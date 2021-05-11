Француз показал свой вариант противоугонного устройства для скутера

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Эту противоугонку не купить в магазинах техники, скорее за ней придется сходить в продуктовую лавку или на рынок.
Во Франции, как и по всей Европе, очень популярны скутеры и велосипеды. Их любят за мобильность, экономичность. Вот только крадут довольно часто (по 400 тысяч штук в год). Чтобы избежать краж, полиция советует использовать самые современные замки, а кроме этого в стране с 2021 года введена обязательная маркировка транспортных средств.
Теперь вместе с велосипедом владелец приобретает наклейку с регистрационным номером и QR-кодом. Информация с него (номер велосипеда, модель, дата регистрации) заносится в базу данных, и при необходимости она легко пробивается полицией страны. Наклейка с QR-кодом должна находиться в легко доступном месте на раме. Все эти меры, как надеются в полиции, позволят снизить число краж велосипедов и скутеров. Однако один из жителей Франции нашел свой способ, препятствующий угону его транспортного средства. И это ноу-хау можно приобрести в продуктовой лавочке. Впрочем, не будем спойлерить - смотрим и оцениваем.
Француз, презентующий свою "противоугонку", говорит, что она надежна. Судя по его опыту, кражами промышляют в основном лица с определенным отношением к свинине.
Интересно: если вдоль границы Франции развесить куски бекона, может, беженцы перестанут стремиться в эту страну?
Интересно: если вдоль границы Франции развесить куски бекона, может, беженцы перестанут стремиться в эту страну?
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