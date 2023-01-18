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Мультфильм «Отражение» от Disney: очередная бесящая повестка или ложное опасение?

Мультфильм «Отражение» от Disney: очередная бесящая повестка или ложное опасение?

Автор:
18 января 2023 00:36
Метки: Disney   Комментарии из Соцсетей   бодипозитив   критика   мультфильм   повесточка   
1521
7

Ещё в октябре прошлого года на стриминговых платформах вышел короткометражный мультфильм «Отражение» от Disney, который не подвергался широкому обсуждению. Однако те, кому довелось его увидеть, сразу разделились на два лагеря. Почему же?

Как это часто бывает, виной всему стала вшитая актуальная повесточка.


 Главная героиня «Отражения» - мягко говоря, пышная девочка Бьянка, желающая стать балериной. В аннотации к проекту сказано, что она «сражается с собственным отражением и сомнениями».

×
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Несложно догадаться, что Рунет принял задумку в штыки. Кто-то разумно подмечал, что мечта Бьянки закончилась бы инвалидностью. Некоторые просто пытались злобно пошутить, заявляя, что «жирные не люди», с чем наверняка многие не согласятся.

Однако чаще всего встречались комментарии, критикующие повестку. Мол, зрители предугадывают, что следующим персонажем будет одноногий чернокожий представитель ЛГБТ-нечисти, чью пропаганду у нас законодательно запретили.

Но сейчас не об этом. Нашлись и заступники, считающие, что мультфильм не стоит почём зря песочить, а лучше забыть стереотипы про людей с лишним весом.

А была ли здесь всё-таки повестка? Скорее нет, но на грани, ведь Disney уже давно прогнулся под толерантность, поэтому доверия к студии, дарившей ни одному поколению детства попросту нет.

К слову, эта уютная толстушка также воспринимается как нечто неуместное, поскольку навязывание бодипозитива перешло все границы разумного. Чего только стоит реклама нижнего белья, вызывающая отвращение у большинства людей по всему миру.


Возможно, всё это не так бы критиковалось (исключительно бодипозитив), если бы подавалось как адекватная альтернатива, а не принудительная замена эталонов красоты, выстраивающихся веками.

Так что, даже если на этот мультфильм и накинулись зря, с современным подходом Disney и других западных медиагигантов к «творчеству» стоит быть всё же настороже.


Интересно узнать, что вы думаете по этому поводу?

 

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Метки: Disney   Комментарии из Соцсетей   бодипозитив   критика   мультфильм   повесточка   
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4  комментария
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9k
GROMOZEKA 2 часа назад
Окошки Овертона распахнуты настежь.
И воняет оттуда не по-детски
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9k
Хатуль Мадан 50 минут назад
"...одноногий чернокожий представитель ЛГБТ-нечисти..." - почему-то сразу чёрта вспомнила из "Ночи перед рождеством". Наверное потому что каждый год в канун пересматриваю с удовольствием. Вот насколько там его образ гротескный и жалкий, ровно так и ко всему этому современному ширпотребу, втюхиваемому неразумными гражданами, надо относиться.
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3k
Александр 56 минут назад
Никогда не понимал почему я должен жалеть ленивую жопу, без силы воли и которая жрёт килограммами.
Это не врождённый дефект, за который часто школьники любят гнобить.
Это легко исправить, только лишь нужно перестать жрать.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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