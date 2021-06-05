5 причин повышенного давления, о которых вы могли не знать

Врачи стремятся привести давление к “правильным” цифрам. А почки пытаются спасти вас от отравления. Как любая гонка вооружений, она будет длиться до победного конца. Только вот цена такой гонки слишком высока - это ваша жизнь.



Победят либо таблетки, отравив ваш организм.



Либо организм, научившись бороться с увеличивающимся количеством яда.



5. Есть еще одна причина повышенного давления - это опухоли надпочечников либо головного мозга. Когда в кровоток выбрасывается огромное количество гормонов, вызывающих повышение давления. Это ситуация достаточно тяжелая, потому что давление постоянно очень высокое, выше 200 мм ртутного столба. И оно не реагирует на приём обычных препаратов. К счастью, такие ситуации встречаются очень нечасто.

Поэтому, для предупреждения гипертонии необходимо выполнение нескольких условий.



- пить достаточное количество воды.

- прекратить вкладывать в себя яды. Это алкоголь, никотин, это масса химии из продуктов питания и полуфабрикатов. Это всевозможные лекарства.

- достаточное количество сна. Если не дать здоровому человеку выспаться, по утрам у него будет повышенное давление.

- по возможности, избегать стрессовых ситуаций. Либо пересмотреть своё реагирование на них.