Ни для кого не секрет, что в наше время стандарты красоты и сексуальности диктует индустрия моды. Однако это вовсе не значит, что простой человек лишён собственного представления об этих понятиях.





Житель штата Алабама Кори Питерс решил отойти от навязанных стандартов и показать, что значит «сексуальность», когда вы семейный человек. И его мнение — полная противоположность сексуальности, продиктованной модной индустрией.