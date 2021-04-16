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Полцарства на Dogecoin, или история невероятного взлета

Полцарства на Dogecoin, или история невероятного взлета (17 фото)

Автор:
16 апреля 2021 14:55
Сообщество : Лига криптовалют
Метки: dogecoin   вложения   деньги   крипта   мем   продажа   собака   
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В ночь на 16 апреля курс криптовалюты Dogecoin (DOGE) достиг отметки $0,3. Согласно аналитическим изданиям, за последние сутки актив вырос на 87,8%. А за семь дней рост составил 317,9%. Из этот поста вы узнаете все самые интересные факты о данной криптовалюте. Кроме того, здесь приведены первые ощущения людей, которые проснулись сегодня чуть богаче.
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Метки: dogecoin   вложения   деньги   крипта   мем   продажа   собака   
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Преподобный Стасян

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