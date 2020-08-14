15 поразительных сравнений предметов и животных в реальной жизни

Мы часто не осознаем действительный размер живых существ и некоторых вещей, поэтому гораздо интересней рассматривать их в сравнении. В этом посте наглядно можно представить как они выглядят воочию.
Статуя Будды в Лэшане
Это гигантская секвойя
Добыча тунца
Он мог бы откусить мне голову
Вот какой кактус вымахал
Айсберг и домик рыбака
Механик и его корабль
Орёл от Ражива Анчала, Керала. Самая большая скульптура птицы в мире.
Лист огромного клёна
Лягушка - рекордсмен
Самая большая винная бочка
Человек и египетские статуи
Якорная цепь и человек
И это ещё не самый огромный
Американская улитка
Нет, женщина не маленькая
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Ну и до кучи. На фото не корабль, а судно.
Нет. Это не самая большая винная бочка. Если не ошибаюсь, эта бочка находится в Германии, в замке города Хайдельберг (Heidelberg). Но есть в Германии бочка и покруче. В городе Бад Дюркхайм [Bad Dürkheim]. Она вмещает... Вернее вмещала в себя 1.700.000 литров. Сейчас в ней ресторан: