а с 1993 по 2005 год была замужем за актером Раулем Мейером. С 2006 года она в браке с итальянским телепродюсером Маттиа Десси, который младше ее на 15 лет.
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2. Фрэнк Синатра - женился 4 раза
Фрэнк Синатра, возможно, был известен как лучший певец, но также он был известен как неутомимый ловелас и неверный супруг. Прежде чем Фрэнк покорил мир своим красивым голосом и голубыми глазами, он женился на Нэнси Барбато (в 1939 году). За время своего 12-летнего брака они родили троих детей, но Фрэнк так много изменял жене, что в итоге это привело к разводу - в 1951 году.
Фрэнк сразу же женился на актрисе Аве Гарднер. И хотя все предполагали, что они будут вместе навсегда, постоянные ссоры и скандалы привели к тому, что брак продлился всего шесть лет. Затем певец дважды обручался, прежде чем жениться на актрисе Миа Фэрроу, с которой они прожили с 1966 по 1968 год. Его четвертой и последней женой стала Барбара Маркс, которая была с ним до его смерти в 1998 году.
Фрэнк сразу же женился на актрисе Аве Гарднер. И хотя все предполагали, что они будут вместе навсегда, постоянные ссоры и скандалы привели к тому, что брак продлился всего шесть лет. Затем певец дважды обручался, прежде чем жениться на актрисе Миа Фэрроу, с которой они прожили с 1966 по 1968 год. Его четвертой и последней женой стала Барбара Маркс, которая была с ним до его смерти в 1998 году.
3. Рита Хейворт - выходила замуж 5 раз
Легендарная девушка pin-up 1940-х годов Рита Хейворт, вероятно, не обрела бы такой ранней известности, если бы не ее первый муж, ставший ее менеджером, - Эдвард Джадсон. Но Джадсон сказал "Да" не совсем из любви и привязанности. Им двигали меркантильные соображения: он женился на Рите, когда ей было всего 18 лет, чтобы забрать свою долю ее состояния. К счастью, их развод завершился в 1942 году.
Год спустя актриса, певица и модель вышла замуж за режиссера Орсона Уэллса, и, хотя они казались идеальной парой, Уэллс понял, что хочет быть свободным человеком - и поэтому они развелись в 1948 году. Однако Рита Хейворт не стала долго ждать. В том же году она вышла замуж за принца Али-хана, сына султана Махоммед-шаха Ага-хана III. Они провели вместе пять лет. А потом она вышла замуж за актера Дика Хеймса и была с ним с 1953 по 1955 год, а затем за кинопродюсера Джеймса Хилла, брак с которым продлился с 1958 по 1961 год. Тут запал кончился и она решила остановиться.
Год спустя актриса, певица и модель вышла замуж за режиссера Орсона Уэллса, и, хотя они казались идеальной парой, Уэллс понял, что хочет быть свободным человеком - и поэтому они развелись в 1948 году. Однако Рита Хейворт не стала долго ждать. В том же году она вышла замуж за принца Али-хана, сына султана Махоммед-шаха Ага-хана III. Они провели вместе пять лет. А потом она вышла замуж за актера Дика Хеймса и была с ним с 1953 по 1955 год, а затем за кинопродюсера Джеймса Хилла, брак с которым продлился с 1958 по 1961 год. Тут запал кончился и она решила остановиться.
4. Тони Кертис - женился 6 раз
За свою карьеру Тони Кертис снялся более чем в 100 фильмах, а также шесть раз женился! В 1951 году он женился на голливудской звездочке Джанет Ли - и в браке появились две дочки (ставшие впоследствии актрисами), Джейми Ли Кертис и Келли Кертис. Но в 1962 году брак распался. По сообщениям, Тони был убит горем, когда Джанет разлюбила его, но уже через год он женился на своей партнерше по фильму "Тарас Бульба" Кристине Кауфманн.
Однако и этому браку было уготовано всего пять лет. И Тони снова очень быстро связал себя брачной клятвой - с актрисой Лесли Аллен, и они были вместе до 1982 года. К тому времени, когда наступил 1984 год, Тони снова женился, и снова на актрисе (Андреа Савио). Они были вместе до 1992 года. Год спустя появилась жена номер пять - Лиза Дойч, но этот брак продлился всего год. Шестой женой актера была Джилл Ванденберг, на которой он женился в 1998 году и с которой прожил до своей смерти в 2010 году.
Однако и этому браку было уготовано всего пять лет. И Тони снова очень быстро связал себя брачной клятвой - с актрисой Лесли Аллен, и они были вместе до 1982 года. К тому времени, когда наступил 1984 год, Тони снова женился, и снова на актрисе (Андреа Савио). Они были вместе до 1992 года. Год спустя появилась жена номер пять - Лиза Дойч, но этот брак продлился всего год. Шестой женой актера была Джилл Ванденберг, на которой он женился в 1998 году и с которой прожил до своей смерти в 2010 году.
