Житель города Салават любил приложиться к бутылке, но его жена была против. Разговоры не помогали, поэтому женщина пошла на более радикальные меры - ушла из дома, закрыв мужа в квартире. Мужчине в голову пришёл гениальный план - спуститься с третьего этажа по бельевой верёвке. Что могло пойти не так?