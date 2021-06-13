Лейтенант Гурен Григорьянц — защитник Эльбруса — через 70 лет всё же вернулсяЭто произошло почти как у Высоцкого. Он повёл свой отряд наверх, в облака — и не вернулся из боя. Пропал. Но в этот раз случилось почти чудо. Лейтенант Гурен Григорьянц — защитник Эльбруса — через...