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В Башкирии жена закрыла в квартире любителя выпить, а тот попытался вылезть через окно

В Башкирии жена закрыла в квартире любителя выпить, а тот попытался вылезть через окно (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 11:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Бакшкирия   жена   интересное   муж   сбежал   спасение   трубы горят   фото   
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Житель города Салават любил приложиться к бутылке, но его жена была против. Разговоры не помогали, поэтому женщина пошла на более радикальные меры - ушла из дома, закрыв мужа в квартире. Мужчине в голову пришёл гениальный план - спуститься с третьего этажа по бельевой верёвке. Что могло пойти не так?

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Метки: Бакшкирия   жена   интересное   муж   сбежал   спасение   трубы горят   фото   
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8  комментариев
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−52
Лучший Друг 2 часа назад
Алкоголизм в семье - жуткое зло.

И главное - нет никаких законных способов отправить алкаша на принудительное лечение
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6k
Elena Ki 7 минут назад
В моем детстве в нашем дворе в центре Питера стоял "Запорожец". Такой, с крыльями для захвата воздуха. Что мы только в эти отверстия ни пихали - листья, ветки, камни. Не знаю, зачем. Мы даже не знали, чей он. Узнали, когда "Запорожец" пропал. Бабки на лавочке рядом рассказали - точно так же жена закрыла хозяина тачки в квартире, а тому срочно. Он и полез, но не вниз (4-й этаж старого дома, как 5-й современный), а вбок - по карнизу надеялся добраться до окна лестницы. Сорвался. Насмерть. Погулял.
Потом еще был случай, когда брат, вернувшись из похода, не застал никого дома, а ключи забыл. Но он альпинист. И этаж у нас 3-й был. Окно лестницы рядом с окном нашей прихожей. Перебрался, открыл окно, зашел в дом.
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8k
Majul 17 минут назад
Синька она такая. Вот только жена еще хуже сделала. В наркологию сдать деда насильно.
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2k
Максим 38 минут назад
Самое страшное, когда человек теряет человеческий облик. На всё готов ради выпивки.
Уже ближе к животному, где один инстинкт- напиться и забыться.
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5k
Станислав 2 часа назад
Синька зло. Отправлять на принудительное лечение надо.
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19k
Слепой Пью 2 часа назад
Ну если я чего решил - я выпью обязательно! (с)
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