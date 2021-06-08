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Зарубежные зрители обрушили рейтинг нового сериала про Анну Болейн с темнокожей актрисой

Зарубежные зрители обрушили рейтинг нового сериала про Анну Болейн с темнокожей актрисой (5 фото)

Автор:
08 июня 2021 08:10
Сообщество : Кино
Метки: анна болейн   зрители   кино   сериал   скандал   фильм   
6883
5

Мини-сериал «Анна Болейн» с темнокожей актрисой получил разгромные отзывы зрителей. Исполнительница главной роли заявила, что её такая реакция людей совсем не удивила.

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Метки: анна болейн   зрители   кино   сериал   скандал   фильм   
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85  комментариев
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11k
Erorist 3 часа назад
>>Я думаю, что нюанс, который упускают люди, заключается в том, что исторически цветные люди были вычеркнуты из историй, и поэтому их человеческое присутствие было стёрто.<<

Полным-полно цветных людей было в Азии и Африке - почему не снимать исторические фильмы о них? Нет, надо засунуть темнокожую актрису на роль БРИТАНСКОЙ женщины 16 века. ну не бред ли?! Какое могло быть присутствие цветных в Англии 16 века кроме как единичных представителей, появившихся в результате крестовых походов.
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−11
VDVForever 3 минуты назад
Ну это же полная хрень, задолбали везде негров пиарить.
Есть фильм с Натали Портмен и Скарлетт Йохансен, красивые женщины, белые как и были в истории придраться не к чему.
Зачем это шапито?
Скоро негры гомосеки будут играть Ромео и Джульетту?
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2k
Максим 3 минуты назад
Я помню как белый парень нарисовал Черную пантеру (правителя вымышленной страны Ваканды где обитает темнокожее население намного опередившее все остальные страны... ясное дело миф) на заборе в виде графити, тогда на него ополчилась "цивилизованная часть" общества, дескать, не гоже темнокожем "герое" пиариться. Конечно они забыли, что и придумал его не совсем темный Стен Ли и герой мифический.
Но тут другое, я понимаю.
Конечно у темнокожего населения не так много героев или просто известных (не по преступлениям или мифической борьбе за права, которые есть как данность) и им хочется переписать историю, прихватив и для себя кусочек "белой2 истории. Но я всё таки за историческую достоверность. И это не только про расы. Я не люблю и просто мифы вокруг реальных событий.
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7k
Natrogrii 6 минут назад
Не, ну я понимаю, что ниггеры тоже люди, то сё, но тут уже явный перебор.
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1k
Hallo FreeSpace 12 минут назад
Это уже край ...
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1k
Chris Taylor 13 минут назад
ну пусть критики и смотрят
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27k
winergy2012 14 минут назад
Да пусть играет.Жалко вам што ли?
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113
Neitron 16 минут назад
Как они задолбали предъявлять всем за цвет кожи. Да не в цвете дело. А в нелепости и идиотизме. Никто же не предъявлял им за Дэнни Гловера в "Смертельном оружии" или Смита в "плохих парнях". Все даже отнеслись снисходительно к посредственной экранизации "Я-легенда". Книга куда лучше и глубже. Потому что там негры играли персонажей, которые могут быть в жизни. Которые нормально и достоверно смотрятся в этих ролях. Но негр- рыцарь, негр -королева Англии, негр - эльф или негр- средневековый учёный это же ведь бред, абсурд, идиотизм и просто комедия. Это же ведь всё равно, что нарядить актёра в костюма астронавта, который будет выполнен в дизайне клоуна, с большим рыжим чубом и красным носом. Может же ведь дизайн костюма для астронавтов быть выполнен в таком дизайне? Может. Но зачем? Для чего? И какую реакцию, кроме смеха и недоумения это всё должно вызывать? Так вот негры- крестоносцы вызывают такую же реакцию. Такое прокатит, если только народ отупеет уже настолько, что совсем перестанет что либо адекватно воспринимать.
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870
laptignu 16 минут назад
Цель создателей сериала достигнута. Его посмотрело больше людей, чем если бы в ситуации с белой актрисой. Видимо решили: почему бы не выехать на волне шумихи вокруг BLM. Уже не первый случай.
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9k
harlamov 19 минут назад
Говорят Channel 5 запустил съемки фильма про Петра Первого
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182k
BEAR 19 минут назад
Нигеры, нигеры !
В русском языке много необидных значений для этого слова, будьте толерантны, товарищи ! :)
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12k
Alex Ato 22 минуты назад
я помню что наехали на белого чувака, который просто озвучивал черного мульт персонажа - но кого это там у "либералов" интересует
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791
Evgenie 22 минуты назад
Когда Мартина Лютера Кинга сыграет белая женщина (желательно со внешностью фотомодели), вот тогда мы и поговорим о полном равенстве откинув как гендерный вопрос, так и вопрос расовый...
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33k
Антон Полчаса назад
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11k
Евгений Полчаса назад
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34k
Олег 39 минут назад
что эти нигеры себе позволяют?
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3k
Артур Гевондян 42 минуты назад
А ещё цветные были вычеркнуты из истории в силу их географической изоляции
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592
Rabie Liz 44 минуты назад
Видела этот сериал. Пролистала его. Невозможно смотреть
это всеравно что черный негр играет роль альбиноса. Полное искажение, похоже на дешёвый африканский экшн.
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21k
Тигран Саркисян 57 минут назад
не ну не дебилы а , запарили уже эти нигеры.
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7k
Алексей 58 минут назад
а когда снимут сериал, где чернокожие ку-клус-клановцы вешали белых?
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11k
Святослав Час назад

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