В Гонконге умер знаменитый мемный пёс Чимс

Не видеть картинки с очаровательным сиба-ину вы просто не могли.
В Гонконге на 12-м году жизни умер знаменитый на весь мир пёс породы сиба-ину по кличке Боцли, более известный в Сети как Чимс. О смерти пса, дарившего людям смех и радость, сообщили его хозяева.
Он заснул в пятницу утром во время последней операции на торацентезе. Изначально мы хотели устроить ему химиотерапию или другое возможное лечение после этой операции, но сейчас уже слишком поздно.
Круглая улыбающаяся мордочка Болци стала популярна в 2013-м, а потом перекочевала в мем про сиба-ину антиподов: мускулистого Доге (настоящая кличка Кабосу) и грустного размазню Чимса, которые символизируют сравнение прошлого и настоящего, а также противопоставление силы, стойкости, уверенности и слабости, трусости и беспомощности.
Этот мем завирусился в 2020 году, во время пандемии коронавируса, и с тех пор не сходил с мониторов интернет-пользователей, которые пилили картинки с мемными собаками на все случаи жизни.
Хозяева Чимса призвали поклонников не грустить и вспомнить радость, которую пёс принёс миру: благодаря ему многие улыбались, когда было тревожно и страшно.
Не грустите, пожалуйста, вспомните радость, которую Болци принес миру. Круглолицый улыбчивый сиба-ину смог объединить нас, он помог многим людям во время пандемии и принес много радости многим из вас, но теперь его миссия выполнена. Я верю, что он свободно бегает по небу и ест много вкусного со своими новыми друзьями. Он всегда будет в моем сердце
Источник:
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В Ялте скончался 14-летний пёс Мухтар, который 12 лет прождал своего погибшего хозяина на городской набережной.
у меня во дворе парочка таких мемов бегает.