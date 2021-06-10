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Любопытный кот с пакетом на голове

Любопытный кот с пакетом на голове (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 08:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Пакет   Юмор   видео   животные   кот   курьезы   прикол   
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В Сети набирает популярность видео с уличным котом, который попал в сложную жизненную ситуацию. Он засунул свою любопытную мордочку в пустой непрозрачный пакет и попытался сориентироваться в пространстве. К счастью, оказавшийся неподалеку мужчина пришел на помощь животному.

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Метки: Пакет   Юмор   видео   животные   кот   курьезы   прикол   
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2k
Vitamin Час назад
"Это неправильные пчёлы...
И они делают неправильный мёд..."
(с)
И кот какой то неправильный))) Не увидел ни одного инстиктивного движения лапой в попытке снять это с головы))
Сужу по своей кошке, ей шапку от куклы дитё пыталось примостырить, содрала в секунду..)))
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1k
Леонид Кубарев 52 секунды назад
Ссылка coub.com
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