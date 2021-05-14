К лету готовы: фитоняшки, которые еще соберут тысячи мужских взглядов

Пока мы ели салат "Под шубой" и шашлык, героини данной подборки не теряли даром время - они работали над своими телами. Эти девушки будущие виновницы свернутых мужских шей и пристальных взглядов. P.S. Результатом тренировок они с радостью делятся на своих страничках в Instagram.

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