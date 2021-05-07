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Эти люди - гении бытовой смекалки!

Эти люди - гении бытовой смекалки! (21 фото)

Автор:
07 мая 2021 09:32
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Бытовые удобства   идеи   интересно   ну вы даете!   остроумно   смекалка   удобство   умные люди   
748
21
Эти люди смогут справиться с любой сложной бытовой ситуацией!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бытовые удобства   идеи   интересно   ну вы даете!   остроумно   смекалка   удобство   умные люди   
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KOSTELLO 7 минут назад
Как по мне, так 90% полнейшая хрень
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