Эти люди - гении бытовой смекалки!

748
21
Эти люди смогут справиться с любой сложной бытовой ситуацией!
×
"В автокафе дали сдачу вот в таком виде. Это гениально! Обычно я всегда роняю и теряю мелочь".
"Год назад я потерял зрение. Но я модифицировал свой кубик Рубика, и теперь все равно могу его собирать".
"Далматинец любит убегать на прогулке, зато старый воспитанный бассет никогда этого не делает. Раз, два, три - проблема решена!"
"Мне надоело быть привратником собственной кошки, и я придумал эту конструкцию. Один ботинок не дает двери открыться слишком далеко, а второй прикрывает ее, когда кошка прошла".
"Мой босс сломал палец, но это не мешает ему работать с документами - он прикрепил к лангете устройство для письма".
"Сделать аутентичные оболочки для такос несложно: обычные тортильи повесить на прутья решетки в духовку и запекать, пока не станут твердыми".
"Одна из коз моего отца любит бодать забор, и раньше вечно застревала в нем рогами. Теперь проблема решена".
"Сегодня родители подарили мне подарок. Мама сказала, что это деньги, которые я оставлял в карманах, бросая вещи в стирку. Она вынимала их перед стиркой и складывала. Постепенно денег набралось на весьма солидный презент".
"Нашла мгновенный способ нарезать лук секторами. Все происходит так быстро, что глаза не щипет".
"С помощью триммера для бороды я срезаю с дивана нитки, которые вытаскивают из него коты, когда точат об диван когти. Затяжки практически незаметны".
"Этот антипаучий спрей я сделала для дочки, которая очень боится пауков. Я развела одеколон водой и оформила бутылочку с пульверизатором. Страхи почти исчезли - если дочка замечает паука (или ей так кажется), она брызгает в него спреем, и он убегает".
"Когда мой брат съехался со своей девушкой, он оформил боковую сторону лестницы коллажем из их совместных фотографий за все время отношений".
"Водитель смарта паркуется в задней части слота, чтобы подъезжающие водители не думали, что на этом месте свободно, и не пытались туда заехать".
"Мои свекры поставили новогоднюю елку на основание от офисного кресла. Теперь ее легко можно подвинуть куда угодно и даже отрегулировать по высоте".
"Вэтом магазине спорттоваров в Мюнхене посетителям сканируют ноги, чтобы подобрать наиболее анатомически подходящую модель спортивной обуви".
"Мой муж - тату-мастер. Он каждый раз рисует на пакете с завтраком, который я готовлю дочке в детский сад, настоящие шедевры. Зато она всегда знает, где ее пакет, и не путает его с другими".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30 идиотских лайфхаков, которые, как ни странно, работают
- 15 бытовых хитростей, которые упростят вашу жизнь
- Пользователь Сети показал, как удобнее всего носить AirPods
- Самые остроумные штрих-коды на товарах
- Бытовые хитрости, которые упростят вашу жизнь
23
Понравилось23
Новости партнёров