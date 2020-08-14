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15 поразительных сравнений предметов и животных в реальной жизни

15 поразительных сравнений предметов и животных в реальной жизни (17 фото)

Автор:
14 августа 2020 23:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Действительный   животные   наглядно   поразительные   предметы   размер   сравнения   
1375
17

Мы часто не осознаем действительный размер живых существ и некоторых вещей, поэтому гораздо интересней рассматривать их в сравнении. В этом посте наглядно можно представить как они выглядят воочию.

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Метки: Действительный   животные   наглядно   поразительные   предметы   размер   сравнения   
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6  комментариев
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7k
Prostovopros 3 часа назад
У крокодила нет одной лапки
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Андрей Крылов Prostovopros 3 часа назад
Кстати. А ведь факт! И кто за то минусанул? Я сплюснул, чтоб соблюсти справедливость. . Ибо... Или мы с Вами слепые и что-то не поняли, или та рептилия и правда лапу потеряла. Возможно очень давно, ещё в детстве. На фото и правда у крокодила правая передняя лапа отсутствует, а на её месте вроде как шрам.
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841
Провокатор 17 минут назад
Цепи ни разу не якорные. У якорных цепей в каждом звене стоит распорка. А принимая во внимание наличие на фотографии такелажных скоб и грузовых треугольных планок, это такелаж тяжеловесных грузовых стрел.
Ну и до кучи. На фото не корабль, а судно.
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35
D. K 2 часа назад
15 поразительных сравнений предметов и животных в реальной жизни
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8k
ss 3 часа назад
Нет. Это не самая большая винная бочка. Если не ошибаюсь, эта бочка находится в Германии, в замке города Хайдельберг (Heidelberg). Но есть в Германии бочка и покруче. В городе Бад Дюркхайм [Bad Dürkheim]. Она вмещает... Вернее вмещала в себя 1.700.000 литров. Сейчас в ней ресторан:


Нет. Это не самая большая винная бочка. Если не ошибаюсь, эта бочка находится в Германии, в замке города Хайдельберг (Heidelberg). Но есть в Германии бочка и покруче. В городе Бад Дюркхайм [Bad Dürkheim]. Она вмещает... Вернее вмещала в себя 1.700.000 литров. Сейчас в ней ресторан:

Нет. Это не самая большая винная бочка. Если не ошибаюсь, эта бочка находится в Германии, в замке города Хайдельберг (Heidelberg). Но есть в Германии бочка и покруче. В городе Бад Дюркхайм [Bad Dürkheim]. Она вмещает... Вернее вмещала в себя 1.700.000 литров. Сейчас в ней ресторан:
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