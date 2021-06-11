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Маленькие шедевры дизайна

Маленькие шедевры дизайна (41 фото)

Автор:
11 июня 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: гениально   дизайн   идея   интересно   познавательно   сильно придумано   стиль   ух ты!   
1478
41
Гениальные дизайнеры живут среди нас! Но не все они создают небоскребы или коллекции платьев высокой моды, фотографии которых печатают на обложках журналы всего мира. Некоторые из них делают совсем небольшие вещицы - но от этого они не становятся менее гениальными.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гениально   дизайн   идея   интересно   познавательно   сильно придумано   стиль   ух ты!   
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Andrey Kondor Час назад
Собянину не показывайте
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Мафусаил 5 минут назад
По мне так, очень даже кайфово!
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Егор Час назад
У моей супруги вот такой зонтик - очень прикольно.
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