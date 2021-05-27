Сегодня язык этого предмета забыт, как впрочем и сам предмет, который можно увидеть крайне редко. Но когда-то дама не могла себе представить жизни без него и особыми жестами, понятными окружению, она могла сказать все, что думала, послать негодяя куда следует или дать согласие на...
Каких только вееров не было в истории - из кружева, ткани , бумаги, украшенные драгоценными камнями; веера в стиле «бризе», из тонких, изящно обработанных пластинок слоновой кости, на веерах писали настоящие художественные миниатюры. Для изготовления вееров использовали драгоценные камни, золото, серебро, эбеновое дерево, перламутр, панцирь черепахи.
Как подать поклоннику знак, который бы понял лишь человек. посвященный в тайный круг? Непросто. и именно для этого дамы Испании разработали особый язык вееров, где каждое движение означало что-то, что его хозяйка не может сказать вслух.
Сотни нюансов его ношения, расположения, скорости раскрытия и прочее-прочее - все это влияло на язык. например ношение веера в правой руке - обычное, а если дама переложила его в левую руку, значит она что-то хочет сказать на этом тайном языке. "Язык веера" насчитывает около 100 элементов.. Например невзначай переложенный из одной руки в другую веер мог решить судьбу возлюбленного, высказать желание, назначить свидание, причем, с указанием точного времени и места, отказать и просто-напросто послать через чур настойчивого ухажера куда подальше.
Человеком своего времени язык "читался" в процессе разговора, по перемене положения веера, движению руки, по количеству открывшихся и мгновенно закрывшихся отдельных "листиков". Часто веера за их тайный язык называли ширмой целомудрия.
Сегодня до нас дошли лишь отрывочные сведения, без иллюстрированного подтверждения
Дошедший до наших дней сборник правил и наставлений "Хороший тон" содержит в себе пару страниц с описанием языка веера
Веер был непременным атрибутом дамского кокетства. Поэтому в русском языке появилось выражение "махаться" - в значении кокетничать. Так что будете устраивать махач - берите с собой веере. Шутка...
Итак, язык веера (из сборника)
Эмоциональный фон:
-- "Расположение, симпатия, любовь" - подать человеку веер верхним концом.
-- "Презрение" - подать веер нижним концом (ручкой вперёд).
-- "Сомнение" - закрывающийся веер.
-- "Отрицание" - закрытый.
-- "Скромность, неуверенность" - веер, раскрытый менее чем на четверть.
-- "Одобрение" - раскрывающийся веер.
-- "Безоговорочная всеобъемлющая любовь" - полностью раскрытый веер.
-- "Волнение от известий" - резкие быстрые взмахи.
-- "Ожидание" - похлопывание чуть раскрытым веером по раскрытой ладони.
-- "Нерешительность" - прикрывание половины лица и глаза веером, раскрытым на треть.
-- "Кокетство" - прикрытый подбородок и часть щеки с одновременным наклоном головы и улыбкой.
-- "Поощрение" - замедленное помахивание веером раскрытым на "S" (поощрение, "я готова, жду" - замедленные помахивания веером раскрытым на ?)
-- "Благодарность" - раскрывающийся веер с одновременным наклоном головы.
-- "Невозможность" - полураскрытый, опущенный вниз веер.
Точная фразовая информация:
-- "Да" - приложить веер левой рукой к правой щеке.
-- "Нет" - приложить открытый веер правой рукой к левой щеке.
-- "Я вас люблю" - правой рукой указать закрытым веером на сердце.
-- "Я вас не люблю" - сделать закрытым веером движение.
-- "Мои мысли всегда с вами" - наполовину открыть веер и несколько раз легко провести им по лбу.
-- "Я к вам не чувствую приязни" - открыть и закрыть веер, держа его перед ртом.
-- "Я приду" - держа веер левой стороной перед тем, с кем идёт разговор, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника.
-- "Я не приду" - держать левую сторону открытого веера перед тем, с кем идёт разговор.
-- "Не приходите сегодня" - провести закрытым веером по наружной стороне руки.
-- "Приходите, я буду довольна" - держа открытый веер в правой руке, медленно сложить его в ладонь левой руки
-- "Будьте осторожны, за нами следят" - открытым веером дотронуться до левого уха.
-- "Молчите, нас подслушивают" - дотронуться закрытым веером до губ.
-- "Я хочу с вами танцевать" - открытым веером махнуть несколько раз к себе.
-- "Вы меня огорчили" - быстро закрыть веер и держать его между сложенными руками.
-- "Следуйте за мной" - похлопывание по ноге сбоку.
-- "Я готова следовать за вами" - похлопывание по ноге спереди.
-- "Отойдите, уступите дорогу!" - сложенный веер, направленный на мужчину.
-- "Убирайтесь прочь! Вон!" - резкий жест сложенным веером рукоятью вперёд.
"Ты мой идеал" - дотронуться открытым веером до губ и сердца.
"Верить ли Вашим словам?" - закрытый веер держать у левого локтя.
"Мои слова не должны быть переданы другим" - правой рукой держать открытый веер и прикрыть им левую руку.
"Твои слова умны" - приложить закрытый веер ко лбу.
"Хочешь меня выслушать?" - открыть и закрыть веер.
"Выскажись яснее" - наклонить голову, рассматривая закрытый веер.
"Не приходи поздно" - правую сторону открытого веера держать перед тем, с кем ведется разговор, а затем быстро закрыть его.
"Я жду ответа" - ударить веером по ладони.
"Я буду исполнять твои желания" - открыть веер правой рукой и снова закрыть.
"Мужайся!" - открытый веер приложить к груди.
"Делай как я хочу" - закрытый веер держать посередине.
"Прости меня" - сложить руки под открытым веером.
"Я сделалась недоверчива" - барабанить закрытым веером по ладони левой руки.
Цветовое значение:
-- Белый - невинность;
-- Чёрный с белым - нарушенный мир;
-- Чёрный - печаль;
-- Розовый с голубым - любовь и верность;
-- Красный - радость, счастье;
-- Вышитый золотом - богатство;
-- Жёлтый - отказ;
-- Шитый серебром - скромность;
-- Зелёный - надежда;
-- Убранный блёстками - твёрдость и доверие.
-- Голубой - постоянство, верность;
-- Коричневый - недолговременное счастье;
Для выражения симпатии и любви веер подается верх-ним концом, для выражения презрения веер подается ручкой, т, е. нижним концом. Согласитесь удобно сказать собеседнику, что он гад, просто подав ему веер ручкой
По манере обращения с веером не составляло труда отличить княгиню от графини, а маркизу – от мещанки.
Кавалеры, которые обязаны были понимать язык веера, нередко носили с собой маленькие книжечки-словари, чтобы не запутаться
Прежде чем появиться в свете (возраст 13-14 лет) барышня обязана была научиться обращению с веером. Кстати говоря на балу барышня должна была танцевать не менее 17 танцев, причем более трех танцев с одним кавалером танцевать нельзя. И чтобы не запутаться с кем, она заносила танцы и имена кавалеров в специальную бальную книжечку
Интересные факты: 1804 год. Супруга генерала Багратиона, княгиня Екатерина Павловна, поселившись в Вене, устроила в доме светский салон. Никто не подозревал, что уже несколько лет она безвозмездно занималась дипломатическим шпионажем в пользу России. Однажды с помощью веера княгиня сообщила дату одного из сражений Отечественной войны 1812 года.
Появляться с веером из перьев могли лишь замужние женщины. Такие условия диктовал этикет.
На портретах, обычно веер закрыт, находится в правой руке и повернут в сторону собеседника (зрителя). Такое положение означает любовь и расположение, но послание не имеет конкретного адресата
Источник:
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