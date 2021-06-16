В Борисоглебске (Воронежская область) 23-летний водитель "семёрки" и его 28-летняя пассия в состоянии пьяного угара напали на полицейских и на ровном месте стали фигурантами уголовного дела.





Инцидент произошел 12 июня, в субботу. Сотрудники ГИБДД получили информацию о разъезжающем по городу пьяном водителе на "Жигулях". Полицейские довольно быстро нашли нарушителя. Погони, к счастью, не было, но когда полицейские потребовали от мужчины выйти и оставить автомобиль, он принялся оскорблять автоинспекторов, а затем ударил одного из сотрудников. Когда же дебошира заслуженно положили на землю, на полицейских накинулась девушка нарушителя - подошла сзади к одному из них и обхватила шею рукой, пытаясь задушить.