Как сообщил источник, политик уже написал обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой, о необходимости внедрения мер контроля и наказаний артистов, выходящих на сцену в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Милонов посетовал на то, что в отечественной музыкальной культуре настали не лучшие времена. Нередко на сцене «появляются странные персонажи», которые зарабатывают популярность не талантом, а эпатажным поведением. Примером тому, по мнению депутата, могут служить Бузова, Элджей и Моргенштерн. Они «балансируют на грани Уголовного кодекса и человеческой морали», демонстрируя себя в нетрезвом состоянии и пропагандируя запрещённые вещества, считает политик.



"Такое положение вещей не может оставлять равнодушным — поток неадеквата, грязи и вульгарщины необходимо пресечь ради сохранения высоких стандартов русской культуры. В данной связи прошу вас рассмотреть возможность внедрения системы штрафов, наказаний и санкций для деятелей отечественной культуры, кто злоупотребляет вызывающим поведением, скандалами, нарушением норм морали и законов нашей страны. Если мы не построим плотину на пути бескультурья и пошлости, то этот мутный поток похоронит наше вековое наследие в тоннах грязи, глупости, склок и примитивности", — говорится в документе, составленном для Министерства культуры РФ.



