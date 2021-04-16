Полцарства на Dogecoin, или история невероятного взлета

799
17
В ночь на 16 апреля курс криптовалюты Dogecoin (DOGE) достиг отметки $0,3. Согласно аналитическим изданиям, за последние сутки актив вырос на 87,8%. А за семь дней рост составил 317,9%. Из этот поста вы узнаете все самые интересные факты о данной криптовалюте. Кроме того, здесь приведены первые ощущения людей, которые проснулись сегодня чуть богаче.
1.
Dogecoin был создан обычным программистом из Портланда Билли Маркусом, а назван в честь популярного интернет-мема. Билли хотел создать криптовалюту, которая была бы ближе к большей демографической группе, а также дистанцироваться от истории Биткойна, в частности связанной с продажей наркотиков.
×
3. На сегодняшний день Капитализация проекта превысила $33 млрд — Dogecoin ранжируется на восьмой строчке рейтинга CoinMarketCap.
4. Основатель Tesla Илон Маск частенько у себя в твиттере называет Dogecoin своей любимой монетой
Investingcom: *DOGECOIN SOARS ABOVE $0.17 FOR TO REACH NEW RECORD HIGH #DOGE 🚀🚀 pic.twitter.com/HZ20PjW7QM— Gens (@gefra01) April 16, 2021
5.
1 апреля Илон Маск вероятно пошутил в Twitter, что его компания запустит Dogecoin на Луну. Через полчаса после этого заявления котировки цифровой монеты выросли на 20%.
6.
Please keep us prepared to fly high #DogecoinToTheMoon #Dogecoin pic.twitter.com/nrQUliTdtq— Junya Legend (@JunyaLegend) April 16, 2021
11. Официально, Dogecoin - самая добрая монета. "Ха-ха, я получаю удовольствие, подписываясь на Dogecoin из-за разных хороших мемов об этом"
Источник:
Ссылки по теме:
- Новый мем: человек, снимающий деньги в банкомате
- Основательница движения Black Lives Matter прикупила дом в "белом" районе
- Братья-близнецы из Нью-Йорка стали первыми биткоиновыми миллиардерами
- Собака научилась открывать двери в доме
- О наших кредитах с юмором. Ситуации, которые так всем близки
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...