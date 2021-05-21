Один шаг к красоте и здоровью: история спортивных тренажеров

Современные тренажерные залы буквально напичканы устройствами, для каждой мышцы отдельно и еще немного сверху. Иногда, смотря на такое разнообразие, люди теряются и вообще не понимают, что делать с этим страшным и странным прибором. Но когда-то все это было лишь в зачаточном состоянии...