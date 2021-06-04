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Вымышленные персонажи, которых мы бы не хотели встретить в реальном мире

Вымышленные персонажи, которых мы бы не хотели встретить в реальном мире (28 фото)

Автор:
04 июня 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вымышленные герои   забавно   кино   книги   нежданные гости   нежеланные персонажи   смешно   
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Пользователи социальной сети reddit разговорились о том, кого из известных персонажей книг, фильмов и компьютерных игр они меньше всего хотели бы встретить в реальной жизни. А вы согласны с их выбором? Или у вас есть собственный особо несимпатичный вам герой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   вымышленные герои   забавно   кино   книги   нежданные гости   нежеланные персонажи   смешно   
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Denissg 14 минут назад
Почему не уточнено, что опрос проводился среди первоклассников?
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