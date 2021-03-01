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Мертвые города: 10 могил знаменитых художников, которые похожи на произведения искусства

Мертвые города: 10 могил знаменитых художников, которые похожи на произведения искусства (28 фото)

Автор:
01 марта 2021 14:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   знаменитости   интересное   искусство   могилы   художники   
669
28

Они своим талантом живописцев создавали красоту для нас. И даже после своей смерти многие ходят любоваться на эти могилы как на произведения искусства. Представляем 10 могил знаменитых художников и их произведения

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Метки: Исторические факты   знаменитости   интересное   искусство   могилы   художники   
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3  комментария
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45k
Albert GER 17 минут назад
Нисколько не умаляю вклад в искусство этих людей.
Но автор же понимает шо "шедевры " (с) могильные плиты им делали другие люди?
Или автора радует шо они уже не творят?

Как можно понимать сей пост?
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46
МолодоеВино. 14 минут назад
У Малевича самый достойный))) зря снесли)))
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671
Serg Dex МолодоеВино. 2 минуты назад
Какой художник такая и могила...была.
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