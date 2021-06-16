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В Борисоглебске пьяный водитель и пассажирка напали на сотрудников ГИБДД

В Борисоглебске пьяный водитель и пассажирка напали на сотрудников ГИБДД (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июня 2021 14:29
Сообщество : Криминал
Метки: Борисоглебск   Пьяная езда   автоинспекторы   видео   нападение   
802
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Для подобных уникумов давно пора придумать отдельную награду по типу премии Дарвина. Заслужили!

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Метки: Борисоглебск   Пьяная езда   автоинспекторы   видео   нападение   
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16  комментариев
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22k
Батончик с маком 48 минут назад
Стрелять таких уё.бков на месте. А то что-то распоясались в последнее время
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3k
Севастьян 19 минут назад
Да это она не душила полицейского,а просто сообразила что халявы больше не будет,переобулась в полёте и решила свое тело повесить на следующего.Авось возьмут на содержание.Не прокатило.
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27
archhh Полчаса назад
Потасовка
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412
Миша Полчаса назад
Стреляли?
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3k
Владимир Полчаса назад
показали уже по Рен тв.говорят когда он протрезвел,ему показали что он сделал,так бедненьй аж расплакался.
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16k
sanchesS80 40 минут назад
Мне вот даже интересно, чем руководствуются такие отбивающиеся от полиции - они серьёзно думают что отобьются, а даже если отобьются, то нарушение, за которое пытались задержать, само собой пропадёт?
Я понимаю что пьяные. Но это ж сколько выжрать надо чтобы перестать соображать?
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538
Алексей Попов 40 минут назад
Федю, настолько синего за рулем надо было пристрелить... Он потенциальный убийца, и судя по нему привык таким кататься. Наверно и прав нет.
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17k
nobody® 41 минуту назад
Белгородская область, история та же
Ссылка vk.com
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33k
Alex 42 минуты назад
На месте таких мочить надо
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1k
Лёха 57 минут назад
Кстати,азеры Новосиба обещали в таких случаях пикеты организовывать в защиту русских.
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215
Серега кот базилий 19 минут назад
Учитывая то,что родина азеров Алтай,не так уж и дико.Там до Новосиба 400 км.
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1k
Лёха Час назад
Поделом
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