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Этот тест охватывает самые разные направления в искусстве, но все они ограничиваются творчеством русских художников. Придётся не только угадывать картины.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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Откуда откуда... Мелким был, на лето к родственнице отправили, а там литература была исключительно марксистско-ленинская. Ну и пару фолиантов по искусствоведению.