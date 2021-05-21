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Один шаг к красоте и здоровью: история спортивных тренажеров

Один шаг к красоте и здоровью: история спортивных тренажеров (29 фото)

Автор:
21 мая 2021 13:53
Сообщество : Исторические факты
Метки: fitness   Исторические факты   изобретения   интересное   спорт   тренажеры   
770
29

Современные тренажерные залы буквально напичканы устройствами, для каждой мышцы отдельно и еще немного сверху. Иногда, смотря на такое разнообразие, люди теряются и вообще не понимают, что делать с этим страшным и странным прибором. Но когда-то все это было лишь в зачаточном состоянии...

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Метки: fitness   Исторические факты   изобретения   интересное   спорт   тренажеры   
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1  комментарий
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Serg2001 Полчаса назад
Тренажеры это признак цивилизации. Раньше, чтобы получить физическую нагрузку, мужик брал дубину и шел гонять мамонтов... ))
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