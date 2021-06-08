Мини-сериал «Анна Болейн» с темнокожей актрисой получил разгромные отзывы зрителей. Исполнительница главной роли заявила, что её такая реакция людей совсем не удивила.
- Зрительская оценка шоу, которое вышло 1 июня 2021 года, на агрегаторе IMDb составила 1,2 балла из 10 на основе более 1500 рецензий.
- Большинство пользователей выразили недовольство тем, что королеву Англии сыграла темнокожая актриса Джоди Тёрнер-Смит. По словам некоторых зрителей, сложно представить, что белый актёр мог бы аналогичным образом исполнить темнокожую историческую личность.
- Зрители раскритиковали и другие аспекты шоу: сценарий назвали исторически недостоверным, а диалоги — «ужасной пародией на шекспировские».
Вы должно быть шутите! Это ужасно написанная и плохо продуманная откровенная чушь — я не могу даже вообразить, чем думали на Channel 5, когда заказывали сериал. Можете ли вы представить, какой скандал случился, если бы известного темнокожего сыграл белый актёр? Это было бы неслыханно!
Я продержался около десяти минут. Полагаю, это должна была быть остросюжетная драма, но на деле это эпический провал. 1/10.
пользователь IMDb
- Критики оценили сериал более высоко. Обозреватели The Guardian и The Telegraph поставили шоу 3 балла из 5, а журнал Empire — 4 балла из 5, особенно сильно похвалив актёрскую игру исполнительницы главной роли Джоди Тёрнер-Смит.
- Тёрнер-Смит прокомментировала недовольство зрителей, сказав, что её такая реакция не удивила. По её словам, она знала, что не все поймут эту роль. Актриса отметила, что авторы просто пытались рассказать историю конкретного человека, откинув вопрос расы.
Я думаю, что нюанс, который упускают люди, заключается в том, что исторически цветные люди были вычеркнуты из историй, и поэтому их человеческое присутствие было стёрто. Этим шоу мы никак не стираем присутствие белых людей.
- Мини-сериал «Анна Болейн» рассказывает историю приговорённой к казни второй жены английского короля Генриха VIII Тюдора и её борьбе за право на престол для дочери Елизаветы.
Источник:
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Полным-полно цветных людей было в Азии и Африке - почему не снимать исторические фильмы о них? Нет, надо засунуть темнокожую актрису на роль БРИТАНСКОЙ женщины 16 века. ну не бред ли?! Какое могло быть присутствие цветных в Англии 16 века кроме как единичных представителей, появившихся в результате крестовых походов.
Есть фильм с Натали Портмен и Скарлетт Йохансен, красивые женщины, белые как и были в истории придраться не к чему.
Зачем это шапито?
Скоро негры гомосеки будут играть Ромео и Джульетту?
Но тут другое, я понимаю.
Конечно у темнокожего населения не так много героев или просто известных (не по преступлениям или мифической борьбе за права, которые есть как данность) и им хочется переписать историю, прихватив и для себя кусочек "белой2 истории. Но я всё таки за историческую достоверность. И это не только про расы. Я не люблю и просто мифы вокруг реальных событий.
В русском языке много необидных значений для этого слова, будьте толерантны, товарищи ! :)