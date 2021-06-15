Поездка на 5 звезд: добрый розыгрыш девушки, вызвавшей такси

2017
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Музыкант Дмитрий Потапов оригинально разыграл девушку, вызвавшую такси. Героиня ролика была твердо уверена, что перед ней обычный таксист и очень удивилась, услышав его пение.
В одном из своих видео мужчина говорил, что иногда берет заказы с аккаунта друга-таксиста и разыгрывает людей
Полное видео
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