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Они своим талантом живописцев создавали красоту для нас. И даже после своей смерти многие ходят любоваться на эти могилы как на произведения искусства. Представляем 10 могил знаменитых художников и их произведения
Ханс Рудольф «Рюди» Гигер — швейцарский художник, представитель фантастического реализма, наиболее известный своей дизайнерской работой для фильма «Чужой»
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Игорь Эммануилович Грабарь — русский и советский художник-живописец, реставратор, искусствовед, теоретик искусства, просветитель, музейный деятель, педагог
Николай Константинович Рерих — русский художник, сценограф, философ-мистик, писатель, путешественник, археолог, ориенталист, общественный деятель
Казимир Северинович Малевич — российский и советский художник-авангардист польского происхождения, педагог, теоретик искусства, философ. Основоположник супрематизма — одного из крупнейших направлений абстракционизма.
К сожалению данная могила давно снесена, на ее месте находится образовательное учреждение имени Малевича
Виктор Михайлович Васнецов — русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи.
Пьер Огюст Ренуар — французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма.
Карл Павлович Брюллов — русский художник, живописец, монументалист, акварелист, представитель классицизма и романтизма.
Тициан Вечеллио — итальянский живописец, крупнейший представитель венецианской школы эпохи Высокого и Позднего Возрождения
Александр Александрович Мурашко — русский и украинский художник-портретист, педагог и общественный деятель
Авторский пост
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Но автор же понимает шо "шедевры " (с) могильные плиты им делали другие люди?
Или автора радует шо они уже не творят?
Как можно понимать сей пост?