По волнам памяти: девушки из лихих 90-х

В 90-х было непросто, но то время сразу угадывает по фото. Стиль, атмосфера, даже настроение прошлого можно уловить, глядя на эти кадры. Давайте с головой окунемся в ушедшие навсегда 90-е.

0

1. В соцсетях люди просто обожают вспоминать время, когда они были молодыми 0 Источник:

×

2. Юность и молодость некоторых выпала на 90-е 0 Источник:

3. Кто-то в 90-е был ребенком 0 Источник:

4. Пользовательницы публикуют кадры из своего прошлого под популярным хэштегом #моидевяносты 0 Источник:

5. 0 Источник:

6. Стильные челки, начесы, белый цвет волос - то, что отличало девушек того времени 0 Источник:

7. 0 Источник:

8. Объемные куртки, короткие мини - сочетание контрастов сочилось отовсюду 0 Источник:

9. Фото 1997 года 0 Источник:

10. Шапки были еще одной отличительной чертой того времени 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. Леопардовые принты и фото на фоне ковра задавали атмосферу 0 Источник:

13. Свадьба в 23 года из 90-х 0 Источник:

14. 0 Источник:

15. Пиджаки, особенно с широкими плечами - писк моды 0 Источник:

16. 0 Источник: