10 ламповых радиол из СССР. Музыкальные центры советской эпохи

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Несмотря на то, что понятие «музыкального центра» вошло в наш обиход где-то в 1980-х годах, комбинированные устройства для воспроизведения звука появились гораздо раньше. Более того, легендарные лаповые радиолы, обычно объединявшие в себе радиоприемник, проигрыватель грампластинок и акустические системы, и по сей день пользуются спросом у коллекционеров.
1.
Ригонда-Стерео
Данная модель с 1963 года выпускалась на Рижском радиозаводе имени А.С.Попова. Одна из первых стереофонических радиол в СССР позволяла прослушивать в стерео как пластинки, так и радиопрограммы в УКВ-ЧМ, правда, для этого требовалась отдельная приставка. Входившие в комплект акустические системы оригинального дизайна имели по два низкочастотных громкоговорителя 4ГД-28 и два высокочастотных 1ГД-19. Цена радиолы составляла 230 рублей.
2.
Симфония
Первая в серии «симфоний» была выпущена в 1964 году Рижским заводом имени А.С.Попова. Радиола представляла собой 17-ти ламповый AM-ЧМ приемник высшего класса, объединенный в одном корпусе с четырёхскоростным стереофоническим проигрывателем винила.
Тюнер работал в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ, а также мог принимать стерео передачи в диапазоне УКВ-ЧМ с помощью приставки. Максимальная мощность встроенных ламповых усилителей составляла 2 х 6 Ватт.
Проигрыватель винила поддерживал 4 скорости - 78, 45, 33 и 16 об/мин.
В каждой колонке было установлено по 4 громкоговорителя: один 3ГД-15, два СЧ 2ГД-28 и один 5ГД-3. Разделение частот производилось фильтрами, расположенными в АС. Для лучшего воспроизведения низких частот применено закрытое оформление с объемными резонаторами. Экспортный вариант радиолы именовался «Rigonda-Symphony».
Тюнер работал в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ, а также мог принимать стерео передачи в диапазоне УКВ-ЧМ с помощью приставки. Максимальная мощность встроенных ламповых усилителей составляла 2 х 6 Ватт.
Проигрыватель винила поддерживал 4 скорости - 78, 45, 33 и 16 об/мин.
В каждой колонке было установлено по 4 громкоговорителя: один 3ГД-15, два СЧ 2ГД-28 и один 5ГД-3. Разделение частот производилось фильтрами, расположенными в АС. Для лучшего воспроизведения низких частот применено закрытое оформление с объемными резонаторами. Экспортный вариант радиолы именовался «Rigonda-Symphony».
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3.
Симфония-2
Второе поколение радиолы производилось на том же предприятии с 1967 года и пользовалась популярностью не только в Советском Союзе, но и за рубежом.
В 1969 году радиоле был присвоен Государственный Знак качества. Технически модель практически не отличалась от предшественницы, основные различия касались внешнего вида. Существовала также версия под названием «Симфония-2К» (консольная), имевшую внизу тумбочку. Цена базовой радиолы вместе с акустическими системами составляла 333 рубля.
В 1969 году радиоле был присвоен Государственный Знак качества. Технически модель практически не отличалась от предшественницы, основные различия касались внешнего вида. Существовала также версия под названием «Симфония-2К» (консольная), имевшую внизу тумбочку. Цена базовой радиолы вместе с акустическими системами составляла 333 рубля.
4.
Кантата
Данная очень популярная ламповая радиола с 1969 года производилась Муромским заводом радиоизмерительных приборов (РИП).
Модель включает всеволновый приёмник и электропроигрывающее устройство с поддержкой трех скоростей вращения. Номинальная выходная мощность достигала 1,5 Ватта, максимальная – 3 Ватта. Размеры модели были 235 х 320 х 635 мм, масса - 18 килограмм. Всего за время существования модели было выпущено около 220 000 экземпляров.
Модель включает всеволновый приёмник и электропроигрывающее устройство с поддержкой трех скоростей вращения. Номинальная выходная мощность достигала 1,5 Ватта, максимальная – 3 Ватта. Размеры модели были 235 х 320 х 635 мм, масса - 18 килограмм. Всего за время существования модели было выпущено около 220 000 экземпляров.
5.
Ригонда-102
Эта радиола производилась с 1970 года Рижским радиозаводом имени А.С.Попова и пришла на смену популярной модели «Ригонда-Моно».
Она обеспечивала более уверенный прием и в целом лучшее качество звука, в ней почти в 2 раза была увеличена выходная мощность и в 2-3 раза – чувствительность индикатора настройки.
Цена модели составляла 150 рублей. Акустическая система радиолы состоит из четырех громкоговорителей: двух 4ГД-28 (позже замененных одним 4ГД-35) и двух 1ГД-28 (позже 1ГД-36). Габариты модели без ножек – 640 х 355 х 550 мм, масса - 24 килограмма.
Она обеспечивала более уверенный прием и в целом лучшее качество звука, в ней почти в 2 раза была увеличена выходная мощность и в 2-3 раза – чувствительность индикатора настройки.
Цена модели составляла 150 рублей. Акустическая система радиолы состоит из четырех громкоговорителей: двух 4ГД-28 (позже замененных одним 4ГД-35) и двух 1ГД-28 (позже 1ГД-36). Габариты модели без ножек – 640 х 355 х 550 мм, масса - 24 килограмма.
6.
Симфония-003
Это был уже практически настоящий Hi-Fi. Серьезные трехполосные акустические системы закрытого типа включали динамики 6ГД-2, 3ГД-1 и 1ГД-3.
