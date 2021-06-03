Кому нужно зажигать такие «звёзды»? Юлия Витязева

×

У меня ещё свежи воспоминания, как замерев от восторга и восхищения, затаив дыхание, чтоб не пропустить ни слова, я слушала спикеров марафона «Знание». В те дни появилось стойкое ощущение, что мы наконец-то вырулили на нужную нам всем взлетную полосу и теперь точно полетим не просто в правильном, а в очень всем нам нужном направлении.А тут этот мальчик, имя которого большинству ничего не говорит, но поведение которого в очередной раз заставило задуматься над тем, кому же нужно зажигать такие «звёзды».И дело даже не в том, что юноша откровенно диссонировал с общей повесткой мероприятия, а в том, что в стране есть тысячи мальчишек и девчонок, которых действительно было бы интересно послушать и которые действительно являются примером для своего поколения.Но их не позвали.Наверное, посчитали, что с умными будет скучно. Ведь им не придёт в голову укладывать гостей форума на пол для съемки нового ролика для тиктока, который соберёт сколько-то там просмотров и станет рекламой для форума среди многочисленных подписчиков этого мальчика.Однако, иногда лучше потерять на количестве, приобретя на качестве.И если бы вместо этой странной звезды нам дали возможность получше узнать ребят, ставших победителями международных Олимпиад или лучших студентов ВУЗов, то отсутствие пиара в тиктоке с лихвой бы компенсировалось гордостью обычных людей за то, какая у нас замечательная молодежь. Которая действительно есть и которая действительно классная. Но о которой в большинстве случаев можно узнать лишь случайно и эпизодически.