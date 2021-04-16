Полцарства на Dogecoin, или история невероятного взлета

В ночь на 16 апреля курс криптовалюты Dogecoin (DOGE) достиг отметки $0,3. Согласно аналитическим изданиям, за последние сутки актив вырос на 87,8%. А за семь дней рост составил 317,9%. Из этот поста вы узнаете все самые интересные факты о данной криптовалюте. Кроме того, здесь приведены первые ощущения людей, которые проснулись сегодня чуть богаче.

1. 0 Dogecoin был создан обычным программистом из Портланда Билли Маркусом, а назван в честь популярного интернет-мема. Билли хотел создать криптовалюту, которая была бы ближе к большей демографической группе, а также дистанцироваться от истории Биткойна, в частности связанной с продажей наркотиков.

2. В декабре 2020 года DOGE стояла сущие копейки 0

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3. На сегодняшний день Капитализация проекта превысила $33 млрд — Dogecoin ранжируется на восьмой строчке рейтинга CoinMarketCap. 0 Источник:

4. Основатель Tesla Илон Маск частенько у себя в твиттере называет Dogecoin своей любимой монетой Investingcom: *DOGECOIN SOARS ABOVE $0.17 FOR TO REACH NEW RECORD HIGH #DOGE 🚀🚀 pic.twitter.com/HZ20PjW7QM — Gens (@gefra01) April 16, 2021

5. 1 апреля Илон Маск вероятно пошутил в Twitter, что его компания запустит Dogecoin на Луну. Через полчаса после этого заявления котировки цифровой монеты выросли на 20%.

7. Увлекающиеся криптовалютой люди утверждают, что Dogecoin будет и дальше расти 0

8. Рождаются даже мемасы по этому поводу 0 Источник:

9. Тем временем DOGECOIN начали принимать даже в заведениях общепита 0 Источник:

10. Интерес к криптовалюте растет невероятными темпами. ОНИ тоже тут как тут 0 Источник:

11. Официально, Dogecoin - самая добрая монета. "Ха-ха, я получаю удовольствие, подписываясь на Dogecoin из-за разных хороших мемов об этом" 0

12. Только представьте, как сейчас рвут на себе волосы эти люди 0 Источник:

13. А вот и обещанные эмоции людей, которые прилично заработали на этом росте 0 Источник:

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17. Когда решил идти ва-банк 0 Источник: