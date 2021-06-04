Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о внедрении различной системы наказаний для артистов, выходящих на сцену в нетрезвом виде.
Как сообщил источник, политик уже написал обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой, о необходимости внедрения мер контроля и наказаний артистов, выходящих на сцену в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Милонов посетовал на то, что в отечественной музыкальной культуре настали не лучшие времена. Нередко на сцене «появляются странные персонажи», которые зарабатывают популярность не талантом, а эпатажным поведением. Примером тому, по мнению депутата, могут служить Бузова, Элджей и Моргенштерн. Они «балансируют на грани Уголовного кодекса и человеческой морали», демонстрируя себя в нетрезвом состоянии и пропагандируя запрещённые вещества, считает политик.
"Такое положение вещей не может оставлять равнодушным — поток неадеквата, грязи и вульгарщины необходимо пресечь ради сохранения высоких стандартов русской культуры. В данной связи прошу вас рассмотреть возможность внедрения системы штрафов, наказаний и санкций для деятелей отечественной культуры, кто злоупотребляет вызывающим поведением, скандалами, нарушением норм морали и законов нашей страны. Если мы не построим плотину на пути бескультурья и пошлости, то этот мутный поток похоронит наше вековое наследие в тоннах грязи, глупости, склок и примитивности", — говорится в документе, составленном для Министерства культуры РФ.
Милонов прокомментировал своё обращение в МВД, с просьбой проверить Элджея...
Источник:
Милонов считает приемлемым введение пожизненного запрета на публичные выступления и концертную деятельность на территории России для исполнителей, которые «сознательно перешли «красную черту» человеческой этики».
— Минимум, необходимо учредить тестирование на употребление наркотиков и алкоголя для артистов. Одно дело, когда певец принимает 50 граммов для связок, а другое — когда лыка не вяжет от количества выпитого, — прокомментировал, написанное им, обращение политик.
Милонов предложил отдать Моргенштерна коронавирусу, чтобы тот его съел...
Источник:
Ранее уже сообщалось о том, что Милонов обратился в МВД с просьбой проверить песни рэпера Элджея, от вида которого, по мнению депутата, у детишек может начаться энурез, на пропаганду наркотиков, а также разглядел внутри Могенштерна "дикую тварь"...
Источник:
- Командир взвода ГИБДД съел наркотики при задержании в Екатеринбурге
- В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю
- Пассажирка обматерила стюардессу и задержала вылет самолета
- Липецкий сенатор разъезжал пьяным по городу и сшибал дорожные знаки
- Туристы в Крыму отказались платить по счету и прокатили полицейского на капоте BMW
Понравилось11
Да и вообще лучше не бухать. Ни для связок, ни для чего бы то ни было ещё.
Но проблема в том, что рыба гниёт с головы.
И прежде чем запрещать бухать артистам (и тем, кто ими себя считает - я про Моргенштерна, Бузову. Элджей - вообще хз кто это), мне кажется, что надо бы что-то сделать вот с этим: