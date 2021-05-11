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Француз показал свой вариант противоугонного устройства для скутера

Француз показал свой вариант противоугонного устройства для скутера (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 мая 2021 20:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   лайфхак   ноу-хау   противоугонка   угон транспорта   франция   
1806
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Эту противоугонку не купить в магазинах техники, скорее за ней придется сходить в продуктовую лавку или на рынок.

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Метки: видео   лайфхак   ноу-хау   противоугонка   угон транспорта   франция   
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18  комментариев
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39k
Андрей Бертон 47 минут назад
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10k
Чингачгук 2 минуты назад
Можно пойти дальше: ввести для муслимов их любимые законы - рубить клешню за воровство. За изнасилование - вешать.
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14k
vikklu Полчаса назад
Да он просто гений!
Узаконить месячник свиноедения и всё, Европа очистится от муслимских радикалов. А если ещё останки хэроев-джихадистов перемалывать вместе со свининой и скармливать собакам, то глядишь, количество терактов с участием смертников резко пойдёт на убыль.
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8k
? ? ? 37 минут назад
ххлам это не показывайте
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−119
мать вашу, ублюдки 40 минут назад
свинью мусульманину есть нельзя по халяль, остальное можно, даже жопу при геморрое мазать.
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1k
Shurovik 58 минут назад
Вскоре к нему начнут сбегаться все окрестные собаки....
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13k
Patmaz Час назад
Это оскорбление чувств верующих! Получается, что он своими действиями указывает на муслимов, как на воров. А если просто честный правоверный захочет прокатиться на его скутере?
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799
Андрей 2 часа назад
Против муслимов очень надёжно!
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16k
Юрий 2 часа назад
Еще и пузырь горилки выставить, а?
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234
Сергей Ковалев Андрей Час назад
А если ягель и боярку?
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