5. Кларк Гейбл - женился 5 раз
Актерское мастерство Кларка Гейбла сделало его "королем Голливуда", но, похоже, его обаяние также сделало его "королем ухаживания". Гейбл был женат пять раз, и его первой женой была Жозефина Диллон, на которой он женился в 1924 году. Они развелись через шесть лет, а в 1931 году он женился на Марии Лэнгхэм, которая была аристократкой из высшего общества и техасской светской львицей.
Этот брак снова закончился разводом, но уже через 13 дней после оформления документов в 1939 году Кларк женился снова - на Кэрол Ломбард. Это был удачный брак, но, к несчастью, в 1942 году Кэрол скончалась в результате несчастного случая. Через девять лет после ее кончины Кларк снова связал себя узами брака, женившись на Сильвии Эшли. Их брак продлился три года, прежде чем он женился на Кей Уильямс в 1995 году.
Этот брак снова закончился разводом, но уже через 13 дней после оформления документов в 1939 году Кларк женился снова - на Кэрол Ломбард. Это был удачный брак, но, к несчастью, в 1942 году Кэрол скончалась в результате несчастного случая. Через девять лет после ее кончины Кларк снова связал себя узами брака, женившись на Сильвии Эшли. Их брак продлился три года, прежде чем он женился на Кей Уильямс в 1995 году.
6. Лана Тернер - выходила замуж 8 раз
Лана Тернер была идеальной девушкой pin-up классического Голливуда, и у ее дверей мужчины c предложением руки и сердца выстраивались в очередь. И она, конечно, не возражала против этого, так как вышла замуж восемь раз за семь разных мужчин. Ее первым мужем был Арти Шоу - недолго, всего один год. Затем она также на год вышла замуж за актера и ресторатора Стивена Крейна, но потом развелась. Затем, через год после развода, она вышла замуж за Крейна во второй раз.
Но похоже, что Стивен все-таки не был ее родственной душой, поскольку они снова развелись в 1943 году -
и уже в последний раз. Затем у Ланы Тернер была целая вереница мужей, но ни с одним из них она не провела дольше пяти лет. Ее четвертым мужем был Боб Топпинг, затем его место заняли Лекс Баркер, Роберт Итон и Рональд Пеллар. И это всего лишь список ее официальных браков. Всем мужчинам Ланы Тернер потребуются собственные страницы в Википедии.
Но похоже, что Стивен все-таки не был ее родственной душой, поскольку они снова развелись в 1943 году -
и уже в последний раз. Затем у Ланы Тернер была целая вереница мужей, но ни с одним из них она не провела дольше пяти лет. Ее четвертым мужем был Боб Топпинг, затем его место заняли Лекс Баркер, Роберт Итон и Рональд Пеллар. И это всего лишь список ее официальных браков. Всем мужчинам Ланы Тернер потребуются собственные страницы в Википедии.
7. Элизабет Тейлор - выходила замуж 8 раз
Элизабет Тейлор впервые вышла замуж довольно рано, в 18 лет, но не просто за "какого-то старика", а за наследника отеля Конрада "Ники" Хилтона-младшего. Это произошло в 1950 году и брак продлился всего восемь месяцев. Затем Элизабет вышла замуж за Майкла Уилдинга и провела с ним с 1952 по 1957 год, а затем за Майка Тодда - он, увы, скончался в 1958 году.
В 1959 году Элизабет оказалась втянутой в роман с мужем Дебби Рейнольдс, Эдди Фишером. После того, как роман разрушил тот брак, Эдди стал четвертым мужем Элизабет - на пять лет. Затем Элизабет вышла замуж за Ричарда Бертона - с 1964 по 1974 год, а затем снова за него же, с 1975 по 1976 год! Ее седьмым мужем был Джош Уорнер - с 1976 по 1982 год, а последним мужем был Ларри Фортенски, с которым они прожили вместе пять лет. Любвеобильное сердце.
В 1959 году Элизабет оказалась втянутой в роман с мужем Дебби Рейнольдс, Эдди Фишером. После того, как роман разрушил тот брак, Эдди стал четвертым мужем Элизабет - на пять лет. Затем Элизабет вышла замуж за Ричарда Бертона - с 1964 по 1974 год, а затем снова за него же, с 1975 по 1976 год! Ее седьмым мужем был Джош Уорнер - с 1976 по 1982 год, а последним мужем был Ларри Фортенски, с которым они прожили вместе пять лет. Любвеобильное сердце.
