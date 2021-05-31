Новобранцы проходят медицинский осмотр в Хайпонге. Сначала в армии Северного Вьетнама служили добровольно, а в 1973 году призыв был введен для всех трудоспособных мужчин. Из корпуса численностью около 35000 человек в 1950 году армия социалистического Вьетнама выросла до более чем полумиллиона человек к середине 1970-х годов, став, по признанию американских военных, одной из лучших в мире. Июль 1967 г. (Фото Бао Хань).