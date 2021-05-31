Редкие кадры войны во Вьетнаме с победившей стороны, 1965-1975 гг.

Фотографии, собранные здесь, являются частью фотокниги «Другой Вьетнам: фотографии войны с другой стороны» и показывают войну с точки зрения Вьетнама.