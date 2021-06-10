Любопытный кот с пакетом на голове

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В Сети набирает популярность видео с уличным котом, который попал в сложную жизненную ситуацию. Он засунул свою любопытную мордочку в пустой непрозрачный пакет и попытался сориентироваться в пространстве. К счастью, оказавшийся неподалеку мужчина пришел на помощь животному.
Кто выключил свет?!
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И они делают неправильный мёд..."
(с)
И кот какой то неправильный))) Не увидел ни одного инстиктивного движения лапой в попытке снять это с головы))
Сужу по своей кошке, ей шапку от куклы дитё пыталось примостырить, содрала в секунду..)))