Француз показал свой вариант противоугонного устройства для скутера

Теперь вместе с велосипедом владелец приобретает наклейку с регистрационным номером и QR-кодом. Информация с него (номер велосипеда, модель, дата регистрации) заносится в базу данных, и при необходимости она легко пробивается полицией страны. Наклейка с QR-кодом должна находиться в легко доступном месте на раме. Все эти меры, как надеются в полиции, позволят снизить число краж велосипедов и скутеров. Однако один из жителей Франции нашел свой способ, препятствующий угону его транспортного средства. И это ноу-хау можно приобрести в продуктовой лавочке. Впрочем, не будем спойлерить - смотрим и оцениваем.