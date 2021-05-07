Эти люди - гении бытовой смекалки!

"Этот антипаучий спрей я сделала для дочки, которая очень боится пауков. Я развела одеколон водой и оформила бутылочку с пульверизатором. Страхи почти исчезли - если дочка замечает паука (или ей так кажется), она брызгает в него спреем, и он убегает".