Для подобных уникумов давно пора придумать отдельную награду по типу премии Дарвина. Заслужили!
В Борисоглебске (Воронежская область) 23-летний водитель "семёрки" и его 28-летняя пассия в состоянии пьяного угара напали на полицейских и на ровном месте стали фигурантами уголовного дела.
Инцидент произошел 12 июня, в субботу. Сотрудники ГИБДД получили информацию о разъезжающем по городу пьяном водителе на "Жигулях". Полицейские довольно быстро нашли нарушителя. Погони, к счастью, не было, но когда полицейские потребовали от мужчины выйти и оставить автомобиль, он принялся оскорблять автоинспекторов, а затем ударил одного из сотрудников. Когда же дебошира заслуженно положили на землю, на полицейских накинулась девушка нарушителя - подошла сзади к одному из них и обхватила шею рукой, пытаясь задушить.
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В итоге пьяную парочку задержали и предъявили обвинение по статьям 318 и 319 УК - применение насилия и оскорбление представителей власти. Каждому светит до 5 лет колонии.
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Я понимаю что пьяные. Но это ж сколько выжрать надо чтобы перестать соображать?