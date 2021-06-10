По волнам памяти: девушки из лихих 90-х

2009
17
В 90-х было непросто, но то время сразу угадывает по фото. Стиль, атмосфера, даже настроение прошлого можно уловить, глядя на эти кадры. Давайте с головой окунемся в ушедшие навсегда 90-е.
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4. Пользовательницы публикуют кадры из своего прошлого под популярным хэштегом #моидевяносты
А вы давно смотрели свои архивы?
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