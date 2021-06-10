В Сирии при подрыве бронеавтомобиля погиб российский военный

"9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики произошёл подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве", - сообщили в ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

В оборонном ведомстве отметили, что пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь.