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Дискуссия на американском ТВ о роли США и СССР во Второй мировой войне

Дискуссия на американском ТВ о роли США и СССР во Второй мировой войне (2 фото)

Автор:
13 июня 2021 14:59
Метки: Победа   СССР   вторая мировая война   сша   фашизм   
645
2
Социальная сеть Reddit опубликовала видеозапись с американского телевидения, в которой обсуждаются роли США и СССР во Второй мировой войне.

Источник:

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Метки: Победа   СССР   вторая мировая война   сша   фашизм   
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11  комментариев
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328
сеньор Леонсио 2 часа назад
Историю пишут победители,но потом её переписывают американцы,и снимают фильм с негро-пидорасом в главной роли!
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373
Lexx Ako 13 минут назад
Конечно. Пока наши под Сталинградом и Курском прохлаждались, пиндосы громили врага и ковали победу на Окинаве и Иводзиме.
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156k
☭Cheкаво☭ 41 минуту назад
А, если этой овце сказать что первая женщина в космосе была из СССР, она тоже выкатит шары и будет доказывать обратное?)
Ссылка youtu.be
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1k
Oldman Час назад
"Глас вопиющего в пустыне"....
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16k
Александр Сучков Час назад
а видео с переводом то есть? или я, зная немецкий, китайский и японский должен догадываться о происходящем?
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4k
VL 2 часа назад
а минуснул амерский либероотсосыш?
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192
阿鋒 VL 2 часа назад
Тут таких лядей полно) просто ещё не активизировались :)
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