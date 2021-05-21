Один шаг к красоте и здоровью: история спортивных тренажеров

Современные тренажерные залы буквально напичканы устройствами, для каждой мышцы отдельно и еще немного сверху. Иногда, смотря на такое разнообразие, люди теряются и вообще не понимают, что делать с этим страшным и странным прибором. Но когда-то все это было лишь в зачаточном состоянии...
В 1889 году, Zuntz и Lehrmann разработали первую моторизованную беговую дорожку. Эта моторизованная беговая дорожка использовалась в исследованиях производительности человека.
Еще во времена Древней Греции, Рима, Китая воины заботились о своем теле и тренировали его как могли, используя груженные песком или камнями мешки. Предками гирь стали обычные камни, в которых выдалбливалось отверстие для удобства взятия в руку.
Первое изобретение тренажера датировано 16-м веком. Изобретателем первых тренажеров считается Фридрих Людвиг Ян (1778-1852). Он изобрел специальные тренажеры для занятий фитнесом – балансиры на брусьях и деревянные кони.
Но настоящий прорыв в изобретении специализированных тренажеров совершил уже Густав Вильгейм Зандер в середине 19-го века - будучи слабым мальчиком, он занимался с подручными средствами и вскоре придумал 27 тренажеров для наращивания мышц. В возрасте 40 лет у Зандера уже было 203 тренажёрных зала - успех был колоссальный
Первый велотренажер появился в конце 18-го века. Изобрел его Фрэнсис Лоундес. Конструкция была очень большой и позволяла работать руками и ногами одновременно. Для изобретения гребневого тренажера образцом послужила обычная лодка.
Революция в истории штанги произошла в 60-х годах XIX века – именно в это время в Германии вместо шаровой, появилась первая разборная штанга. На ее металлический гриф вместо шаров как раньше, надевались металлические диски – блины, с дырой посередине, равной диаметру грифа.
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