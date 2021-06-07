Уморительныые гифки с животными-наглецами

Животные любят творить разные шалости, надоедать ближним и просто хулиганить - и это не только о домашних питомцах. Порой самые безобидные и милые существа творят такое, что бы и не пришло нам в голову при взгляде на них. Взгляните на этих хулиганов!
Вот так тебе!
Это мое место, двуногий!
У пингвинов свои прикольчики
Отличное место, чтобы пометить территорию
Психанул, бывает
Хорьки - те еще хитрюги
"Помогите!"
Когда ну слишком увлекся
Препятствие ликвидировано
Кунг-фу кот
Собачий друг - лучшая лежанка
Оп, и обеда нет
Пожалуй, шикарный обед
Ты не ты, когда хочется безумия
Черепахи - не игрушка
Подвинься, брат
Вот так и заводи новых друзей
Малыша напугали
Мать года
"Не дам, мое!"
Попугаи тоже могут быть гаденышами
Секунда - и твоего улова уже нет
Дикая природа полна неожиданностей
Жизнь - несправедливая штука
С приматами шутки плохи
"Водолазы, я тоже рада вас видеть"
"О, мячик!"
Любовь брата - особенная
Знакомство не удалось
Подловили на воровстве
"Человек, отдай добычу"
Подлянка от змеи
Бесплатная доставка на зрительские ряды
Пометить друга - дело святое
Источник:
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