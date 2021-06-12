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Лейтенант Гурен Григорьянц — защитник Эльбруса — через 70 лет всё же вернулся

Лейтенант Гурен Григорьянц — защитник Эльбруса — через 70 лет всё же вернулся (7 фото)

Автор:
12 июня 2021 18:08
Метки: Гурен Григорьянц   защитник   лейтенант   эльбрус   
287
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Это произошло почти как у Высоцкого. Он повёл свой отряд наверх, в облака — и не вернулся из боя. Пропал. Но в этот раз случилось почти чудо. Лейтенант Гурен Григорьянц — защитник Эльбруса — через 70 лет всё же вернулся.
В песне Владимира Высоцкого бой шёл между двумя отрядами альпинистов. Но летом 42-го вышло иначе.
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Метки: Гурен Григорьянц   защитник   лейтенант   эльбрус   
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