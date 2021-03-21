Художник приглашает в провинциальный мир ужасов

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Художник и музыкант Кирилл Новосельцев родился в Мурманской области, в городе Кировск. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, однако мрачные тайны небольших провинциальных городов остались одной из главных тем его сюрреалических художественных композиций.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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