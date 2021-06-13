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Художник Юрий Петрович Кугач: пронзительная честность сюжетов

Художник Юрий Петрович Кугач: пронзительная честность сюжетов (43 фото)

Автор:
13 июня 2021 22:16
Метки: Россия   СССР   Художник Юрий Петрович Кугач   живопись   искусство   картины   
164
43
Юрий Петрович Кугач (1917 - 2013 г)
Советский, российский художник-живописец, педагог. Народный художник СССР (1977). Лауреат Сталинской премии второй степени (1950) и Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина (1969). Академик АХ СССР (1975; член-корреспондент 1970). Член Союза художников СССР.
Картины художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, художественных музеев России, Украины, в частных коллекциях.
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Метки: Россия   СССР   Художник Юрий Петрович Кугач   живопись   искусство   картины   
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2  комментария
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Павел Христенко 12 минут назад
Правильный художник. Все картины , даже пейзажи, со смыслом и эмоциями.
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65k
Варакин Алексей 3 часа назад
Как и большинство творческих людей конюктурщик. При Сталине- "Красная Пресня",при Ельцыне "Раскулачивание"(уже рисовать не мог,но лизнуть надо)
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