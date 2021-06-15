Житель города Салават любил приложиться к бутылке, но его жена была против. Разговоры не помогали, поэтому женщина пошла на более радикальные меры - ушла из дома, закрыв мужа в квартире. Мужчине в голову пришёл гениальный план - спуститься с третьего этажа по бельевой верёвке. Что могло пойти не так?
Мужчина надел перчатки, чтобы не порезаться, однако коварная верёвка обмоталась вокруг руки. В итоге мужчина не мог спуститься на землю, но и обратно залезть тоже не получалось. Пьянчужка принялся звать на помощь, и уже через 10 минут приехали спасатели, сообщает Mash.
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Спасатели помогли скалолазу спуститься, освободив его от верёвки. Стоит отметить, что в итоге план мужчины удался - он оказался на улице. Возможно, чудесное освобождение уже обмыл с приятелями...
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И главное - нет никаких законных способов отправить алкаша на принудительное лечение
Потом еще был случай, когда брат, вернувшись из похода, не застал никого дома, а ключи забыл. Но он альпинист. И этаж у нас 3-й был. Окно лестницы рядом с окном нашей прихожей. Перебрался, открыл окно, зашел в дом.
Уже ближе к животному, где один инстинкт- напиться и забыться.