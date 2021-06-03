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Кому нужно зажигать такие «звёзды»? Юлия Витязева

Кому нужно зажигать такие «звёзды»? Юлия Витязева (1 фото)

Автор:
03 июня 2021 13:21
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: люди   маразм   переработка сознания   
764
1
Только улеглись страсти по Маниже, как организаторы ПМЭФ со словами «подержите наше пиво» пригласили на первый день форума странного мальчика из тиктока.

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Метки: люди   маразм   переработка сознания   
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20  комментариев
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138
zahar 2 часа назад
Пропаганда-ПИ-Д-АРА-СОВ !!!...
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1k
Константин 4 минуты назад
Ссылка youtu.be
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49
ton 14 минут назад
ПИ-ДА-РАС, ПИ-ДА-РА-СИ-НА!!!!!
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13k
Ser Полчаса назад
фу...какая гадость!
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125
Шурман 40 минут назад
Это точно сайт хорошего настроения ? у меня сегодня день рождение и вот такое увидел :)
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79
118 50 минут назад
Бл...., что это то за чучело
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17k
Олег Час назад
Ссылка youtu.be
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2k
Максим Час назад
Раз пригласили, значит он симпатичен кому-то на этом форуме. Не будут же просто так звать?
Вообще судя по нашей экономике он многим должен быть симпатичен.
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470
moishab Максим 7 минут назад
Только если Грефу голубому.
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8k
kaboza Час назад
отмените мораторий на смертную казнь...или введите принудительную кастрацию, или закрывайте их нах в 15-ю, или остров им выделите и туда их. инет не давать, галоперидол давать...
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1k
Максим Алтадуков Час назад
имбецилы дорвались до сети (((
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Комментарий удален. Причина: трэш
15k
44
TORNADO 2 часа назад
В "Что было дальше?" этот малолетка рассказывал, что он одну книжку читал только. И та не зашла. И что планирует покупать Майбах. У меня волосы от такого шевелятся на спине.
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235
Joe 2 часа назад
...они заполонили весь мир...
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18k
Аня 2 часа назад
Это кто/что вообще??
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