8. Микки Руни - женился 8 раз
Микки Руни снялся в более чем 300 фильмах за свою карьеру, но справедливо сказать, что большинство людей помнят его по многочисленным бракам! В 1942 году он женился на единственной и неповторимой Аве Гарднер, которая была тогда молодой и относительно неизвестной актрисой. Год спустя, после того как его поймали на измене ей, их брак распался. Затем, находясь на военной службе в Алабаме, в 1944 году он женился на Бетти Джейн Филипс, и они были вместе пять лет.
Затем он женился на Марте Викерс с 1949 по 1951 год, а затем на Элейн Манкен с 1952 по 1958 год. Актер пережил ужасную утрату, женившись на своей пятой жене Барбаре Энн Томасон в 1958 году, так как она была убита в 1966 году человеком, с которым у нее, предположительно, был роман. После этого Микки Руни женился на лучшей подруге Барбары Мардж Лейн, а затем на Кэролайн Хокетт с 1969 по 1975 год. К 1978 году он нашел спутницу жизни в лице своей восьмой жены, Яны Чемберлин. Прямо-таки этапы большого пути.
Затем он женился на Марте Викерс с 1949 по 1951 год, а затем на Элейн Манкен с 1952 по 1958 год. Актер пережил ужасную утрату, женившись на своей пятой жене Барбаре Энн Томасон в 1958 году, так как она была убита в 1966 году человеком, с которым у нее, предположительно, был роман. После этого Микки Руни женился на лучшей подруге Барбары Мардж Лейн, а затем на Кэролайн Хокетт с 1969 по 1975 год. К 1978 году он нашел спутницу жизни в лице своей восьмой жены, Яны Чемберлин. Прямо-таки этапы большого пути.
9. Жа Жа Габор - выходила замуж 9 раз
Американская актриса и светская львица Жа Жа Габор всегда утверждала, что любит быть замужем. Первый раз она вышла замуж в 1935 году за Бурхана Асафа Бельге и прожили они до 1941 года. Всего через год она связала себя узами брака с Конрадом Хилтоном, но через пять лет развелась. Затем с 1949 по 1954 год ее третьим мужем был Джордж Сандерс.
После Джорджа появился Герберт Хантер, который был ее мужем с 1962 по 1966 год, а затем Джошуа С. Косден-младший - с 1966 по 1967 год. Следующим стал Джек Райан, а потом Майкл О'Хара и Фелипе де Альба... Ее девятым и последним мужем был Фредерик Принц фон Анхальт, с которым они прожили с 1986 по 2016 год. Абсолютная рекордсменка.
После Джорджа появился Герберт Хантер, который был ее мужем с 1962 по 1966 год, а затем Джошуа С. Косден-младший - с 1966 по 1967 год. Следующим стал Джек Райан, а потом Майкл О'Хара и Фелипе де Альба... Ее девятым и последним мужем был Фредерик Принц фон Анхальт, с которым они прожили с 1986 по 2016 год. Абсолютная рекордсменка.
10. Билли Боб Торнтон - женился 6 раз
Но и сегодня есть в Голливуде актеры, которые чтут заветы старших и при любом удобном случае идут к алтарю. Вот, например, актер и музыкант Билли Боб Торнтон успел сделать это уже шесть раз. Есть куда расти!
Первый раз он женился в 1978 году, на Мелиссе Ли Гатлин, и они были вместе три года. Шесть лет спустя он женился на Тони Лоуренс, но этот двухлетний брак закончился в 1988 году. Актриса Синда Уильямс была его третьей женой, но снова брак продержался всего два года - какое-то двухлетнее проклятие.
В 1993 году Билли Боб сделал своей пятой женой Пьетру Доун Черняк, но и этому пришел конец в 1997 году. Однако он все еще на что-то надеялся, так как с 2000 по 2002 год опять находился в браке - на этот раз с Анджелиной Джоли. Они были неразлучны и даже носили на шее пузырьки с кровью друг друга. После этого странного брака Торнтон заявил что больше никогда не женится, но нарушил свое слово и в 2014 году женился на Конни Англанд.
Первый раз он женился в 1978 году, на Мелиссе Ли Гатлин, и они были вместе три года. Шесть лет спустя он женился на Тони Лоуренс, но этот двухлетний брак закончился в 1988 году. Актриса Синда Уильямс была его третьей женой, но снова брак продержался всего два года - какое-то двухлетнее проклятие.
В 1993 году Билли Боб сделал своей пятой женой Пьетру Доун Черняк, но и этому пришел конец в 1997 году. Однако он все еще на что-то надеялся, так как с 2000 по 2002 год опять находился в браке - на этот раз с Анджелиной Джоли. Они были неразлучны и даже носили на шее пузырьки с кровью друг друга. После этого странного брака Торнтон заявил что больше никогда не женится, но нарушил свое слово и в 2014 году женился на Конни Англанд.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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