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Бренды в новом беспощадном дизайне

Бренды в новом беспощадном дизайне (39 фото)

Автор:
12 июня 2021 15:28
Метки: abibas   бренд   выходные   гениально   дизайн   плагиат   прикол   фирма   
2292
39
выбираем лучший
Хороших выходных !

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Метки: abibas   бренд   выходные   гениально   дизайн   плагиат   прикол   фирма   
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6k
Дед Пихто 9 часов назад
Закусывай правильно!
Пост,хоть и спонтантный - но от души!
Доброго вечера Амиго!!
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12k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
ул. Абстрактная д.7, похоже там Бизнес-центр какой-то, столько визиток с таким адресом. А может быть "резиновая квартира" для регистрации фирм-помоек? Никто фирму не регистрировал там? Как вообще, надежная контора?
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28k
Acu900 8 часов назад
Sony - избавим от бессоницы
Duracell - решение жилищных проблем для женщин с ограниченными умственными способностями
Hyundai - лучший бордель в мире
Samsung (сам сунь)- лечим импотенцию
IKEA - клуб заик
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Вася
перехожу в седьмой класс
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