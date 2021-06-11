Маленькие шедевры дизайна

Автор:
11 июня 2021 08:30
Гениальные дизайнеры живут среди нас! Но не все они создают небоскребы или коллекции платьев высокой моды, фотографии которых печатают на обложках журналы всего мира. Некоторые из них делают совсем небольшие вещицы - но от этого они не становятся менее гениальными.
Тротуар, вымощенный в виде ковра
Святилище Ицукусима Синто появляется на дне тарелки, когда в нее наливают соус
Колледж выпустил для студентов бутылки для воды с картой студенческого городка и отмеченными на ней кранами и фонтанчиками, где можно наполниить бутылку
Столбики вокруг школы в Ирландии в виде карандашей
Логотип на зонтике появляется только во время дождя
Просто молочные пакеты для любителей котиков
Кружка с петелькой, которая не дает ярлыку от чайного пакета упасть в чашку - и вписывает его в картинку, превращая в воздушного змея
Астрономическая палетта с тенями
Скамейка из скрученной тротуарной плиты
Когда куртка намокает, на ней проявляется цветочный узор
Часы, на которых двигаются цифры, а не стрелки
Подъемный кран, раскрашенный под жирафа
Для рыцарей: ключ от дома в форме меча
Для светского ужина: изображение смокинга на внутренней стороне крышки в коробке с пиццей
Галерея National Geographic оформила дверные ручки в виде логотипа бренда
Настенные кошачьи лазалки отлично экономят место в тесной квартире
Куртка, которая в темноте превращается в светоотражатель
Глаза совы не дают перепутать кофе без кофеина и кофе с кофеином даже тем, кто не может прочитать информацию на пачке
Минеральная вода из Швейцарии
Свечи на этой меноре можно зажигать и тушить одним движением руки
Ручка на двери в магазин ножей. Вы не будете сомневаться, пришли ли вы по адресу!
Банка идеально имитирует пластиковый пакет с застежкой
Такие вилки подают в ресторане на Эйфелевой башне
Диспенсер для салфеток в форме кита - и фонтанчик всегда при нем
В пригороде Сиэттла есть скейт-парк в форме яичницы
Обручальные кольца с выгравированными лазером отпечатками пальцев супругов
Табличка, предупреждающая о том, что пол мокрый, в виде акульего плавника
Таблетки для регуляции сердечного ритма ни с чем не перепутаешь!
На вентиляционной решетке в метро Стокгольма прячутся мадленькие сюрпризы - их можно искать по пути, чтобы ехать было не так скучно
Кусок сахара в форме чайника
Краб - держатель для ручки
У волка-логотипа на задней двери машины загораются глаза при нажатии на тормоз
Стол в уличном кафе, отрицающий гравитацию
Уличный фонарь в форме кисточки
Цветки на бонсаи из Лего сделаны в форме маленьких розовых лягушек
Еще одна скамья-книга - на этот раз в библиотеке Александрии
На потолке вагона в поезде метро нарисованы небо и облака
Деревянная рама для велосипеда с необычным дизайном
На фасаде здания в Чикаго нарисована карта района, на которой отмечено само здание
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— переведено специально для fishki.net
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