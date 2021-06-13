Дискуссия на американском ТВ о роли США и СССР во Второй мировой войне

Ведущая безуспешно пытается доказать главенствующую роль США в победе над фашизмом. Однако ее гость (американский писатель и журналист Райан Грим) достаточно уверенно доказывает, что если ставить вопрос "кто победил", то в действительности это Советский Союз.



Он приводит аргументы о значительно больших потерях со стороны СССР, полноценном вступлении американцев в войну только после явного перевеса СССР, сотрудничестве США с Германией в целях борьбы с коммунизмом.

Комментарии американских читателей под роликом радуют. Большинство поддерживает Райана Грима и осуждают ложь в отношении исторических событий.