Точная фразовая информация:

-- "Да" - приложить веер левой рукой к правой щеке.

-- "Нет" - приложить открытый веер правой рукой к левой щеке.

-- "Я вас люблю" - правой рукой указать закрытым веером на сердце.

-- "Я вас не люблю" - сделать закрытым веером движение.

-- "Мои мысли всегда с вами" - наполовину открыть веер и несколько раз легко провести им по лбу.

-- "Я к вам не чувствую приязни" - открыть и закрыть веер, держа его перед ртом.

-- "Я приду" - держа веер левой стороной перед тем, с кем идёт разговор, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника.

-- "Я не приду" - держать левую сторону открытого веера перед тем, с кем идёт разговор.

-- "Не приходите сегодня" - провести закрытым веером по наружной стороне руки.

-- "Приходите, я буду довольна" - держа открытый веер в правой руке, медленно сложить его в ладонь левой руки

-- "Будьте осторожны, за нами следят" - открытым веером дотронуться до левого уха.

-- "Молчите, нас подслушивают" - дотронуться закрытым веером до губ.

-- "Я хочу с вами танцевать" - открытым веером махнуть несколько раз к себе.

-- "Вы меня огорчили" - быстро закрыть веер и держать его между сложенными руками.

-- "Следуйте за мной" - похлопывание по ноге сбоку.

-- "Я готова следовать за вами" - похлопывание по ноге спереди.

-- "Отойдите, уступите дорогу!" - сложенный веер, направленный на мужчину.

-- "Убирайтесь прочь! Вон!" - резкий жест сложенным веером рукоятью вперёд.





