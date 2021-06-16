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Искусствоведческий тест. Проверьте свой культурный уровень

Искусствоведческий тест. Проверьте свой культурный уровень

Автор:
16 июня 2021 10:14
Сообщество : Искусство
Метки: Тесты   интересное   искусство   русские художники   тест   художники   
1154
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Этот тест охватывает самые разные направления в искусстве, но все они ограничиваются творчеством русских художников. Придётся не только угадывать картины.
Начнём с самого простого... Кто является автором картины "Утро в сосновом лесу"?
Начнём с самого простого... Кто является автором картины "Утро в сосновом лесу"?
И. И. Шишкин
В. М. Васнецов
И. Е. Репин
Как называется одна из самых известных картин В. И. Сурикова?
Как называется одна из самых известных картин В. И. Сурикова?
Княгиня Морозова
Боярыня Морозова
Княгиня Неморозова
Боярыня Неморозова
Какое отчество было у Валентина Серова?
Какое отчество было у Валентина Серова?
Алексеевич
Александрович
Андреевич
Антонович
Как называется эта картина, которую написал Петров-Водкин?
Как называется эта картина, которую написал Петров-Водкин?
Негритянская деревня
Африканская деревня
Лето в Маракеше
Полдень в Эфиопии
Кто является автором этой картины?
Кто является автором этой картины?
Николай Константинович Рерих
Андрей Юрьевич Белле
Элий Михайлович Белютин

Источник:

Кто создал портрет Зинаиды Гиппиус в 1906 году?
Кто создал портрет Зинаиды Гиппиус в 1906 году?
Павел Филонов
Константин Фёдорович Юон
Лев Самойлович Бакст
Как называется эта картина Станислава Жуковского?
Как называется эта картина Станислава Жуковского?
Последний снег
Первый снег
Осенний снег
Красный снег
Снег. Снежок. Пушок.

Источник:

Кто создал этот автопортрет?
Кто создал этот автопортрет?
Зинаида Евгеньевна Серебрякова
Маргарита Сергеевна Иноземцева
Татьяна Ниловна Яблонская

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

Источник:

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Метки: Тесты   интересное   искусство   русские художники   тест   художники   
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13k
Александр 2 часа назад
Первые три вопроса - как-то стыдновато не знать, а дальше - на спеца или на конкретного любителя...
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−40
Лучший Друг 8 минут назад
Трудное детство, деревянные карандаши и история искусства в университете...
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1k
АлексЮстасу Полчаса назад
3 первых ответил с уверенностью, Рерих - по стилю, остальные - на удачу и внимание (снег). 6 из 8. Учитель рисования.
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35k
jonnyD 38 минут назад
Дополнительный вопрос :
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9k
Rihovich Час назад
"Из 8 вопросов вы ответили верно на 8. Тот самый результат, который говорит только о том, что вы безупречно разбираетесь в искусстве. Откуда такие познания?"

Откуда откуда... Мелким был, на лето к родственнице отправили, а там литература была исключительно марксистско-ленинская. Ну и пару фолиантов по искусствоведению.
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6k
ваня панкин 2 часа назад
нормальный тест...
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