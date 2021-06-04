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Пользователи социальной сети reddit разговорились о том, кого из известных персонажей книг, фильмов и компьютерных игр они меньше всего хотели бы встретить в реальной жизни. А вы согласны с их выбором? Или у вас есть собственный особо несимпатичный вам герой.
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"Доктор Зло. Он переубивал бы нас всех, используя чертовых акул, прикрепляя к их головам чертовы лазерные установки".
"Головоломка. Я не хочу, если я совершу какую-нибудь ошибку в своей жизни, быть за нее убитым. Вы видели, за какое мелкое дерьмо похищают в некоторых из этих фильмов?"
"Короля Бургеров. Он не доказал мне, что может эффективно управлять суверенной страной. Он мало проявил дипломатических способностей и не имеет опыта защиты отечества. В отличие от других правителей, у него нет постоянного кабинета министров или советников. Он никогда не заключал союза (по крайней мере, с Рональдом или Венди). Пока что на мировой арене он, похоже, рассчитывает лишь на умение жарить на открытом огне".
"Волан-де-морта. Когда ряюом бродит бессмертный волшебник, способный перебить нас всех своей "Авадой Кедаврой"... звучит не слишком приятно".
"Запп Брэнниган. Некомпетентный, высокомерный, бесстыдный манипулятор без совести и жалости, но обладающий почти беспрецедентной властью. Хотя он ненастоящий, он, к сожалению, похож на множество мужчин-детей, занимающих руководящие должности".
"Азатот. Настоящее воплощение хаоса и безумия. Его сны - наша вселенная, если он когда-нибудь проснется, вся реальность будет стерта с лица земли".
"Кратос.а Конечно, сейчас он отец-одиночка, который сейчас старается изо всех сил, но он убил целый пантеон и погрузил мир в чудовищный хаос. Он освободил морские ложа, высвободил орды заблудших душ из ада, заблокировал Солнце, убил Гею - Мать-Землю, и как бы сильно он или кто-либо другой ни старался, он в принципе не мог умереть. И это только в одной из игр".
"Дарт Вейдер. Мне нравится этот персонаж, но я не хотел бы испытать на себе силу его светового меча, механической руки... или просто Силу".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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