10 ламповых радиол из СССР. Музыкальные центры советской эпохи

9.

Ламповая радиола «Беларусь Р-101-Л» выпускалась с 1966 года Минским радиозаводом и стала хорошей альтернативой популярным в те времена «Эстониям» и «Ригондам».

Музыкальный «комбайн» оснащался ДВ/СВ/КВ/УКВ радиоприёмником и трёхскоростным проигрывателем пластинок. Акустическая система выполнена на основе четырёх широкополосных динамиков 2ГД-29, которые были установлены на фронтальной и боковых панелях корпуса — для более объёмного и основательного звучания.

Усилительная часть построена на лампах 6П14П: мощности около 6 Вт было достаточно для заполнения звуком небольшой или средних размеров комнаты. Радиола комплектовалась ножками и выглядела не слишком роскошно, но вполне привлекательно: по нынешним меркам, её можно было бы причислить к аудиотехнике среднего класса по приемлемой цене.