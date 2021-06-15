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Поездка на 5 звезд: добрый розыгрыш девушки, вызвавшей такси

Поездка на 5 звезд: добрый розыгрыш девушки, вызвавшей такси (1 фото + 2 видео)

Автор:
15 июня 2021 08:37
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   видео   голос   добро   музыкант   розыгрыш   такси   
2017
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Музыкант Дмитрий Потапов оригинально разыграл девушку, вызвавшую такси. Героиня ролика была твердо уверена, что перед ней обычный таксист и очень удивилась, услышав его пение.

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Метки: Девушка   видео   голос   добро   музыкант   розыгрыш   такси   
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15  комментариев
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32k
Опаньки Час назад
я вот никогда не сажусь в такси на переднее сидение...
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Олег 2 минуты назад
девушки ВСЕГДА садятся на заднее сидение! Но задумка неплохая
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2k
sers 7 минут назад
Вот это я понимаю блогер, позитивно, зачетно.
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443
Михаил 11 минут назад
Девушка всеми жестами показывала, что он ей понравился).
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459
Гасан 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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Гасан 24 минуты назад
девушка через несколько лет станет похожа на катрису из СВАТОВ Людмилу Артемьеву
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11k
SpoiltNail 43 минуты назад
Прикольно. хорошо поет. Но сам вокал мне не нра. Высоковат. Я бы ограничился одной композицией
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27k
MatveiVainrub 52 минуты назад
Его другие ролики с поездок тоже очень крутые . Есть даже с переодеванием под деда .
з
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256
Семен 54 минуты назад
Молодец, но руль все-таки держать надо))
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3k
AlcoVolk Час назад
посыпалась баба )))))))
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4k
torum11 Час назад
Ну что....красавчик!
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