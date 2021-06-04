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Милонов предложил перед выступлениями тестировать артистов на наркотики и алкоголь

Милонов предложил перед выступлениями тестировать артистов на наркотики и алкоголь (1 фото + 3 видео)

Автор:
04 июня 2021 10:34
Сообщество : Жить в России
Метки: #моргенштерн   Милонов   Тесты   алкоголь   бузова   видео   наркотики   элджей   
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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о внедрении различной системы наказаний для артистов, выходящих на сцену в нетрезвом виде.

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Метки: #моргенштерн   Милонов   Тесты   алкоголь   бузова   видео   наркотики   элджей   
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16  комментариев
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427
Миша 2 часа назад
Правильно! И депутатам с министрами перед выступлениями такое же пожалуйста.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 15 минут назад
надо бы весь депутатский корпус проверить,делать каждый день,да на поток поставить ,больше половина слуг народа будут отчислины)))
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944
Сергей 16 минут назад
да, да! а еще, запретить выступать без благословения РПЦ! А то, взяли за моду, развращать молодежь своими гнусными песнями! (если чо, это шютка йумара)
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21k
SerGProS Полчаса назад
Не бережет себя Виталий Валентинович
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17k
Марина Полчаса назад
И весь чиновничий аппарат бы прогонять ежедневно по таким тестам, как пилотов и шофёров перед рейсами. Ведь от состояния пилотов зависит жизнь пассажиров, а от чиновников - всей страны.
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9k
Kostick 39 минут назад
педалик, получая сотни тыр народного бабла, постоянно несёт всяческую ахинею.
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57
Sergei 41 минуту назад
В гос. Думе такую проверку не помешало бы ввести. Заодно и что то типа ЕГЭ проводить регулярно.
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2k
Хрюн 43 минуты назад
Он решил покончить с шоубизнесом ???
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−3
Лучший Друг 45 минут назад
В принципе - правильно. Только бя я добавил в список чиновников, слуг народа и журналистов. А то очень часто создаётся впечатление тяжёлой зависимости оных
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487
Палыч 53 минуты назад
И под фанеру "петь" запретить.
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4k
Артем Кощеев 54 минуты назад
Я могу на фишках запретить показ для себя новостей с хештегом #милонов?
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6k
Pillin Alex 59 минут назад
Жириновский постарел, уже не тот в нём задор, похоже Милонов потихоньку занимает его место как эпатажного политика.
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15k
Денис Час назад
Я полностью согласен с господином Мироновым, что лучше бы на сцене пьяным не появляться.
Да и вообще лучше не бухать. Ни для связок, ни для чего бы то ни было ещё.
Но проблема в том, что рыба гниёт с головы.
И прежде чем запрещать бухать артистам (и тем, кто ими себя считает - я про Моргенштерна, Бузову. Элджей - вообще хз кто это), мне кажется, что надо бы что-то сделать вот с этим:

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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Отпелись, касатики. Кто же "на сухую" петь-то станет?
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34
Дядя Витя 2 часа назад
Первый раз согласен с Милоновым. Насчёт тестирования актёров перед выступлением СОГЛАСЕН. Шофера, рабочие проходят - а эти нет. Лучше сразу после выступления и если тест положительный НОЛЬ зароботка, уверяю как рукой снимет.
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