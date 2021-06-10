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В Сирии при подрыве бронеавтомобиля погиб российский военный

В Сирии при подрыве бронеавтомобиля погиб российский военный (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 04:29
Сообщество : Военное
Метки: ВС РФ   Россия   Сирия   видео   подрыв   помощь   ранения   смерть   
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Во время следования по утверждённому маршруту в сирийской провинции Хасека, Бронеавтомобиль российских военных подорвался на заложенном по пути их продвижения фугасе. Как сообщает Минобороны в результате взрыва один военнослужащий погиб. Ещё трое получили ранения.

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Метки: ВС РФ   Россия   Сирия   видео   подрыв   помощь   ранения   смерть   
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13  комментариев
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32
Javier 50 минут назад
Зачем утверждать маршрут? У этих арабов вода во рту не держится.
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81k
Taras Kozalupko 11 минут назад
Вечная память, соболезнования родным и близким.
Отдал свою жизнь вдалеке от дома, чтоб война не была на родине.
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2k
Frank Borman 20 минут назад
Погиб смертью храбрых. Он выполнял свой интернациональный долг - помогал братскому сирийскому народу избавиться от международных террористов. Которые сирийцы сейчас в большом количастве сидят в Германии - спасают свои шкуры, живут на пособия от немецких налогоплательщиков и потрахивают немецких фрау.
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21k
Ваня 43 минуты назад
работайте братья...
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−155
Равиль Садыков Час назад
Собакам собачья смерть
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−134
Bhaal Час назад
Что-то странно. Пропагандоны орут, что террористов всех замочили в сортире. Сирийцы рады приходу. А откуда фугасы? Непонятно.
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−72
v-50 3 часа назад
A la guerre comme à la guerre
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Lynx 3 часа назад
Испытания проводят, что ли? При подрыве или всё же подорвался?
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4k
Иван 3 часа назад
Демократию охраняют?
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