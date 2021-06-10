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По волнам памяти: девушки из лихих 90-х

По волнам памяти: девушки из лихих 90-х (17 фото)

Автор:
10 июня 2021 15:44
Сообщество : СССР
Метки: 90е   в 90   девяностые   лихие 90   мои девяностые   
2009
17
В 90-х было непросто, но то время сразу угадывает по фото. Стиль, атмосфера, даже настроение прошлого можно уловить, глядя на эти кадры. Давайте с головой окунемся в ушедшие навсегда 90-е.
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Метки: 90е   в 90   девяностые   лихие 90   мои девяностые   
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4  комментария
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9k
Мафусаил 2 часа назад
Без силикона и утиных губ...
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4k
Suvar_ Час назад
Многие уже из них бабушки))
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3k
rutt Час назад
На Арбате могли и посимпатичней найти, я помню там были.
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
мода была та еще
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