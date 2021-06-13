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«Doge» - фотография возбужденного сиба-ину, считающегося одним из самых знаковых и известных мемов в Интернете, был продан как невзаимозаменяемый токен, или NFT, за 4 миллиона долларов, что сделало его самым дорогим мемом NFT всех времен.
Популярный интернет-мем Doge с фотографией собаки породы сиба-ину продали на аукционе Zora за 1696,9 криптовалюты Ethereum (около 4 миллионов долларов), сообщает Daily Mail.
Обладателем мема стал пользователь @pleasrdao. Изображение было продано в формате невзаимозаменяемого токена (NFT). Тем самым мем побил рекорд как самый дорогой нематериальный токен, проданный на аукционе.
Обладателем мема стал пользователь @pleasrdao. Изображение было продано в формате невзаимозаменяемого токена (NFT). Тем самым мем побил рекорд как самый дорогой нематериальный токен, проданный на аукционе.
Снимок собаки появился в 2010 году. Воспитательница японского детского сада Ацуко Сато опубликовала в Сети несколько фотографий своего пса Кабосу, которого она спасла и приютила. Среди них было фото с «поднятыми бровями», которое стало основой мема Doge.
Мем стал популярным в 2013 году и возродился в 2019-м. Он вошел в список MTV «50 явлений поп-культуры, за которые мы должны благодарить ее».
Мем стал популярным в 2013 году и возродился в 2019-м. Он вошел в список MTV «50 явлений поп-культуры, за которые мы должны благодарить ее».
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Метки: Doge криптовалюта мем сиба-ину собака
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