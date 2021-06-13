Дискуссия на американском ТВ о роли США и СССР во Второй мировой войне

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Социальная сеть Reddit опубликовала видеозапись с американского телевидения, в которой обсуждаются роли США и СССР во Второй мировой войне.
Ведущая безуспешно пытается доказать главенствующую роль США в победе над фашизмом. Однако ее гость (американский писатель и журналист Райан Грим) достаточно уверенно доказывает, что если ставить вопрос "кто победил", то в действительности это Советский Союз.
Он приводит аргументы о значительно больших потерях со стороны СССР, полноценном вступлении американцев в войну только после явного перевеса СССР, сотрудничестве США с Германией в целях борьбы с коммунизмом.
Комментарии американских читателей под роликом радуют. Большинство поддерживает Райана Грима и осуждают ложь в отношении исторических событий.
Он приводит аргументы о значительно больших потерях со стороны СССР, полноценном вступлении американцев в войну только после явного перевеса СССР, сотрудничестве США с Германией в целях борьбы с коммунизмом.
Комментарии американских читателей под роликом радуют. Большинство поддерживает Райана Грима и осуждают ложь в отношении исторических событий.
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Метки: Победа СССР вторая мировая война сша фашизм
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добавь немного корицы и синего, должен получиться английский.
Да и йух с ними, с этими заднеприводными "статпогрешностями"