В Сирии при подрыве бронеавтомобиля погиб российский военный

Во время следования по утверждённому маршруту в сирийской провинции Хасека, Бронеавтомобиль российских военных подорвался на заложенном по пути их продвижения фугасе. Как сообщает Минобороны в результате взрыва один военнослужащий погиб. Ещё трое получили ранения.
"9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики произошёл подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве", - сообщили в ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
В оборонном ведомстве отметили, что пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь.
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"Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку", - заявили в министерстве.
Первым о происшествии сообщил Telegram-канал "Военный обозреватель". Там же были опубликованы кадры, которые, как говорится в сообщении, были отсняты в больнице, а также на месте ЧП, которое облетал вертолёт, осматривая окрестности, на случай появления боевиков, запрещённой в России организации.
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Отдал свою жизнь вдалеке от дома, чтоб война не была на родине.