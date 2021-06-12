Что мы вообще знаем про осетров? В голову лезет одна и та же череда образов: чёрная икра в серебряной посуде — очень мало и очень дорого. Осетрина заливная — примерно в тех же пропорциях и в той же ценовой категории А, ну ещё браконьеры. На этом ваши познания о царь-рыбе всё? М-да, скудновато. Пора это исправлять.
История у осетров богатая — настолько, что их предки застали зарождение динозавров и несколько массовых вымираний! Первые осетровые появились около 245 миллионов лет назад, и современные рыбы до сих пор сохранили доисторические комплектующие. Например, вместо чешуи тело осетров покрывают костные щитки — это привет из триасового периода и наследие бронированных рыб древности!
Вообще тушка осетра довольно эстетична — эдакая усатая торпеда. Роскошная «растительность» на конце морды помогает рыбе находить пропитание — моллюсков, червей и ракообразных, а воронкообразный вытягивающийся рот с мощностью пылесоса засасывает добычу из ила и песка.
На питательной диете из придонных обитателей рыбины вырастают до титанических размеров. Белый осётр (Acipenser transmontanus) — до 3 метров в длину и пару сотен кило, калуга (Huso dauricus) — до 6 метров и весом до тонны, белуга (Huso huso) до 4 метров и 1.500 килограммов!
К сожалению, весь предыдущий абзац стоило бы перевести в прошедшее время: вырастал, весил, являлся. Дело в том, что... да вы и сами знаете, в чём тут дело. Людская жадность и непомерный гедонизм привели к перелову осетровых рыб повсеместно. Нынче отыскать осетра-гиганта почти невозможно.
И дело даже не в мясе! Несчастная рыбина стала жертвой собственной стратегии размножения. Осетры мечут миллионы икринок, их общий вес зачастую достигает 25% массы тела родительницы! По логике, это гарант выживания вида. Но по факту, несметные миллионы икринок приносят несметные миллионы браконьерам, ведь икра ценна. Ценна настолько, что браконьерский флот оборудован на порядок лучше, чем организации, призванные пресекать их деятельность.
Усугубляет ситуацию то, что к нересту осетриха готова только на 13-15 году жизни. Из-за этого икра становится не просто деликатесом, а редким деликатесом. Её ценность возрастает в разы, ведь кормить и содержать осетра — дело не дешевое. Это даёт браконьерам карт-бланш на свинство — выловить и освежевать уже взрослую рыбу, которая водится на воле, куда проще.
Ещё в 18-19 веках осетров можно было выловить на Кубани, в реках Урала, Москве-реке, в Неве и Ладожском озере. Осётр был везде, и ему не придавали особого значения — ну рыба и рыба... Но в конце 20 века чёрная икра стала символом достатка. Помните: «Икра чёрная, икра красная, икра заморская, баклажанная»? Судя по архивам, так оно и было.
Нынче лидером по производству чёрной икры является... Иран. В 2005 году их поставки на мировой рынок составили 65 тонн. При этом лов осетра чётко регламентирован, монополизирован государством, а быть браконьером в Иране — играть в русскую рулетку с полностью заряженным барабаном. Что тут скажешь, и икру добыли, и рыбку не убили — все оказались в плюсе.
Увы, в остальных странах браконьерить куда легче. Грустная история — одна из многих, когда вид попадает в поле внимания человека. Стоит ли фотка бутерброда в инсте вымирания нескольких видов? Не знаем, вам решать. Читайте наши статьи, внукам по памяти расскажете, что были такие животные. Когда-то.
Источник:
- В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете
- Рыбка, которая может по-настоящему лопнуть в любой момент!
- Поразительные иллюстрации из энциклопедии тропических рыб, изданной в 18 веке
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