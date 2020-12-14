Американец опубликовал снимки, чтобы показать, что по-настоящему сексуально для людей, находящихся в браке.
Ни для кого не секрет, что в наше время стандарты красоты и сексуальности диктует индустрия моды. Однако это вовсе не значит, что простой человек лишён собственного представления об этих понятиях.
Житель штата Алабама Кори Питерс решил отойти от навязанных стандартов и показать, что значит «сексуальность», когда вы семейный человек. И его мнение — полная противоположность сексуальности, продиктованной модной индустрией.
Житель штата Алабама Кори Питерс решил отойти от навязанных стандартов и показать, что значит «сексуальность», когда вы семейный человек. И его мнение — полная противоположность сексуальности, продиктованной модной индустрией.
«Выглядеть привлекательно, конечно, очень сексуально. Но знаете что ещё сексуальней? Уборка в доме»
По мнению Кори, у семейного человека есть своё понимание сексуальности. И это вовсе не модельные снимки в Инстаграме, а банальная уборка в доме, которая поможет показать себя как любящего мужа и заботливого отца.
Кори опубликовал селфи с уборкой по дому, чтобы показать, что это и есть другое проявление сексуальности
После 7 лет брака я уверяю вас, что нет ничего сексуальнее, чем отправить жене такие фото — написал Кори в описании к снимкам.
Образцовый семьянин опубликовал свои «сексуальные» снимки в Фейсбуке. Несмотря на то, что Кори отнёсся к своей публикации как к шутке, она имела большой отклик: 96 тысяч лайков, 98 тысяч комментариев и более 420 тысяч репостов!
Образцовый семьянин опубликовал свои «сексуальные» снимки в Фейсбуке. Несмотря на то, что Кори отнёсся к своей публикации как к шутке, она имела большой отклик: 96 тысяч лайков, 98 тысяч комментариев и более 420 тысяч репостов!
Кори убирается, стирает, моет посуду и справляется с прочими домашними хлопотами
Пользователям сети пришлось по нраву такое понимание сексуальности:
"Этот парень очаровал всех женщин своей сексуальностью!"
"Шутки шутками, а ведь забота и внимание действительно могут быть сексуальными."
"Это чистая правда!"
"Выходит, я был сексуальным всю жизнь и не подозревал об этом. Спасибо, что открыл мне глаза, парень!"
А вы согласны со мнением Кори Питерса?
"Этот парень очаровал всех женщин своей сексуальностью!"
"Шутки шутками, а ведь забота и внимание действительно могут быть сексуальными."
"Это чистая правда!"
"Выходит, я был сексуальным всю жизнь и не подозревал об этом. Спасибо, что открыл мне глаза, парень!"
А вы согласны со мнением Кори Питерса?
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