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Сообщество Треники&Вареники 2826 постов • 1052 подписчика подписаться
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В Южной Корее пятиэтажка рухнула на пассажирский автобус

В Южной Корее пятиэтажка рухнула на пассажирский автобус (7 фото + 2 видео)

Автор:
10 июня 2021 11:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: автобус   видео   жертвы   снос здания   строительство   южная корея   
1595
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Здание подлежало плановому сносу, но что-то пошло не так.

Источник:

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Метки: автобус   видео   жертвы   снос здания   строительство   южная корея   
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11  комментариев
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659
Кактус Час назад
Сборище косоруких подрывников с долбоящером-организатором во главе! Выставь ограждение по периметру, куда может дотянуться падающее здание, и пару регулировщиков перекрыть движение на 5 минут. Здание сложится и все поедут дальше. Что, блт, что сложного???
Людей в автобусе очень жаль! Так нелепо и по чужой вине...
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1k
Федор Медведев Час назад
представляю вопли нашей либерастни, если бы это не дай бог случилось в России.
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28k
Acu900 Час назад
"Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус" (М. Булгаков)
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95
Netroj Час назад
Это ,что то новое.
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14k
Hairy. Час назад
Преступная халатность.
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475
робт Час назад
вот что бывает когда у власти находятся воры и коррупционеры
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2k
foggen2 Час назад
Страшная и нелепая смерть......
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
Жесть...
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