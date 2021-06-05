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5 причин повышенного давления, о которых вы могли не знать

5 причин повышенного давления, о которых вы могли не знать (6 фото)

Автор:
05 июня 2021 18:25
Метки: высокое давление   гипертония   стресс   
826
6
Давление регулируют разные органы в покое и при экстренных ситуациях.
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Метки: высокое давление   гипертония   стресс   
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3  комментария
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42k
doker Час назад
Пью и курю. Давление было 120 на 80. На шестом десятке начало увеличиваться до 130 на 80. Пошёл к врачу, а врач сказал: "Вы сварщик, вам пора на пенсию, по вредности".

Единственное давление, это людей "сверху" - жены и властей...

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3k
Горожанин Час назад
Автор - типичный демагог и пустобрех. Комичная личность.
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16
александр моисеев 2 часа назад
Понравился пост? еще как . складна и панятна . хотел бы пожелать нынешним эскулапам так доходчиво и грамотно разговаривать с пациентами
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