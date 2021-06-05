5 причин повышенного давления, о которых вы могли не знать

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Давление регулируют разные органы в покое и при экстренных ситуациях.
Давление регулируют разные органы в покое и при экстренных ситуациях.
1. При стрессе, когда нам угрожает какая-то опасность, включаются надпочечники. Они вырабатывают так называемые стрессовые гормоны - адреналин, кортизол и другие.
Стрессовая ситуация подразумевает угрозу для нашей жизни. Поэтому здесь включается безусловный рефлекс под названием “Бей или беги”.
1. При стрессе, когда нам угрожает какая-то опасность, включаются надпочечники. Они вырабатывают так называемые стрессовые гормоны - адреналин, кортизол и другие.
Стрессовая ситуация подразумевает угрозу для нашей жизни. Поэтому здесь включается безусловный рефлекс под названием “Бей или беги”.
Все системы организма готовятся к интенсивной мышечной работе. Для этого в первую очередь повышается давление, чтобы обеспечить мышцы достаточным количеством питательных веществ и кислорода. И когда вы попадаете действительно в стрессовую ситуацию, эта реакция может спасти вам жизнь.
2. Но в современном мире, где стрессовые ситуации возникают без угрозы риска нашей жизни, эта врождённая реакция создаёт нам проблемы. Стрессовые гормоны продолжают циркулировать в крови, поддерживая повышенное давление.
Усиливается сердцебиение, а в дальнейшем это приводит к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы. Как нарушение ритма сердца, так и повреждения сосудов в виде варикоза. Есть такое понятие, как “кортизоловые ноги”. Это отечные нижние конечности в сочетании с варикозным расширением вен на них.
2. Но в современном мире, где стрессовые ситуации возникают без угрозы риска нашей жизни, эта врождённая реакция создаёт нам проблемы. Стрессовые гормоны продолжают циркулировать в крови, поддерживая повышенное давление.
Усиливается сердцебиение, а в дальнейшем это приводит к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы. Как нарушение ритма сердца, так и повреждения сосудов в виде варикоза. Есть такое понятие, как “кортизоловые ноги”. Это отечные нижние конечности в сочетании с варикозным расширением вен на них.
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В обычной жизни давление регулируют почки. Они являются фильтром, через который проходит кровь. Задача почек - вывести отработанные вещества (шлаки, токсины а также яды), которые могли попасть наш организм.
3. Густая кровь с трудом протискивается через тонкие почечные канальцы, где проходит ее фильтрация. В почках нет мышц. Поэтому чтобы протолкнуть сквозь свои канальцы густую, вязкую кровь, они посылают сигналы в мозг. С просьбой повысить давление. Вот вам и начало “гипертонии”.
Для того, чтобы вывести из организма какие-либо соли, их нужно растворить в определенном объеме воды. Почки не могут выделить соли в сухом виде и высыпать их в виде песка. Если кровь исходно густая, у почек возникает проблема.
3. Густая кровь с трудом протискивается через тонкие почечные канальцы, где проходит ее фильтрация. В почках нет мышц. Поэтому чтобы протолкнуть сквозь свои канальцы густую, вязкую кровь, они посылают сигналы в мозг. С просьбой повысить давление. Вот вам и начало “гипертонии”.
Для того, чтобы вывести из организма какие-либо соли, их нужно растворить в определенном объеме воды. Почки не могут выделить соли в сухом виде и высыпать их в виде песка. Если кровь исходно густая, у почек возникает проблема.
С одной стороны, им нужно больше воды, чтобы вывести токсины из нашего организма. С другой стороны, им нужно оставить воду - жидкую часть крови, чтобы она могла течь дальше по сосудам.
4. Поэтому когда мы пьём мало воды, мы постоянно ставим почки перед дилеммой. Либо вывести достаточное количество токсинов, либо кровь “застынет в наших жилах”.
Когда давление повышается часто или постоянно, мы идём к врачу. Померив давление и выяснив, что оно выше средних цифр, врач назначает таблетки. Задача этих препаратов - снизить давление. Разные группы препаратов влияют на разные звенья системы регуляции давления.
4. Поэтому когда мы пьём мало воды, мы постоянно ставим почки перед дилеммой. Либо вывести достаточное количество токсинов, либо кровь “застынет в наших жилах”.
Когда давление повышается часто или постоянно, мы идём к врачу. Померив давление и выяснив, что оно выше средних цифр, врач назначает таблетки. Задача этих препаратов - снизить давление. Разные группы препаратов влияют на разные звенья системы регуляции давления.
Да, таблетки снижают давление и приводят их к определённым цифрам нормы. Но лучше вы себя от этого не чувствуете. А всё потому, что почки не могут вывести токсины.
Самоотравление организма нарастает. Тогда он либо обходит действия лекарственных препаратов, либо учится быстрее их связывать и выводить из организма через печень. Вот почему со временем таблетки перестают действовать.
Вы идёте к врачу, тот увеличивает дозировку. Через время ситуация повторяется. Тогда врач назначает другие препараты. Таким образом, постоянно нарастает “гонка вооружений”.
Самоотравление организма нарастает. Тогда он либо обходит действия лекарственных препаратов, либо учится быстрее их связывать и выводить из организма через печень. Вот почему со временем таблетки перестают действовать.
Вы идёте к врачу, тот увеличивает дозировку. Через время ситуация повторяется. Тогда врач назначает другие препараты. Таким образом, постоянно нарастает “гонка вооружений”.
Врачи стремятся привести давление к “правильным” цифрам. А почки пытаются спасти вас от отравления. Как любая гонка вооружений, она будет длиться до победного конца. Только вот цена такой гонки слишком высока - это ваша жизнь.
Победят либо таблетки, отравив ваш организм.
Либо организм, научившись бороться с увеличивающимся количеством яда.
5. Есть еще одна причина повышенного давления - это опухоли надпочечников либо головного мозга. Когда в кровоток выбрасывается огромное количество гормонов, вызывающих повышение давления. Это ситуация достаточно тяжелая, потому что давление постоянно очень высокое, выше 200 мм ртутного столба. И оно не реагирует на приём обычных препаратов. К счастью, такие ситуации встречаются очень нечасто.
Поэтому, для предупреждения гипертонии необходимо выполнение нескольких условий.
- пить достаточное количество воды.
- прекратить вкладывать в себя яды. Это алкоголь, никотин, это масса химии из продуктов питания и полуфабрикатов. Это всевозможные лекарства.
- достаточное количество сна. Если не дать здоровому человеку выспаться, по утрам у него будет повышенное давление.
- по возможности, избегать стрессовых ситуаций. Либо пересмотреть своё реагирование на них.
Победят либо таблетки, отравив ваш организм.
Либо организм, научившись бороться с увеличивающимся количеством яда.
5. Есть еще одна причина повышенного давления - это опухоли надпочечников либо головного мозга. Когда в кровоток выбрасывается огромное количество гормонов, вызывающих повышение давления. Это ситуация достаточно тяжелая, потому что давление постоянно очень высокое, выше 200 мм ртутного столба. И оно не реагирует на приём обычных препаратов. К счастью, такие ситуации встречаются очень нечасто.
Поэтому, для предупреждения гипертонии необходимо выполнение нескольких условий.
- пить достаточное количество воды.
- прекратить вкладывать в себя яды. Это алкоголь, никотин, это масса химии из продуктов питания и полуфабрикатов. Это всевозможные лекарства.
- достаточное количество сна. Если не дать здоровому человеку выспаться, по утрам у него будет повышенное давление.
- по возможности, избегать стрессовых ситуаций. Либо пересмотреть своё реагирование на них.
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Метки: высокое давление гипертония стресс
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