Усилитель мощности был выполнен на лампах типа 6П14П, включенных по ультралинейной схеме с автосмещением, и обладал выходной мощностью 2 х 4 Ватта.
При этом получаемое на расстоянии 1 метра звуковое давление на максимальной громкости достигало 112 дБ. А общий вес радиолы вместе с колонками составлял 66 кг! Экспортная версия радиолы именовалась «Rigonda-Bolshoi», в ней были другие частоты УКВ и КВ диапазонов.
Усилитель мощности был выполнен на лампах типа 6П14П, включенных по ультралинейной схеме с автосмещением, и обладал выходной мощностью 2 х 4 Ватта.
При этом получаемое на расстоянии 1 метра звуковое давление на максимальной громкости достигало 112 дБ. А общий вес радиолы вместе с колонками составлял 66 кг! Экспортная версия радиолы именовалась «Rigonda-Bolshoi», в ней были другие частоты УКВ и КВ диапазонов.
7.
Эстония-Стерео
Еще одна радиола высшего класса выпускалась Таллинским заводом Пунане-РЭТ с 1970 года. Это был уже блочный комплект, состоявший из 17-ти лампового радиоприёмника, четырёхскоростного проигрывателя винила с поддержкой скоростей вращения 16, 33, 45 и 78 об/мин. Входившие в систему акустические системы были оснащены головками 6ГД-2, 4ГД-28 и 1ГД-3. При этом электрическая схема радиолы была аналогична таковой радиолы «Симфония-2К» - советская унификация в действии. Потребляемая мощность не превышала 160 Ватт.
8.
Эстония-006-стерео
Данная модель производилась Таллинским заводом Пунане-РЭТ с 1973 года, она была разработана на основе радиолы «Эстония-стерео», однако ламповым в ней осталась только секция радиоприемника и предварительного усилителя.
Усилитель мощности был уже транзисторным. Номинальная выходная мощность выросла до 2 х 10 Ватт, максимальная – 2 х 25 Ватт. В комплект входили полочные колонки «10МАС-1». Проигрыватель винила поддерживал три скорости вращения - 33, 45 и 78 об/мин, имел автостоп и микролифт. Общий вес всех компонентов составлял 43 килограмма, цена комплекта - 470 рублей.
Усилитель мощности был уже транзисторным. Номинальная выходная мощность выросла до 2 х 10 Ватт, максимальная – 2 х 25 Ватт. В комплект входили полочные колонки «10МАС-1». Проигрыватель винила поддерживал три скорости вращения - 33, 45 и 78 об/мин, имел автостоп и микролифт. Общий вес всех компонентов составлял 43 килограмма, цена комплекта - 470 рублей.
9.
Беларусь Р-101-Л
Ламповая радиола «Беларусь Р-101-Л» выпускалась с 1966 года Минским радиозаводом и стала хорошей альтернативой популярным в те времена «Эстониям» и «Ригондам».
Музыкальный «комбайн» оснащался ДВ/СВ/КВ/УКВ радиоприёмником и трёхскоростным проигрывателем пластинок. Акустическая система выполнена на основе четырёх широкополосных динамиков 2ГД-29, которые были установлены на фронтальной и боковых панелях корпуса — для более объёмного и основательного звучания.
Усилительная часть построена на лампах 6П14П: мощности около 6 Вт было достаточно для заполнения звуком небольшой или средних размеров комнаты. Радиола комплектовалась ножками и выглядела не слишком роскошно, но вполне привлекательно: по нынешним меркам, её можно было бы причислить к аудиотехнике среднего класса по приемлемой цене.
Музыкальный «комбайн» оснащался ДВ/СВ/КВ/УКВ радиоприёмником и трёхскоростным проигрывателем пластинок. Акустическая система выполнена на основе четырёх широкополосных динамиков 2ГД-29, которые были установлены на фронтальной и боковых панелях корпуса — для более объёмного и основательного звучания.
Усилительная часть построена на лампах 6П14П: мощности около 6 Вт было достаточно для заполнения звуком небольшой или средних размеров комнаты. Радиола комплектовалась ножками и выглядела не слишком роскошно, но вполне привлекательно: по нынешним меркам, её можно было бы причислить к аудиотехнике среднего класса по приемлемой цене.
10.
Эстония-3
Таллинский завод «Пунане РЭТ» предлагал очень достойную по своим временам аудиотехнику: качество серийного производства было заметно выше среднего, а дизайн зачастую и вовсе был крайне удачным.
Не стала исключением и радиола «Эстония-3», которая появилась в продаже в 1963 году. Устройство состояло из основного блока, в котором располагался собственно радиоприёмник и проигрыватель винила, а также напольной акустической системы (с парой широкополосных динамиков 4ГД-7) и двух сателлитов, с установленными в них излучателями 1ГД-9. Радиола поставлялась в монофоническом, либо стереофоническом исполнении: во втором случае — со стереоприставкой и соответствующим звукоснимателем. Стоила такая роскошь немало: 299 рублей — ощутимая сумма по меркам 60-х годов.
Не стала исключением и радиола «Эстония-3», которая появилась в продаже в 1963 году. Устройство состояло из основного блока, в котором располагался собственно радиоприёмник и проигрыватель винила, а также напольной акустической системы (с парой широкополосных динамиков 4ГД-7) и двух сателлитов, с установленными в них излучателями 1ГД-9. Радиола поставлялась в монофоническом, либо стереофоническом исполнении: во втором случае — со стереоприставкой и соответствующим звукоснимателем. Стоила такая роскошь немало: 299 рублей — ощутимая сумма по меркам 60-х годов.
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Метки: Лаповые радиолы СССР интересно музыка фотографии
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