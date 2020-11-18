Кто у кого постер украл?

Снять фильм - полдела, надо его еще хорошо продвигать! Художники и специалисты по рекламе ломают головы, пытаясь придумать художественные и завлекательные постеры. Но кое-кто, похоже, решил не утруждаться и использовать чужие идеи. Иначе почему эти постеры к известным фильмам так подозрительно похожи?

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"Грибы" (2007) - "Странный остров" (2012) 0 Источник:

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"Непрощенный" (1992) - "Кот в сапогах" (2011) 0 Источник:

"Гравитация" (2013) - "К звездам" (2019) 0 Источник:

"Крепкий орешек - 2" (1990) - "Скорость" (1994) 0 Источник:

"Руины прошлого" (2013) - "Счастливой охоты" (2017) 0 Источник:

"Из машины" (2014) - "Нимани" (2018) 0 Источник:

"Звездные войны: Пробуждение силы" (2015) - "Люди Икс: Темный феникс" (2019) 0 Источник:

"Зимняя кость" (2010) - "Темное место" (2018) 0 Источник:

"Сумасшедшая езда" (2011) - "Восьмерка" (2014) 0 Источник:

"Черный лебедь" (2010) - "Страна призраков" (2018) 0 Источник:

"Кошки против собак" (2001) - "Капитан Америка: Гражданская война" (2016) 0 Источник:

"Анатомия убийства" (1959) - "Толкачи" (1995) 0 Источник:

"Красотки в бегах" (1987) - "Паранойя" (2007) 0 Источник:

"Шрек" (2001) - "Суперсемейка" (2004) 0 Источник:

"Вавилон" (2006) - "Особо опасны" (2012) 0 Источник:

"Руины" (2007) - "Пробуждающийся лес" (2008) 0 Источник:

"Стыд" (2011) - "Сезон измен" (2018) 0 Источник:

"Соломенные псы" (1971) - "Холодная рыба" (2010) 0 Источник:

"Таинственная река" (2003) - "Сумрак" (2010) 0 Источник:

"Старикам тут не место" (2007) - "Ночь страха" (2011) 0 Источник:

"Лолита" (1962) - "Американские бродяги" (1996) 0 Источник:

"Вампир" (2011) - "Забытое" (2017) 0 Источник:

"Париж. Город Zомби" (2018) - "Кто не спрятался" (2020) 0 Источник:

"Клуб "Завтрак" (1985) - "Техасская резня бензопилой 2" (1986) 0 Источник:

"Народ против Ларри Флинта" (1996) - "Убийственная команда" (2013) 0 Источник:

"Похитители тел" (1993) - "Студия звукозаписи "Берберян" (2012) 0 Источник:

"Мартовские иды" (2011) - "Нэнси" (2018) 0 Источник:

"Начало" (2010) - "Геошторм" (2017) 0 Источник:

"Корабль смерти" (1980) - "Корабль-призрак" (2002) 0 Источник: