Художник Юрий Петрович Кугач: пронзительная честность сюжетов

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Юрий Петрович Кугач (1917 - 2013 г)
Советский, российский художник-живописец, педагог. Народный художник СССР (1977). Лауреат Сталинской премии второй степени (1950) и Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина (1969). Академик АХ СССР (1975; член-корреспондент 1970). Член Союза художников СССР.
Картины художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, художественных музеев России, Украины, в частных коллекциях.
Советский, российский художник-живописец, педагог. Народный художник СССР (1977). Лауреат Сталинской премии второй степени (1950) и Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина (1969). Академик АХ СССР (1975; член-корреспондент 1970). Член Союза художников СССР.
Картины художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, художественных музеев России, Украины, в частных коллекциях.
1.
Картины художника Юрия Петровича Кугача — это своего рода живописные обереги. Их пронзительно-честные сюжеты умели обращаться к сокровенным мыслям и воспоминаниям каждого человека.
2.
Его картины бережно извлекают из тайников души моменты великой радости или глубокого горя. Образы родных людей и любимых пейзажей, торжественных или попросту трогательных событий, напоминания о том, что неимоверно дорого и навсегда любимо.
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3.
Полотна Юрия Петровича были максимально «универсальны», близки и понятны широкой аудитории. Ведь подавляющему большинству современников художника была прекрасно знакома величавая степенность русских пейзажей, опрятная скромность деревенского интерьера, мечтательность устремлённого в неведомую вдаль взгляда больших серых глаз. Ради этого трудилось и сражалось подавляющее большинство соотечественников мастера.
4.
И именно в этой моральной близости со всеми вместе и каждым в отдельности советским человеком — секрет профессионального успеха нашего героя.
Юрий Петрович Кугач — классик советской живописной школы.
Юрий Петрович Кугач — классик советской живописной школы.
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