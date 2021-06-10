В Южной Корее пятиэтажка рухнула на пассажирский автобус

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Здание подлежало плановому сносу, но что-то пошло не так.
В южнокорейском городе Кванджу пятиэтажное здание обрушилось во время сноса.
Падающий дом упал ровно на остановку, куда подъехал пассажирский автобус. Момент обрушения здания попало на видео.
9 человек из числа пассажиров автобуса погибли, восемь получили тяжелые ранения. Спасателям пришлось долго и бережно разбирать завалы и освобождать людей, застрявших в покореженном автобусе.
Расследования этого инцидента показали, что здание должно было быть снесено на строительной площадке, однако заграждения и леса, поддерживающие его с правой стороны, внезапно рухнули, что повлекло за собой обрушение и дома, который упал аккурат на дорогу.
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