FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13241 пост • 1459 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Собака-мем Доге серьезно больна и находится в тяжелом состоянии

Собака-мем Доге серьезно больна и находится в тяжелом состоянии

Автор:
28 декабря 2022 08:06
Сообщество : Животные
Метки: Doge   Ynews   dogecoin   Япония   животные   криптовалюта   мем   сиба-ину   собака   
654
6

17-летний пёс породы сиба-ину по кличке Кабосу, по словам его владелицы, уже несколько дней отказывается от еды. Для собак возраст почтенный, и хозяйка опасается самого худшего.

Doge – мем, ставший популярным в 2013 году. Его герой - собака по кличке Кабосу. Хозяйка пёсика, как обычные владельцы животных, постила фото своего любимца в соцсети и не подозревала, что однажды её питомец станет знаменитым. Популярность к сиба-ину пришла, когда фото Кабосу ("Тыковки") стали использовать как мем.


×
×

Эти смешные изображения вдохновили Билли Маркуса и Джексона Палмера создать криптовалюту DOGE.


Много лет Кабосу радовал интернет-сообщество и свою хозяйку, воспитательницу японского детского сада Ацуко Сато, а теперь Тыковке очень плохо. Собачка отказывается от еды и предпочитает лежать под одеялом.



Впрочем, 17 лет для этой породы - очень солидный возраст. Если верить "Википедии", продолжительность жизни сиба-ину - около12-15 лет.

Впрочем, все интернет-сообщество желает Кабосу выздоровления и надеется, что собака переплюнет все рекорды и еще порадуется жизни, вкусным косточкам и общению со своей хозяйкой.

Один из пользователей Twitter предложил оплатить все расходы на лечение, а создатель криптовалюты Dogecoin Билли Маркус пожелал пёсику скорейшего выздоровления.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Doge   Ynews   dogecoin   Япония   животные   криптовалюта   мем   сиба-ину   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
lekha-fil Полчаса назад
Ну давайте сюда больше дохлых собак. Со всего мира. И поплачем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

173909



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Судья из Норвегии после женитьбы на украинке, захотел стереть Украину с карты мира
Судья из Норвегии после женитьбы на украинке, захотел стереть Украину с карты мира
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Набирающие популярность в сообществах
11 коллекционных автомобилей, которые возрастут в цене в 2023 году
11 коллекционных автомобилей, которые возрастут в цене в 2023 году
Журнал Empire составил спорный список 50 лучших актёров в истории, изобразив каждого в самой известной роли
Журнал Empire составил спорный список 50 лучших актёров в истории, изобразив каждого в...
Roidmi Eva: почему стоит выбрать этот самоочищающийся робот-пылесос
Roidmi Eva: почему стоит выбрать этот самоочищающийся робот-пылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#интересное#аварии#авто аварии#кино#забавно#картинки#праздник#Китай
#фото#факты#подборка#животные#в мире#позитив#Приколы#деньги#фильм#Мемы
#интересно#новый год#дтп#люди#автомобили#автомир#рождество#история#дети#США
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить В Петербурге рухнувший с крыши кусок льда убил собаку на глазах у ее юной хозяйки В Петербурге рухнувший с крыши кусок льда убил собаку на глазах у ее юной хозяйки Эмоциональный сиба-ину стал звездой мемов про разницу поколений Эмоциональный сиба-ину стал звездой мемов про разницу поколений Знаменитый интернет-мем с изображением собаки сиба-ину продан за $4 млн Знаменитый интернет-мем с изображением собаки сиба-ину продан за $4 млн Сиба-ину сбила машина, и он остался с парализованными лапами Сиба-ину сбила машина, и он остался с парализованными лапами Полцарства на Dogecoin, или история невероятного взлета Полцарства на Dogecoin, или история невероятного взлета

На что жалуетесь?

Вернуться