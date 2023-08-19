В Гонконге умер знаменитый мемный пёс Чимс

Круглая улыбающаяся мордочка Болци стала популярна в 2013-м, а потом перекочевала в мем про сиба-ину антиподов: мускулистого Доге (настоящая кличка Кабосу) и грустного размазню Чимса, которые символизируют сравнение прошлого и настоящего, а также противопоставление силы, стойкости, уверенности и слабости, трусости и беспомощности.



Этот мем завирусился в 2020 году, во время пандемии коронавируса, и с тех пор не сходил с мониторов интернет-пользователей, которые пилили картинки с мемными собаками на все случаи жизни.