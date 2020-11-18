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Кто у кого постер украл?

Кто у кого постер украл? (31 фото)

Автор:
18 ноября 2020 08:30
Сообщество : Кино
Метки: кино   плагиат   плакаты-близнецы   постеры   похоже да не то же   реклама   срисовано   фильмы   
144
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Снять фильм - полдела, надо его еще хорошо продвигать! Художники и специалисты по рекламе ломают головы, пытаясь придумать художественные и завлекательные постеры. Но кое-кто, похоже, решил не утруждаться и использовать чужие идеи. Иначе почему эти постеры к известным фильмам так подозрительно похожи?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: кино   плагиат   плакаты-близнецы   постеры   похоже да не то же   реклама   срисовано   фильмы   
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