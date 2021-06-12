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Осетр: Конец эпохи титанов. История про деградацию носителей чёрной икры и тотальный перелов

Осетр: Конец эпохи титанов. История про деградацию носителей чёрной икры и тотальный перелов (9 фото)

Автор:
12 июня 2021 11:56
Метки: интересно   рыбы   факты   
608
9

Что мы вообще знаем про осетров? В голову лезет одна и та же череда образов: чёрная икра в серебряной посуде — очень мало и очень дорого. Осетрина заливная — примерно в тех же пропорциях и в той же ценовой категории А, ну ещё браконьеры. На этом ваши познания о царь-рыбе всё? М-да, скудновато. Пора это исправлять.

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Метки: интересно   рыбы   факты   
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6  комментариев
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176
Шурман 2 часа назад
Это все браконьерство , в прошлое воскресенье вышел в море и взял именно столько рыбы сколько скушает моя семья , чистил рыбу так же в море и покормил чаек , рядом был знакомый хохол и я спросил зачем тебе 40 кг рыбы ? он даже ответить не смог , шли до порта почти 3 часа так он все не смог почистить и половину выкинул за борт .
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176
Шурман Booharik Час назад
Это я сразу понял , я расфасовал рыбу , 20 штук на копчение , 3 штуки сделать малосольной , штук 10 матери и 10 соседке бабушке она мне цветы поливает когда я в разъездах .
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ezhik 5 минут назад
ну ну, кацапы то не далеко ушли:
Ссылка www.youtube.com
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