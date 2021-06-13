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10 ламповых радиол из СССР. Музыкальные центры советской эпохи

10 ламповых радиол из СССР. Музыкальные центры советской эпохи (10 фото)

Автор:
13 июня 2021 21:18
Метки: Лаповые радиолы   СССР   интересно   музыка   фотографии   
475
10
Несмотря на то, что понятие «музыкального центра» вошло в наш обиход где-то в 1980-х годах, комбинированные устройства для воспроизведения звука появились гораздо раньше. Более того, легендарные лаповые радиолы, обычно объединявшие в себе радиоприемник, проигрыватель грампластинок и акустические системы, и по сей день пользуются спросом у коллекционеров.
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Метки: Лаповые радиолы   СССР   интересно   музыка   фотографии   
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114
Змій Горинич 11 часов назад
У многих из них был гипнотический зеленый глаз
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65k
Варакин Алексей 9 часов назад
Радиола Victoria 001 стерео-мечта детства(правда уже транзисторная)
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