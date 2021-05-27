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Как, с помощью ширмы целомудрия, послать кого-то далеко, надолго, но очень культурно

Как, с помощью ширмы целомудрия, послать кого-то далеко, надолго, но очень культурно (25 фото)

Автор:
27 мая 2021 12:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   бал   веер   знаки   прошлое   тайна   этикет   язык   
748
25

Сегодня язык этого предмета забыт, как впрочем и сам предмет, который можно увидеть крайне редко. Но когда-то дама не могла себе представить жизни без него и особыми жестами, понятными окружению, она могла сказать все, что думала, послать негодяя куда следует или дать согласие на...

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Метки: Исторические факты   бал   веер   знаки   прошлое   тайна   этикет   язык   
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