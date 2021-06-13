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Знаменитый интернет-мем с изображением собаки сиба-ину продан за $4 млн

Знаменитый интернет-мем с изображением собаки сиба-ину продан за $4 млн (3 фото)

Автор:
13 июня 2021 10:12
Метки: Doge   криптовалюта   мем   сиба-ину   собака   
171
3
«Doge» - фотография возбужденного сиба-ину, считающегося одним из самых знаковых и известных мемов в Интернете, был продан как невзаимозаменяемый токен, или NFT, за 4 миллиона долларов, что сделало его самым дорогим мемом NFT всех времен.

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Метки: Doge   криптовалюта   мем   сиба-ину   собака   
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V2.Smirnov 2 часа назад
И что дальше? Всех, кто с этим псом демотиваторы постит - платить заставят?
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