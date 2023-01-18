Мультфильм «Отражение» от Disney: очередная бесящая повестка или ложное опасение?

К слову, эта уютная толстушка также воспринимается как нечто неуместное, поскольку навязывание бодипозитива перешло все границы разумного. Чего только стоит реклама нижнего белья, вызывающая отвращение у большинства людей по всему миру.

Возможно, всё это не так бы критиковалось (исключительно бодипозитив), если бы подавалось как адекватная альтернатива, а не принудительная замена эталонов красоты, выстраивающихся веками.