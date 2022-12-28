Собака-мем Доге серьезно больна и находится в тяжелом состоянии

17-летний пёс породы сиба-ину по кличке Кабосу, по словам его владелицы, уже несколько дней отказывается от еды. Для собак возраст почтенный, и хозяйка опасается самого худшего.
Doge – мем, ставший популярным в 2013 году. Его герой - собака по кличке Кабосу. Хозяйка пёсика, как обычные владельцы животных, постила фото своего любимца в соцсети и не подозревала, что однажды её питомец станет знаменитым. Популярность к сиба-ину пришла, когда фото Кабосу ("Тыковки") стали использовать как мем.
Эти смешные изображения вдохновили Билли Маркуса и Джексона Палмера создать криптовалюту DOGE.
Много лет Кабосу радовал интернет-сообщество и свою хозяйку, воспитательницу японского детского сада Ацуко Сато, а теперь Тыковке очень плохо. Собачка отказывается от еды и предпочитает лежать под одеялом.
Впрочем, 17 лет для этой породы - очень солидный возраст. Если верить "Википедии", продолжительность жизни сиба-ину - около12-15 лет.
Впрочем, все интернет-сообщество желает Кабосу выздоровления и надеется, что собака переплюнет все рекорды и еще порадуется жизни, вкусным косточкам и общению со своей хозяйкой.
Источник:
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