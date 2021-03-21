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Художник приглашает в провинциальный мир ужасов

Художник приглашает в провинциальный мир ужасов (41 фото)

Автор:
21 марта 2021 09:37
Сообщество : Искусство
Метки: Кирилл Новосельцев   Нечисть   живопись   искусство   картины   потустороннее   провинция   творчество   
393
41
Художник и музыкант Кирилл Новосельцев родился в Мурманской области, в городе Кировск. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, однако мрачные тайны небольших провинциальных городов остались одной из главных тем его сюрреалических художественных композиций.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кирилл Новосельцев   Нечисть   живопись   искусство   картины   потустороннее   провинция   творчество   
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6  комментариев
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15k
Maks Es Час назад
Жуть какая. Повесили бы такое себе на стену?
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61k
Доктор Джонс Maks Es 47 минут назад
Апофеоз депрессии...
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24k
Павел 15 минут назад
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27k
Fat Lynx Полчаса назад
Технически рисует отлично... но рисует депрессивное говно. Скорее всего с головой проблемы.
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2k
Velho Safado Fat Lynx 20 секунд назад
Перезимуйте в Мурманске, с полярной ночью и прочими прелестями - и у Вас разовьётся.
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