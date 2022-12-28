Собака-мем Доге серьезно больна и находится в тяжелом состоянии

Doge – мем, ставший популярным в 2013 году. Его герой - собака по кличке Кабосу. Хозяйка пёсика, как обычные владельцы животных, постила фото своего любимца в соцсети и не подозревала, что однажды её питомец станет знаменитым. Популярность к сиба-ину пришла, когда фото Кабосу ("Тыковки") стали использовать как мем.