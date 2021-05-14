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К лету готовы: фитоняшки, которые еще соберут тысячи мужских взглядов

К лету готовы: фитоняшки, которые еще соберут тысячи мужских взглядов (21 фото)

Автор:
14 мая 2021 14:07
Метки: девушки   красота   лето   спорт   тело   фитоняшка   форма   
2553
21
Пока мы ели салат "Под шубой" и шашлык, героини данной подборки не теряли даром время - они работали над своими телами. Эти девушки будущие виновницы свернутых мужских шей и пристальных взглядов. P.S. Результатом тренировок они с радостью делятся на своих страничках в Instagram.

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Метки: девушки   красота   лето   спорт   тело   фитоняшка   форма   
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17  комментариев
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16k
Александр Сучков Час назад
больше половины- страх божий...
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2k
Илья 50 секунд назад
Ну, скажем так: номер 18 под слово "фито" не попадает, а остальные (ВСЕ) только жопу выпятили назад....
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596
Александр 56 секунд назад
Кубики пресса у женщин ну не смотрится никак!!!
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25k
Ashabad 10 минут назад
Пускай Стасик из Канады девок постит. Главное, чтобы в политику не лез.
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1k
Агафон Полчаса назад
Насколько я знаю про завсегдатых фитнеса, что мужики , что девушки, им в принципе особо не интересно ничего кроме своего тела и самолюбованием перед зеркалом.
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515
iKrek 43 минуты назад
Хорошо, что мужикам проще, они сразу красивыми рождаются.
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1k
💰красава💰 49 минут назад
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2k
Frank Borman 51 минуту назад
Богатый внутренний мир, это конечно хорошо, но вот накаченное тело - это намного лучше. Ибо богатые папики обращают внимание прежде всего на подкаченную попу, а не на прокаченные мозги.
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49k
smakido 57 минут назад
Накачали губы, попы. А потом :"Ой, какие мужики и такие и сякие! Им только моё тело и надо, а мою светлую душу никто не видит!"
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Это какой-то неописуемый песдец!
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12k
Агент Безопасной Национальности Час назад
ФИТО... - фито... ,...фит (гр. phyton растение) - первая или вторая составная часть сложных слов, обозначающая: относящийся к растениям, напр.: фитоценоз, геофиты.

НЯША жен., сиб., пермяц., татар. - ил, грязь с тиною, жидкое, топкое дно озера; вязкая, жидкая топь. Караси в няше водятся. Конь засел в няше. | архан. вязкая, илистая полоса морского берега, открытая только в малую воду.
***
Как из инкубатора...
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3k
Вова Час назад
Всего то пара спортсменок...остальные просто молодые бабы, которым повезло с фигурой и никакие они не фитоняшки...пост гавно
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5k
pilgrimnl Час назад
вот бы одну такую, огород перекапать да на сорняки отправить
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14k
KOSTELLO Час назад
Почему они все смотрят в телефон?
Ума, чтобы оторваться и посмотреть в зеркало, в момент снимка, не хватает?
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1k
Росомаха 2 часа назад
Половину [мат]@ть, ху@ тупить!
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