Снимок собаки появился в 2010 году. Воспитательница японского детского сада Ацуко Сато опубликовала в Сети несколько фотографий своего пса Кабосу, которого она спасла и приютила. Среди них было фото с «поднятыми бровями», которое стало основой мема Doge.



Мем стал популярным в 2013 году и возродился в 2019-м. Он вошел в список MTV «50 явлений поп-культуры, за которые мы должны благодарить ее».