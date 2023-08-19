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В Гонконге умер знаменитый мемный пёс Чимс

В Гонконге умер знаменитый мемный пёс Чимс

Автор:
19 августа 2023 17:49
Сообщество : Животные
Метки: Болци   Чимс   мем   сиба-ину   смерть   собака   фото   
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Не видеть картинки с очаровательным сиба-ину вы просто не могли.

В Гонконге на 12-м году жизни умер знаменитый на весь мир пёс породы сиба-ину по кличке Боцли, более известный в Сети как Чимс. О смерти пса, дарившего людям смех и радость, сообщили его хозяева.


Он заснул в пятницу утром во время последней операции на торацентезе. Изначально мы хотели устроить ему химиотерапию или другое возможное лечение после этой операции, но сейчас уже слишком поздно.

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Круглая улыбающаяся мордочка Болци стала популярна в 2013-м, а потом перекочевала в мем про сиба-ину антиподов: мускулистого Доге (настоящая кличка Кабосу) и грустного размазню Чимса, которые символизируют сравнение прошлого и настоящего, а также противопоставление силы, стойкости, уверенности и слабости, трусости и беспомощности.

Этот мем завирусился в 2020 году, во время пандемии коронавируса, и с тех пор не сходил с мониторов интернет-пользователей, которые пилили картинки с мемными собаками на все случаи жизни.

Хозяева Чимса призвали поклонников не грустить и вспомнить радость, которую пёс принёс миру: благодаря ему многие улыбались, когда было тревожно и страшно.


Не грустите, пожалуйста, вспомните радость, которую Болци принес миру. Круглолицый улыбчивый сиба-ину смог объединить нас, он помог многим людям во время пандемии и принес много радости многим из вас, но теперь его миссия выполнена. Я верю, что он свободно бегает по небу и ест много вкусного со своими новыми друзьями. Он всегда будет в моем сердце

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Метки: Болци   Чимс   мем   сиба-ину   смерть   собака   фото   
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2  комментария
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82k
Татьяна Юсова Час назад
Вот о таких собаках нужно писать.
В Ялте скончался 14-летний пёс Мухтар, который 12 лет прождал своего погибшего хозяина на городской набережной.
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10k
Бритва 2 часа назад
мем дурацкий, а собачка хороший.
у меня во дворе парочка таких мемов бегает.
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