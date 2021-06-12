Что мы вообще знаем про осетров? В голову лезет одна и та же череда образов: чёрная икра в серебряной посуде — очень мало и очень дорого. Осетрина заливная — примерно в тех же пропорциях и в той же ценовой категории А, ну ещё браконьеры. На этом ваши познания о царь-рыбе всё? М-да, скудновато. Пора это исправлять.