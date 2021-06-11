Маленькие шедевры дизайна

Гениальные дизайнеры живут среди нас! Но не все они создают небоскребы или коллекции платьев высокой моды, фотографии которых печатают на обложках журналы всего мира. Некоторые из них делают совсем небольшие вещицы - но от этого они не становятся менее гениальными.

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Тротуар, вымощенный в виде ковра 0 Источник:

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Святилище Ицукусима Синто появляется на дне тарелки, когда в нее наливают соус 0 Источник:

Колледж выпустил для студентов бутылки для воды с картой студенческого городка и отмеченными на ней кранами и фонтанчиками, где можно наполниить бутылку 0 Источник:

Столбики вокруг школы в Ирландии в виде карандашей 0 Источник:

Логотип на зонтике появляется только во время дождя 0 Источник:

Просто молочные пакеты для любителей котиков 0 Источник:

Кружка с петелькой, которая не дает ярлыку от чайного пакета упасть в чашку - и вписывает его в картинку, превращая в воздушного змея 0 Источник:

Астрономическая палетта с тенями 0 Источник:

Скамейка из скрученной тротуарной плиты 0 Источник:

Когда куртка намокает, на ней проявляется цветочный узор 0 Источник:

Часы, на которых двигаются цифры, а не стрелки 0 Источник:

Скамья возле библиотеки 0 Источник:

Подъемный кран, раскрашенный под жирафа 0 Источник:

Для рыцарей: ключ от дома в форме меча 0 Источник:

Для светского ужина: изображение смокинга на внутренней стороне крышки в коробке с пиццей 0 Источник:

Галерея National Geographic оформила дверные ручки в виде логотипа бренда 0 Источник:

Настенные кошачьи лазалки отлично экономят место в тесной квартире 0 Источник:

Куртка, которая в темноте превращается в светоотражатель 0 Источник:

Глаза совы не дают перепутать кофе без кофеина и кофе с кофеином даже тем, кто не может прочитать информацию на пачке 0 Источник:

Минеральная вода из Швейцарии 0 Источник:

Свечи на этой меноре можно зажигать и тушить одним движением руки 0 Источник:

Ручка на двери в магазин ножей. Вы не будете сомневаться, пришли ли вы по адресу! 0 Источник:

Банка идеально имитирует пластиковый пакет с застежкой 0 Источник:

Такие вилки подают в ресторане на Эйфелевой башне 0 Источник:

Диспенсер для салфеток в форме кита - и фонтанчик всегда при нем 0 Источник:

В пригороде Сиэттла есть скейт-парк в форме яичницы 0 Источник:

Обручальные кольца с выгравированными лазером отпечатками пальцев супругов 0 Источник:

Табличка, предупреждающая о том, что пол мокрый, в виде акульего плавника 0 Источник:

Таблетки для регуляции сердечного ритма ни с чем не перепутаешь! 0 Источник:

На вентиляционной решетке в метро Стокгольма прячутся мадленькие сюрпризы - их можно искать по пути, чтобы ехать было не так скучно 0 Источник:

Кусок сахара в форме чайника 0 Источник:

Краб - держатель для ручки 0 Источник:

У волка-логотипа на задней двери машины загораются глаза при нажатии на тормоз 0 Источник:

Стол в уличном кафе, отрицающий гравитацию 0 Источник:

Уличный фонарь в форме кисточки 0 Источник:

Цветки на бонсаи из Лего сделаны в форме маленьких розовых лягушек 0 Источник:

Еще одна скамья-книга - на этот раз в библиотеке Александрии 0 Источник:

На потолке вагона в поезде метро нарисованы небо и облака 0 Источник:

Деревянная рама для велосипеда с необычным дизайном 0 Источник: