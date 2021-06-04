"Короля Бургеров. Он не доказал мне, что может эффективно управлять суверенной страной. Он мало проявил дипломатических способностей и не имеет опыта защиты отечества. В отличие от других правителей, у него нет постоянного кабинета министров или советников. Он никогда не заключал союза (по крайней мере, с Рональдом или Венди). Пока что на мировой арене он, похоже, рассчитывает лишь на умение жарить на открытом огне".